Російський НПЗ у Кстові частково зупинив роботу після атаки БпЛА, - Reuters

У місті Кстово Нижньогородської області РФ після атаки БпЛА частково зупинив роботу нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез".

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними видання, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських безпілотників останніми днями.

Зокрема четвертий за величиною нафтопереробний завод НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" закрив свій основний блок АВТ-6 після атаки безпілотника в середу.

Читайте: Фінляндія закликає Європу до єдності у діалозі з Росією

Підприємство також є другим за величиною виробником бензину в Росії та може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік (близько 320 тис. барелів на день).

Зупинка АВТ-6 призведе до різкого падіння виробництва нафтопереробного заводу. Вона здатна переробляти 25 700 метричних тонн на день та становить 53% від загальної потужності нафтопереробного заводу.

Читайте: Російському бізнесу перестануть платити страховку за простій через атаки українських дронів

Що передувало?

20 травня 2026 року Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та інших об'єктів російських окупантів.

Читайте: Сизранський НПЗ уразили СБС та ССО: виникла масштабна пожежа. ВIДЕО