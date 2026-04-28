Україна в ООН заявила про репресії РФ проти журналістів на окупованих територіях
Українська делегація в ООН заявила про системну кампанію Росії, спрямовану на придушення незалежної журналістики на тимчасово окупованих територіях України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час загальних дебатів у Комітеті ООН з інформації наголосив перший секретар постпредства України Дмитро Тимошенко.
"Російська війна проти України супроводжується системною кампанією дезінформації, цензури та насильства проти журналістів і працівників медіа".
За словами дипломата, російська влада цілеспрямовано стирає межу між незалежною журналістикою та пропагандою:
"Вона називає пропагандистів "журналістами", а справжніх медійників переслідує як "терористів", "екстремістів" та українських "диверсантів"".
Незаконні затримання журналістів
Україна навела конкретні приклади незаконного утримання журналістів із тимчасово окупованого Мелітополя, серед яких:
- Яна Суворова
- Георгій Левченко
- Владислав Гершон
- Олександр Малишев
- Євген Ільченко
- Максим Рупчов
- Анастасія Глуховська
- Ірина Левченко
Деяких із них викрали після висвітлення життя в окупації, інкримінуючи "тероризм", "шпигунство" або "диверсію".
Репресії в Криму та на Херсонщині
Окремо у заяві згадано переслідування журналістів у тимчасово окупованому Криму, де незаконно утримують журналісток Ірину Данилович і Вілена Темер’янова.
У 2024 році були затримані кримськотатарські журналісти Рустем Османов та Азіз Азізов.
На Херсонщині викрадено журналіста Геннадія Осмака.
Станом на сьогодні, за даними української сторони:
"Щонайменше 26 українських медійників і один працівник медіа, який став військовим, перебувають у російському полоні".
Також від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 147 представників медіа.
Заклик України до міжнародної спільноти
Українська делегація закликала держави-члени ООН:
- вимагати негайного звільнення всіх незаконно утримуваних журналістів;
- засудити системні переслідування медійників;
- посилити боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями.
Україна наголошує, що переслідування журналістів є частиною ширшої політики приховування воєнних злочинів та встановлення тотального контролю на окупованих територіях.
