Туапсинський НПЗ, засоби ППО та інші об’єкти окупантів уразили Сили оборони, - Генштаб

Удар по НПЗ у Туапсе та знищення ППО: подробиці

Сили оборони уразили НПЗ, засоби ППО та інші об'єкти російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

НПЗ

Так, у ніч на 27 травня було уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил РФ.

Удар по ВПС РФ

"Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил рф у районах Воронежа (Воронезька обл., рф), Таганрога (Ростовська обл., рф) та Севастополя (ТОТ АР Крим)", - йдеться в повідомленні.

Інші ураження

Також Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області

Уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БпЛА у районі Азовського Запорізької області.

Під ударом РЛС "Небо-СВ" у районі Кам’янки та командно-штабна машина зі складу комплексу "Бук-М2" окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

А туапсюнцям нравіцца
28.05.2026 10:33 Відповісти
Та то понятно, непонятно почему сегодня ночью была тишина. Так нельзя, долбить по болотам нужно ежедневно, никаких перерывов, перекуров и задержек, только увеличивать число и силу ударов, в этом залог победы Украины.
28.05.2026 11:07 Відповісти
 
 