Без світла, газу, продуктів та ліків: морпіхи 34-ї бригади показали, на що росіяни перетворили Олешки. ВIДЕО
У мережі оприлюднено кадри тимчасово окупованого міста Олешки, що на лівобережжі Херсонщини. Відеозапис, зроблений за допомогою засобів аеророзвідки 34-ї окремої бригади морської піхоти, демонструє нинішній стан міста. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ситуація в населеному пункті критична. За інформацією військових та місцевих мешканців, на сьогодні в Олешках спостерігається справжня гуманітарна катастрофа. Російські загарбники фактично тримають місто в облозі, обмежуючи пересування та постачання найнеобхіднішого.
"Кадри окупованого міста Олешки у Херсонській області. Сьогодні тут справжня гуманітарна катастрофа, росіяни тримають місто в облозі. Тут немає світла, газу, ліків, гостра нестача продуктів. Відео аеророзвідки 34-ї окремої бригади морської піхоти", - йдеться у коментарі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль