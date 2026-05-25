В войне беспилотников Украина получает преимущество, - Die Welt
Индустрия дронов
Ситуация в "войне дронов", по оценкам западных СМИ, меняется в пользу Украины.
Об этом говорится в материале Die Welt, который анализирует развитие беспилотных технологий на фронте, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина расширяет применение дронов
В материале отмечается, что Украина активно наращивает использование беспилотников и постепенно переносит удары глубже на территорию России.
Основной целью называют российскую военную логистику, включая склады, маршруты снабжения, командные пункты и другие объекты обеспечения армии РФ.
Также речь идет о расширении так называемой "зоны поражения" от линии фронта на глубину до 150 километров.
"Одним из наших приоритетов на ближайшие месяцы являются удары средней дальности. В этом году мы уже заказали в пять раз больше средств для таких ударов, чем в прошлом году", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Влияние на российскую армию и логистику
По данным ISW, российское наступление во многих направлениях замедлилось, а местами фиксируются потери ранее занятых позиций.
В статье также отмечается, что украинские дроны активно поражают склады, командные пункты и инфраструктуру снабжения в глубине российской обороны.
Отдельно отмечается, что атаки на маршруты снабжения в Крым создают дополнительные трудности для российской логистики.
- Напомним, Польша заинтересована в ускорении сотрудничества с Украиной в сфере заимствования дронных технологий, ведь Украина "имеет что предложить", а также уникальные возможности для тестирования.
