Туапсинський НПЗ, засоби ППО та інші об’єкти окупантів уразили Сили оборони, - Генштаб

Сили оборони уразили НПЗ, засоби ППО та інші об'єкти російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

НПЗ

Так, у ніч на 27 травня було уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил РФ.

Читайте також: Сизранський НПЗ фактично зупинив роботу після атаки дронів, - Reuters

Удар по ВПС РФ

"Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил рф у районах Воронежа (Воронезька обл., рф), Таганрога (Ростовська обл., рф) та Севастополя (ТОТ АР Крим)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Міноборони запускає "логістичний локдаун" армії РФ та масштабує middle strike-удари по тилу ворога, - Федоров. ВIДЕО

Інші ураження

Також Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області

Уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БпЛА у районі Азовського Запорізької області.

Під ударом РЛС "Небо-СВ" у районі Кам’янки та командно-штабна машина зі складу комплексу "Бук-М2" окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

Читайте: Після ударів ЗСУ росіяни почали ховати склади за окупованим Маріуполем