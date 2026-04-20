Гуманітарна катастрофа в Олешках: Лубінець закликав допустити міжнародні місії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках і закликав забезпечити доступ міжнародних місій та фіксацію злочинів РФ.

"Опубліковані матеріали з міста фіксують масштабні руйнування та знищену цивільну інфраструктуру. У місті надалі погіршується гуманітарна ситуація. Люди там не живуть - вони виживають", - заявив омбудсман.

Разом з тим Росія продовжує маніпулювати вищенаведеними фактами. Вона сама обстрілює місто, свідомо руйнує цивільні об’єкти, а потім намагається перекласти відповідальність за власні злочини на Україну. Це цинічна й добре відпрацьована інформаційна тактика.

"Факти очевидні: ми щодня бачимо наслідки російської агресії — зруйновані міста, знищену інфраструктуру, загибель і страждання цивільних людей, серед яких діти", - акцентував Уповноважений Верховної Ради.

За його словами, гуманітарна катастрофа в Олешках - це прямий наслідок окупації і повної зневаги до людського життя.

Уся відповідальність за ситуацію в місті лежить на Російській Федерації, яка свідомо створює умови, несумісні з життям. Росія веде війну проти цивільного населення, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Омбудсман закликав міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних дій: забезпечити доступ міжнародних місій, посилити фіксацію злочинів і створити дієві механізми реагування.

Що передувало?

У мережі оприлюднено кадри тимчасово окупованого міста Олешки, що на лівобережжі Херсонщини. За інформацією військових та місцевих мешканців, на сьогодні у місті спостерігається справжня гуманітарна катастрофа. Російські загарбники фактично тримають місто в облозі, обмежуючи пересування та постачання найнеобхіднішого.

