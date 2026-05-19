США стремятся получить от Украины передачу технологий в рамках Drone Deal, - Bloomberg

Киев заявил, что США стремятся получить от Украины передачу технологий и доступ к правам интеллектуальной собственности в рамках соглашения о беспилотниках, которое ожидает утверждения на высшем политическом уровне.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Министерство обороны США попросило протестировать ряд украинских оборонных продуктов, в частности дроны и системы радиоэлектронной борьбы, поскольку Вашингтон рассматривает возможность их приобретения для военного использования, отметили источники издания.

Во время переговоров с США Украина утверждала, что ее оружие уже прошло масштабные боевые испытания, но Вашингтон хочет оценить продукцию на своей территории с использованием собственных сил, прежде чем двигаться дальше.

По словам источника, США также заинтересованы в получении доступа к критически важным технологиям и, возможно, правам интеллектуальной собственности, что позволило бы им воспроизвести это оборудование. Проект письма о намерениях с просьбой о проведении испытаний уже отправлен в Киев.

Кроме того, США могут искать технологический уровень, уникальный для Украины: терминальное наведение с использованием искусственного интеллекта, навигацию без GPS, устойчивые к помехам каналы передачи данных и проверенную в бою доктрину, сопровождающую это, отметил представитель оборонной отрасли.

