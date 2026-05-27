Міноборони запускає "логістичний локдаун" армії РФ та масштабує middle strike-удари по тилу ворога, - Федоров. ВIДЕО

Міністерство оборони України запускає окрему програму "Логістичний локдаун" для масштабування middle strike та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, Федоров наголосив, що головне завдання - ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії.

Втрати РФ

"Останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Ціна просування для росіян постійно зростає. Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні - уже 179. росія несе рекордні втрати: понад 35 тисяч убитих або важко поранених військових щомісяця - і ми продовжуємо нарощувати темп", - зазначив він.

За словами Федорова, за останні місяці вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Уже помітна закономірність у дашбордах: що більше знищується логістики росіян - то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення.

Масштабування middle strike

Міністр зауважив, що одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою.

"Тому наше завдання зараз - за завданням Президента максимально масштабувати middle strike та в координації з військовими створити для ворога повний логістичний локдаун", - розповів він.

Зазначається, що в межах першого етапу програми Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike.

Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою "єБали" - команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися.

Паралельно в межах другого етапу програми централізовано запускаються тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike.

Відкриті конкурси - це не лише швидкість та масштабування виробництва. Це також конкуренція між виробниками, мінімізація корупційних ризиків, прозорість й ефективне використання державних коштів.

"Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці", - запевнив Федоров.