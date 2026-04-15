Без света, газа, продуктов и лекарств: морпехи 34-й бригады показали, во что россияне превратили Олешки. ВИДЕО
В сети появились кадры временно оккупированного города Олешки, расположенного на левом берегу Херсонской области. Видеозапись, сделанная с помощью средств аэроразведки 34-й отдельной бригады морской пехоты, демонстрирует текущее состояние города. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ситуация в населенном пункте критическая. По информации военных и местных жителей, на сегодняшний день в Олешках наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. Российские захватчики фактически держат город в осаде, ограничивая передвижение и поставки самого необходимого.
"Кадры оккупированного города Олешки в Херсонской области. Сегодня здесь настоящая гуманитарная катастрофа, россияне держат город в осаде. Здесь нет света, газа, лекарств, острая нехватка продуктов. Видео аэроразведки 34-й отдельной бригады морской пехоты", - говорится в комментарии к видео.
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