УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10846 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 044 4

Російський НПЗ у Кстові частково зупинив роботу після атаки БпЛА, - Reuters

Атака БпЛА на НПЗ у Кстові: підприємство частково зупинило роботу

У місті Кстово Нижньогородської області РФ після атаки БпЛА частково зупинив роботу нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез".

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними видання, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських безпілотників останніми днями.

Зокрема четвертий за величиною нафтопереробний завод НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" закрив свій основний блок АВТ-6 після атаки безпілотника в середу.

Читайте: Фінляндія закликає Європу до єдності у діалозі з Росією

Підприємство також є другим за величиною виробником бензину в Росії та може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік (близько 320 тис. барелів на день).

Зупинка АВТ-6 призведе до різкого падіння виробництва нафтопереробного заводу. Вона здатна переробляти 25 700 метричних тонн на день та становить 53% від загальної потужності нафтопереробного заводу.

Читайте: Російському бізнесу перестануть платити страховку за простій через атаки українських дронів

Що передувало?

  • 20 травня 2026 року Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та інших об'єктів російських окупантів.

Читайте: Сизранський НПЗ уразили СБС та ССО: виникла масштабна пожежа. ВIДЕО

Автор: 

НПЗ (979) росія (70096) Нижньогородська область РФ (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Складнощі та проблеми у кацапів накопичуються дуже поступово, і зрештою переростуть у масу для невідворотніх лавиноподібних процесів. Наприклад, зовсім непомітно для українського загалу відбулось 18 травня ураження компресорної станції (56°05'28.2"N 44°09'41.9"E) установки газорозділу (56°05'30.4"N 44°09'44.0"E) на НПЗ НОРСІ. Саме з установки газофракціонування надходить сировина на установку з виробництва бензолу (56°05'25.9"N 44°09'39.1"E). А бензол зокрема використовується в тому числі для виробництва компонентів ракетного палива (ді- та тринітробензолів), а також для виробництва гексанітродифеніламіну, більше відомого як гексил, який використовується як сенсибілізатор в потужних фугасних і кумулятивних ***********, в яких застосовуються гексоген і алюміній для збільшення потужності бойових частин снарядів..

Крім того, бензол необхідний для отримання дифеніламіну, який використовується як ключова добавка (стабілізатор хімічної стійкості) у виробництві піроксилінових порохів і бездимних метальних зарядів для стрілецької та артилерійської зброї.

Газофракціонуюча установка (ДФУ) на НПЗ НОРСІ була введена в експлуатацію восени 2022 року, якраз перед широкомасштабним вторгненням. А це означає, що на ДФУ були встановлені американські відцентрові компресори від Ingersoll Rand або швейцарські Burckhardt Compression, або німецькі Everllence - тут варіантів не багато. Тепер ці агрегати для кацапів недосяжні. Зрозуміло, що можна купити китайські від Shandong Sparta або від ***** Hongshen, але китайці охоче продають обладнання для нафто- і газовидобутку, але дуже неохоче продають обладнання для нафтопереробки. Доведеться переробляти проект і замовляти компресори або на челябінському компресорному заводі або на Казанькомпресормаші. А це довга історія. А отже це означає зменшення виробництва ракетного палива, кумулятивних ***********, порохів для стрілковки та арти тощо.

Перемога - це результат щоденної роботи і сотень маленьких кроків, а не одного гігантського ривка.
показати весь коментар
22.05.2026 09:12 Відповісти
Тобто є ще над чим працювати.
показати весь коментар
22.05.2026 09:19 Відповісти
К полумерам не привык ("Королева бензоколонки") - остановка должна быть полной !
Кацап, если ты встал на тропу зла, будь готов испить эту чашу по полной...
показати весь коментар
22.05.2026 09:21 Відповісти
Треба його добити щоб не частково, а повністю зупинив роботу!
показати весь коментар
22.05.2026 10:42 Відповісти
 
 