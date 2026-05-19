США стремятся получить от Украины передачу технологий в рамках Drone Deal, - Bloomberg
Индустрия дронов
Киев заявил, что США стремятся получить от Украины передачу технологий и доступ к правам интеллектуальной собственности в рамках соглашения о беспилотниках, которое ожидает утверждения на высшем политическом уровне.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Министерство обороны США попросило протестировать ряд украинских оборонных продуктов, в частности дроны и системы радиоэлектронной борьбы, поскольку Вашингтон рассматривает возможность их приобретения для военного использования, отметили источники издания.
Во время переговоров с США Украина утверждала, что ее оружие уже прошло масштабные боевые испытания, но Вашингтон хочет оценить продукцию на своей территории с использованием собственных сил, прежде чем двигаться дальше.
Технологии
По словам источника, США также заинтересованы в получении доступа к критически важным технологиям и, возможно, правам интеллектуальной собственности, что позволило бы им воспроизвести это оборудование. Проект письма о намерениях с просьбой о проведении испытаний уже отправлен в Киев.
- Кроме того, США могут искать технологический уровень, уникальный для Украины: терминальное наведение с использованием искусственного интеллекта, навигацию без GPS, устойчивые к помехам каналы передачи данных и проверенную в бою доктрину, сопровождающую это, отметил представитель оборонной отрасли.
- передати технології, знання та досвід , замість продажі готових продуктів з високою доданою вартістю.
- і здається, ці технології та секретні знання досить швидко лежатимуть на столі кремля.
і щось мені підказує, що яжнєлох - вдруге (чи в який там раз) купиться на гачок американців.