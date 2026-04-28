Україна в ООН заявила про репресії РФ проти журналістів на окупованих територіях

Українська делегація в ООН заявила про системну кампанію Росії, спрямовану на придушення незалежної журналістики на тимчасово окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час загальних дебатів у Комітеті ООН з інформації наголосив перший секретар постпредства України Дмитро Тимошенко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Російська війна проти України супроводжується системною кампанією дезінформації, цензури та насильства проти журналістів і працівників медіа".

За словами дипломата, російська влада цілеспрямовано стирає межу між незалежною журналістикою та пропагандою:

"Вона називає пропагандистів "журналістами", а справжніх медійників переслідує як "терористів", "екстремістів" та українських "диверсантів"".

Незаконні затримання журналістів

Україна навела конкретні приклади незаконного утримання журналістів із тимчасово окупованого Мелітополя, серед яких:

Яна Суворова

Георгій Левченко

Владислав Гершон

Олександр Малишев

Євген Ільченко

Максим Рупчов

Анастасія Глуховська

Ірина Левченко

Деяких із них викрали після висвітлення життя в окупації, інкримінуючи "тероризм", "шпигунство" або "диверсію".

Репресії в Криму та на Херсонщині

Окремо у заяві згадано переслідування журналістів у тимчасово окупованому Криму, де незаконно утримують журналісток Ірину Данилович і Вілена Темер’янова.

У 2024 році були затримані кримськотатарські журналісти Рустем Османов та Азіз Азізов.

На Херсонщині викрадено журналіста Геннадія Осмака.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку вторгнення загинули 147 медійників, 28 журналістів у полоні, – НСЖУ

Станом на сьогодні, за даними української сторони:

"Щонайменше 26 українських медійників і один працівник медіа, який став військовим, перебувають у російському полоні".

Також від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 147 представників медіа.

Заклик України до міжнародної спільноти

Українська делегація закликала держави-члени ООН:

вимагати негайного звільнення всіх незаконно утримуваних журналістів;

засудити системні переслідування медійників;

посилити боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями.

Україна наголошує, що переслідування журналістів є частиною ширшої політики приховування воєнних злочинів та встановлення тотального контролю на окупованих територіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Місто в блокаді та "пекло" для цивільних - критична ситуація в окупованих Олешках