Минобороны запускает "логистический локдаун" армии РФ и масштабирует удары по тылу врага, - Федоров

Министерство обороны Украины запускает отдельную программу "Логистический локдаун" для расширения масштабов ударов средней дальности и системного уничтожения российских сил и средств на оперативной глубине.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, Федоров подчеркнул, что главная задача - еще больше усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия.

Потери РФ

"В последнее время Украина постепенно перехватывает инициативу на фронте. Цена продвижения для россиян постоянно растет. Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле - уже 179. Россия несет рекордные потери: более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных ежемесячно - и мы продолжаем наращивать темп", - отметил он.

По словам Федорова, за последние месяцы в четыре раза увеличено уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине. Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожается логистики россиян - тем меньше штурмовых действий происходит на линии боевого столкновения.

Масштабирование middle strike

Министр отметил, что одним из ключевых факторов этого изменения стали стратегические решения по масштабированию middle strike-возможностей. После отключения Starlink для россиян это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя.

"Поэтому наша задача сейчас - по поручению Президента максимально масштабировать middle strike и в координации с военными создать для врага полный логистический локдаун", - рассказал он.

Отмечается, что в рамках первого этапа программы Министерство обороны совместно с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.

Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе "єБали" - команды, которые специализируются на уничтожении врага на оперативной глубине и демонстрируют лучшие результаты именно в этом направлении. Первые подразделения уже получили средства, и прямые закупки уже начались.

Параллельно в рамках второго этапа программы централизованно запускаются тендеры на закупку большой партии средств среднего удара.

Открытые конкурсы - это не только скорость и масштабирование производства. Это также конкуренция между производителями, минимизация коррупционных рисков, прозрачность и эффективное использование государственных средств.

"Уже летом результаты централизованных закупок middle strike станут ощутимыми на фронте. Враг даже на большом расстоянии от линии боевых действий больше не будет чувствовать себя в безопасности", - заверил Федоров.