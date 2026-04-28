Україна в ООН заявила про репресії РФ проти журналістів на окупованих територіях

УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12903 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
621 5

Україна викрила в ООН кампанію РФ проти журналістів в окупації

Українська делегація в ООН заявила про системну кампанію Росії, спрямовану на придушення незалежної журналістики на тимчасово окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час загальних дебатів у Комітеті ООН з інформації наголосив перший секретар постпредства України Дмитро Тимошенко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Російська війна проти України супроводжується системною кампанією дезінформації, цензури та насильства проти журналістів і працівників медіа".

За словами дипломата, російська влада цілеспрямовано стирає межу між незалежною журналістикою та пропагандою:

"Вона називає пропагандистів "журналістами", а справжніх медійників переслідує як "терористів", "екстремістів" та українських "диверсантів"".

Незаконні затримання журналістів

Україна навела конкретні приклади незаконного утримання журналістів із тимчасово окупованого Мелітополя, серед яких:

  • Яна Суворова
  • Георгій Левченко
  • Владислав Гершон
  • Олександр Малишев
  • Євген Ільченко
  • Максим Рупчов
  • Анастасія Глуховська
  • Ірина Левченко

Деяких із них викрали після висвітлення життя в окупації, інкримінуючи "тероризм", "шпигунство" або "диверсію".

Репресії в Криму та на Херсонщині

Окремо у заяві згадано переслідування журналістів у тимчасово окупованому Криму, де незаконно утримують журналісток Ірину Данилович і Вілена Темер’янова.

У 2024 році були затримані кримськотатарські журналісти Рустем Османов та Азіз Азізов.

На Херсонщині викрадено журналіста Геннадія Осмака.

Станом на сьогодні, за даними української сторони:

"Щонайменше 26 українських медійників і один працівник медіа, який став військовим, перебувають у російському полоні".

Також від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 147 представників медіа.

Заклик України до міжнародної спільноти

Українська делегація закликала держави-члени ООН:

  • вимагати негайного звільнення всіх незаконно утримуваних журналістів;
  • засудити системні переслідування медійників;
  • посилити боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями.

Україна наголошує, що переслідування журналістів є частиною ширшої політики приховування воєнних злочинів та встановлення тотального контролю на окупованих територіях.

Автор: 

журналістика (1811) окупація (6854) ООН (3476) репресії (1605) росія (69727)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як сказав би Буданов: " Кого це цікавить ?"
показати весь коментар
28.04.2026 06:39 Відповісти
А де згадка про Рощину?, вас що там по блату понабирали?
показати весь коментар
28.04.2026 06:45 Відповісти
А назвали би РФ фашистами та нацистами, може хтось би переполошився та відреагував.
показати весь коментар
28.04.2026 07:12 Відповісти
Кожна згадка про РФ повинна починатися словами "фашистська".
показати весь коментар
28.04.2026 09:12 Відповісти
а парашка там в тій ооні й засідає?
показати весь коментар
28.04.2026 09:48 Відповісти
 
 