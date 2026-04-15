Без світла, газу, продуктів та ліків: морпіхи 34-ї бригади показали, на що росіяни перетворили Олешки. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри тимчасово окупованого міста Олешки, що на лівобережжі Херсонщини. Відеозапис, зроблений за допомогою засобів аеророзвідки 34-ї окремої бригади морської піхоти, демонструє нинішній стан міста. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ситуація в населеному пункті критична. За інформацією військових та місцевих мешканців, на сьогодні в Олешках спостерігається справжня гуманітарна катастрофа. Російські загарбники фактично тримають місто в облозі, обмежуючи пересування та постачання найнеобхіднішого.

"Кадри окупованого міста Олешки у Херсонській області. Сьогодні тут справжня гуманітарна катастрофа, росіяни тримають місто в облозі. Тут немає світла, газу, ліків, гостра нестача продуктів. Відео аеророзвідки 34-ї окремої бригади морської піхоти", - йдеться у коментарі до відео.

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