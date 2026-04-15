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Новини Відео Окуповані території
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Без світла, газу, продуктів та ліків: морпіхи 34-ї бригади показали, на що росіяни перетворили Олешки. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри тимчасово окупованого міста Олешки, що на лівобережжі Херсонщини. Відеозапис, зроблений за допомогою засобів аеророзвідки 34-ї окремої бригади морської піхоти, демонструє нинішній стан міста. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ситуація в населеному пункті критична. За інформацією військових та місцевих мешканців, на сьогодні в Олешках спостерігається справжня гуманітарна катастрофа. Російські загарбники фактично тримають місто в облозі, обмежуючи пересування та постачання найнеобхіднішого.

"Кадри окупованого міста Олешки у Херсонській області. Сьогодні тут справжня гуманітарна катастрофа, росіяни тримають місто в облозі. Тут немає світла, газу, ліків, гостра нестача продуктів. Відео аеророзвідки 34-ї окремої бригади морської піхоти", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

Олешки (84) Херсонська область (6844) Херсонський район (974) 34 ОБрБО (11)
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Топ коментарі
+29
Хто піде під суд за здачу кацапам територій за 2 дні? Хто відповість за прой@б ЗАЕС?
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15.04.2026 09:31 Відповісти
+15
ніхто, поки земразі при владі
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15.04.2026 09:56 Відповісти
+12
Так це все вони разом з путіним і организували. внутрішні окупанти і зовнішні -дві голови одного дракона (хоча у цього дракона багато голів), але більшість бачать тільки одну голову -зовнішню.
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15.04.2026 09:41 Відповісти

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