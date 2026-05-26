Сызранский НПЗ фактически остановил работу после атаки дронов, - Reuters

Сызранский НПЗ приостановил работу после повреждения ключевой установки первичной переработки сырой нефти в результате атаки дрона. Ремонт может занять более месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По данным источников, установка первичной переработки сырой нефти CDU-6, которая обеспечивает более 70% мощности предприятия, была остановлена после атаки. Ремонт, по оценкам собеседников, может длиться более месяца.

"Номинальная мощность завода составляет 8,5 млн метрических тонн в год, или 170 000 баррелей в сутки. В 2024 году он переработал 4,3 млн тонн сырой нефти, произведя 1,5 млн тонн дизельного топлива, 800 000 тонн бензина и 700 000 тонн мазута", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

21 мая подразделения Deep-strike ССО нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ.

Сызранский НПЗ: что известно?

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области РФ – это ключевое предприятие топливного профиля, входящее в систему "Роснефти". Его годовая проектная мощность составляет 7-8,9 млн тонн нефти.

Завод неоднократно подвергался успешным ударам украинских беспилотников, в частности с серьезными повреждениями весной и летом прошлого года

Перерабатывает западносибирскую нефть, нефть с оренбургских месторождений и нефть, добываемую в Самарской области.

Производит широкий ассортимент топливной продукции, которую использует оккупационная армия РФ для ведения войны в Украине.

