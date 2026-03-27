Гуманитарная катастрофа в оккупированных РФ Олешках: Лубинец обратился к МККК и российской стороне
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки на Херсонщине.
Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Терроризм РФ против мирного населения
"Город Олешки — не живет, а выживает!.. В городе — катастрофический дефицит питьевой воды, отсутствуют стабильные электро- и газоснабжение, ограничена медицинская помощь. Люди вынуждены экономить каждый глоток воды и каждую крошку еды. А попытки доставки продуктов обрушиваются гибелью водителей или срывами перевозок из-за смертельной опасности на дорогах!" — рассказал Лубинец.
Он подчеркнул, что это не просто гуманитарный кризис. Это сознательный терроризм Российской Федерации против мирного населения.
Обращение к РФ и МККК
Лубинец отметил, что еще в начале месяца обратился к уполномоченному по правам человека в РФ и к Международному комитету Красного Креста.
- В обращении к российской стороне он призвал обеспечить гуманитарный коридор для безопасной эвакуации гражданских лиц из Олешок и прилегающих населенных пунктов. А также рассказал о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении защиты гражданского населения.
- В обращении к МККК – требование использовать их мандат для содействия установлению гуманитарного диалога между украинской и российской сторонами, организации безопасного маршрута для эвакуации гражданских лиц, а также обеспечения доступа гуманитарной помощи для людей, которые фактически остались без еды и воды.
Омбудсмен подчеркнул, что за почти месяц ситуация не изменилась. Хотя государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а именно положениями статей 55 и 59 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, должно обеспечивать гражданское население продовольствием, медицинскими средствами и содействовать доставке гуманитарной помощи.
"Украина борется за каждого своего гражданина. И мир должен дать четкую оценку этим действиям! А МККК должен перейти от наблюдения к решительным действиям — потому что цена промедления измеряется человеческими жизнями", — добавил уполномоченный.
