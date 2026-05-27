УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13348 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
2 522 14

Міноборони запускає "логістичний локдаун" армії РФ та масштабує middle strike-удари по тилу ворога, - Федоров. ВIДЕО

Міністерство оборони України запускає окрему програму "Логістичний локдаун" для масштабування middle strike та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, Федоров наголосив, що головне завдання - ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії.

Втрати РФ

"Останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Ціна просування для росіян постійно зростає. Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні - уже 179. росія несе рекордні втрати: понад 35 тисяч убитих або важко поранених військових щомісяця - і ми продовжуємо нарощувати темп", - зазначив він.

Також читайте: Пів мільйона дронів для фронту: військові самі обирають техніку через DOT-Chain Defence

За словами Федорова, за останні місяці вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Уже помітна закономірність у дашбордах: що більше знищується логістики росіян - то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення.

Масштабування middle strike

Міністр зауважив, що одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою.

"Тому наше завдання зараз - за завданням Президента максимально масштабувати middle strike та в координації з військовими створити для ворога повний логістичний локдаун", - розповів він.

Також читайте: Оборонні закупівлі переходять у формат тендерів: цього літа почнуться відкриті аукціони на дрони, ‒ Федоров

  • Зазначається, що в межах першого етапу програми Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike.

Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою "єБали" - команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися.

  • Паралельно в межах другого етапу програми централізовано запускаються тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike.

Відкриті конкурси - це не лише швидкість та масштабування виробництва. Це також конкуренція між виробниками, мінімізація корупційних ризиків, прозорість й ефективне використання державних коштів.

Також дивіться: Українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, - Зеленський. ВIДЕО

"Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці", - запевнив Федоров.

Автор: 

знищення (10217) Федоров Михайло (1113) Удари по РФ (967)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
фламінги де ?
показати весь коментар
27.05.2026 15:32 Відповісти
+2
Вірю кожному слову)
показати весь коментар
27.05.2026 15:25 Відповісти
+1
Хочу помилятись, але звучить схоже з "саждаємо мільйон дерев", "відпрацьовуємо, працюємо над,
наближаємось, вдосконалюємо, готуємось, збільшуємо, розгортаємо, масштабуємо..."
Десь я це раніше чув...
показати весь коментар
27.05.2026 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну так якщо на мацкву тільки двушечки...то хоч так
показати весь коментар
27.05.2026 15:23 Відповісти
Вірю кожному слову)
показати весь коментар
27.05.2026 15:25 Відповісти
фламінги де ?
показати весь коментар
27.05.2026 15:32 Відповісти
У Хайфє кайфують і їбали вони цю вашу війну.
показати весь коментар
27.05.2026 16:01 Відповісти
подякуємо 73% зебілам
показати весь коментар
27.05.2026 16:01 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2026 16:17 Відповісти
хотілось би послухати речника стерненка!!!!
від одєського ганяльщіка, до вбивства, до охорони сбу, до "ветерана" але сліпого, до речника міністра!!!
пишаюсь!!!!!
стерненко, ще не циганить в ютубі своїм успіхом?
показати весь коментар
27.05.2026 15:35 Відповісти
Хочу помилятись, але звучить схоже з "саждаємо мільйон дерев", "відпрацьовуємо, працюємо над,
наближаємось, вдосконалюємо, готуємось, збільшуємо, розгортаємо, масштабуємо..."
Десь я це раніше чув...
показати весь коментар
27.05.2026 15:37 Відповісти
z-воєнкори типу калашникова, подоляка, fighterbomberа та інших останнім часом сильно бідкаються, що ЗСУ почали "очєнь сєрйозно кошмаріть нашу тиловую логистику на глубіну до 100км, наші сухопутниє корідори". Кажуть "у нас началі созрєвать колоссальниє проблєми с логістікой". Так що це не наші казочки, це самі кацапи скиглять. Можете самостійно у інеті пошукати, чи подивитись нарізку цих скиглень хоча б у того ж Стерненка.
показати весь коментар
27.05.2026 16:09 Відповісти
Не, ***** це канешно потужно. Нема чим заперечить.
показати весь коментар
27.05.2026 15:44 Відповісти
Жирафи! Нарешті дійшло, що замість того щоб, в гонитві за придурошними ******* витрачати купу дронів на одного напівдохлого кацапа на ЛБЗ та купу грошей на биття шибок у москві, краще вражати місця скупчень ворога та логістику. Але тут ГУР повинен працювати як ГУР, а не як ССО, ПВО чи баба ванга.
показати весь коментар
27.05.2026 15:54 Відповісти
Цей напівдохлий кацап може доповзти до нашогу бліндажу та закинути туди гранату. Так що нехай йому краще прилетіть в немите їбало 2-3 фпв.
показати весь коментар
27.05.2026 16:13 Відповісти
ЗСУ воює, Генштаб планує і керує операціями/діями частин. А от фьодоров, пинжак вороватий, "Логістичний локдаун" для масштабування middle strike ночами теребонькає. Навіть резніков/умеров/шмигаль не корчили з себе сратегів-палкаводцев, крали собі і вове R1 тихенько. зеленська будановщина - заразна і не виліковна
показати весь коментар
27.05.2026 16:01 Відповісти
"Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою "*****" - команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати"
Хозрасчет на рівні батальонів, приніс вуха ворога - отримай гроши. До дупи планування військових операцій, стратегія! Зброя та набої в першу чергу пабидителям соціалістіческого соревнования, дебіл!
показати весь коментар
27.05.2026 16:08 Відповісти
 
 