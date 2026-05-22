Російський НПЗ у Кстові частково зупинив роботу після атаки БпЛА, - Reuters
У місті Кстово Нижньогородської області РФ після атаки БпЛА частково зупинив роботу нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез".
Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними видання, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських безпілотників останніми днями.
Зокрема четвертий за величиною нафтопереробний завод НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" закрив свій основний блок АВТ-6 після атаки безпілотника в середу.
Підприємство також є другим за величиною виробником бензину в Росії та може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік (близько 320 тис. барелів на день).
Зупинка АВТ-6 призведе до різкого падіння виробництва нафтопереробного заводу. Вона здатна переробляти 25 700 метричних тонн на день та становить 53% від загальної потужності нафтопереробного заводу.
Що передувало?
- 20 травня 2026 року Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та інших об'єктів російських окупантів.
Крім того, бензол необхідний для отримання дифеніламіну, який використовується як ключова добавка (стабілізатор хімічної стійкості) у виробництві піроксилінових порохів і бездимних метальних зарядів для стрілецької та артилерійської зброї.
Газофракціонуюча установка (ДФУ) на НПЗ НОРСІ була введена в експлуатацію восени 2022 року, якраз перед широкомасштабним вторгненням. А це означає, що на ДФУ були встановлені американські відцентрові компресори від Ingersoll Rand або швейцарські Burckhardt Compression, або німецькі Everllence - тут варіантів не багато. Тепер ці агрегати для кацапів недосяжні. Зрозуміло, що можна купити китайські від Shandong Sparta або від ***** Hongshen, але китайці охоче продають обладнання для нафто- і газовидобутку, але дуже неохоче продають обладнання для нафтопереробки. Доведеться переробляти проект і замовляти компресори або на челябінському компресорному заводі або на Казанькомпресормаші. А це довга історія. А отже це означає зменшення виробництва ракетного палива, кумулятивних ***********, порохів для стрілковки та арти тощо.
Перемога - це результат щоденної роботи і сотень маленьких кроків, а не одного гігантського ривка.
Кацап, если ты встал на тропу зла, будь готов испить эту чашу по полной...