У Росії зупинився Сизранський НПЗ через атаку українських дронів, – Reuters

Сизранський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після того, як український безпілотник 21 травня пошкодив установку первинної переробки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми даними, установка перегонки сирої нафти CDU-6 на нафтопереробному заводі, яка забезпечує понад 70% потужностей заводу, була зупинена після дронової атаки, а ремонт може тривати більше місяця.

Атака на НПЗ у Сизрані

Нагадаємо, 21 травня у Самарській області РФ повідомляли про вибухи в районі Сизранського НПЗ. Також було зафіксовано пожежу поблизу підприємства.

У ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливі об'єкти нафтопереробної галузі РФ. Зокрема, пожежі зафіксували на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області й нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї.

Про Сизранський НПЗ

Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ – це ключове підприємство паливного профілю, що входить до системи "Роснєфті". Номінальна потужність заводу становить 8,5 млн тонн на рік, або 170 тис. барелів на день.

Завод неодноразово зазнавав успішних ударів українських безпілотників, зокрема із серйозними ураженнями навесні та влітку минулого року

Переробляє західносибірську нафту, нафту з Оренбурзьких родовищ та нафту, що видобувається в Самарській області.

Виробляє широкий асортимент паливної продукції, яку використовує окупаційна армія РФ для ведення війни в Україні.

Атаки України

Раніше стало відомо, що практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників.

Атаки України на російську нафтову інфраструктуру в квітні зросли до найвищого місячного рівня з грудня минулого року, скоротивши обсяги переробок російських нафтопереробних заводів до багаторічного мінімуму. У квітні було завдано щонайменше 21 удару з боку України по російських НПЗ, морських об'єктах, включно з експортними терміналами, та інфраструктурі нафтопроводів.

Це скоротило середню продуктивність нафтопереробних заводів Росії до 4,69 млн барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.

Окрім того, експорт російських нафтопродуктів морським транспортом у квітні цього року скоротився на 9,8% порівняно з березнем і на 17% – у порівнянні з минулим роком, до 7,77 млн тонн. Це сталося через українські дронові атаки на порти та нафтопереробні заводи Росії.