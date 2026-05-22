Польша заинтересована в ускорении сотрудничества с Украиной в сфере заимствования дронных технологий, – министр финансов страны Доманьский

Польша заинтересована в ускорении сотрудничества с Украиной в сфере внедрения дронных технологий, ведь Украина "имеет что предложить", а также уникальные возможности для тестирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский на пресс-брифинге по итогам 11-го заседания Украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в пятницу в Киеве.

Что известно

Министра спросили, заинтересована ли Польша в подписании Drone Deal с Украиной.

"Да, Польша заинтересована в ускорении работ в сфере внедрения дронных технологий и в ускорении нашего сотрудничества. Вчера в Киеве я также встретился с украинскими представителями в этой сфере. У нас есть представители польских фирм, которые располагают необходимым капиталом, а с другой стороны наши украинские партнеры имеют что предложить нам. То есть у них есть ноу-хау, есть уникальные возможности тестирования", – сказал Доманьский

По его словам, он обсуждал этот вопрос также с министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексеем Соболевым и может подчеркнуть, что польская сторона будет делать все, чтобы ускорить работу в этом направлении, и чтобы оборонные промышленности Польши и Украины сотрудничали между собой.

Соглашения Drone Deal

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка добавил, что соглашения Drone Deal – это системный интерес Украины для того, чтобы военно-оборонная индустрия партнеров развивалась максимально быстро и могла также помогать в полной мере реализовывать потенциал на фронте.

"Потому что от масштабирования производства зависит также и наш успех", – подчеркнул он.