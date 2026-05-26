Полмиллиона дронов для фронта: военные сами выбирают технику через DOT-Chain Defence

В 2026 году военные уже получили 485 000 БПЛА и другой техники на сумму 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence — маркетплейс оружия, разработанный Агентством оборонных закупок ДОТ.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

DOT-Chain Defence — это дополнительный инструмент обеспечения войск, который дополняет централизованные поставки от государства. Боевые подразделения за бюджетные средства могут самостоятельно выбирать и быстро заказывать именно те средства, которые нужны для выполнения боевых задач на конкретном участке фронта.

Доступно почти 800 позиций от более чем 200 украинских производителей

Принцип прост: военные выбирают — государство обеспечивает.



Агентство берет на себя контракты, оплату и логистику. Все работает в цифровом формате — без бумажных процессов и длительных согласований. От заказа до получения средства военными — в среднем 9 дней.

DOT-Chain Defence также интегрирован с Brave1 Market, где военные могут заказывать дополнительные дроны и технику за еБаллы в рамках программы "Армия дронов". Бонус.



По запросу военных через DOT-Chain Defence теперь можно заказывать не только дроны и технику, но и боеприпасы и сбросы для беспилотных систем.

Механизм авансирования производителей

Также по инициативе Министерства обороны Агентство оборонных закупок ДОТ запустило механизм авансирования производителей — отныне эффективные производители дронов будут получать средства авансом. Цель — дать рынку оборотные средства для ускорения производства и поставки технологий в боевые подразделения.



Параллельно государство расширяет масштабы централизованного обеспечения армии. Темпы поставок в 2026 году уже значительно превышают прошлогодние.

За первые четыре месяца года существенно выросли объемы обеспечения:

FPV на оптоволокне,

тяжелых бомбардировщиков,

крыльев для разведки,

дронов mid-strike и deep-strike,

Mavic,

легких бомбардировщиков,

перехватчиков Shahed и других технологий.

"По поручению Президента продолжаем максимально быстро трансформировать систему обеспечения армии. Наша цель — сделать закупки для украинской армии самыми прозрачными и эффективными в мире", — отметил Федоров.

