Фінляндія закликає Європу до єдності у діалозі з Росією

Європейські країни мають діяти єдино та з максимальною обережністю у будь-якому майбутньому діалозі з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві державного секретаря Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусели під час безпекового форуму Globsec.

Єдність Європи та обережність у переговорах

За словами фінського посадовця, Європі рано чи пізно доведеться вести переговори з Москвою, оскільки Росія "завжди буде сусідом".

Водночас він наголосив, що початок такого діалогу потребує чіткої координації між європейськими країнами та розуміння правильного моменту для переговорів.

"Нам потрібно бути дуже уважними до часу та обережно оцінювати, чи є в іншої сторони справжня готовність до реальних переговорів та обговорень", - додав Янне Куусели.

У Міністерстві оборони Фінляндії також закликали західні країни критично оцінювати дії Кремля та не дозволяти Росії використовувати дипломатію як інструмент маніпуляцій.

Роль України та майбутні консультації ЄС

Окремо Куусела підкреслив, що Європа у майбутньому дедалі більше залежатиме від України та її бойового досвіду.

За його словами, європейська безпека значною мірою спиратиметься на українські напрацювання у сфері оборони.

Як зазначається, міністри закордонних справ ЄС наступного тижня на Кіпрі обговорять можливих кандидатів на роль європейського переговірника з Росією щодо завершення війни в Україні.

У Європейському Союзі вже розпочали дискусії щодо того, хто може представляти Європу на потенційних переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Президент Володимир Зеленський звернувся до Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб відновити формат E3 для проведення мирних перемовин.

