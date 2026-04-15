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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Без света, газа, продуктов и лекарств: морпехи 34-й бригады показали, во что россияне превратили Олешки. ВИДЕО

В сети появились кадры временно оккупированного города Олешки, расположенного на левом берегу Херсонской области. Видеозапись, сделанная с помощью средств аэроразведки 34-й отдельной бригады морской пехоты, демонстрирует текущее состояние города. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ситуация в населенном пункте критическая. По информации военных и местных жителей, на сегодняшний день в Олешках наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. Российские захватчики фактически держат город в осаде, ограничивая передвижение и поставки самого необходимого.

"Кадры оккупированного города Олешки в Херсонской области. Сегодня здесь настоящая гуманитарная катастрофа, россияне держат город в осаде. Здесь нет света, газа, лекарств, острая нехватка продуктов. Видео аэроразведки 34-й отдельной бригады морской пехоты", - говорится в комментарии к видео.

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Олешки (68) Херсонская область (5852) Херсонский район (960) 34 ОБрБО (11)
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Топ комментарии
+29
Хто піде під суд за здачу кацапам територій за 2 дні? Хто відповість за прой@б ЗАЕС?
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15.04.2026 09:31 Ответить
+15
ніхто, поки земразі при владі
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15.04.2026 09:56 Ответить
+12
Так це все вони разом з путіним і организували. внутрішні окупанти і зовнішні -дві голови одного дракона (хоча у цього дракона багато голів), але більшість бачать тільки одну голову -зовнішню.
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15.04.2026 09:41 Ответить

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