Сизранський НПЗ фактично зупинив роботу після атаки дронів, - Reuters

Сизранський НПЗ зупинив роботу після пошкодження ключової установки первинної переробки сирої нафти внаслідок атаки дрона. Ремонт може тривати понад місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними джерел, установка первинної переробки сирої нафти CDU-6, яка забезпечує понад 70% потужності підприємства, була зупинена після атаки. Ремонт, за оцінками співрозмовників, може тривати понад місяць.

"Номінальна потужність заводу становить 8,5 млн метричних тонн на рік, або 170 000 барелів на добу. У 2024 році він переробив 4,3 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного пального, 800 000 тонн бензину та 700 000 тонн мазуту", – йдеться в повідомленні.

Що передувало?

21 травня підрозділи Deep-strike ССО уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Сизранський НПЗ: що відомо?

Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області РФ - це ключове підприємство паливного профілю, що входить до системи "Роснафти". Його щорічна проєктна потужність становить 7–8,9 млн тонн нафти.

Завод неодноразово зазнавав успішних ударів українських безпілотників, зокрема із серйозними ураженнями навесні та влітку минулого року

Переробляє західносибірську нафту, нафту з Оренбурзьких родовищ та нафту, що видобувається в Самарській області.

Виробляє широкий асортимент паливної продукції, яку використовує окупаційна армія РФ для ведення війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили нафтобазу "Белец" на Брянщині, склади та об’єкти управління армії РФ, - Генштаб