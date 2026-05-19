Новости Индустрия дронов
США стремятся получить от Украины передачу технологий в рамках Drone Deal, - Bloomberg

Киев заявил, что США стремятся получить от Украины передачу технологий и доступ к правам интеллектуальной собственности в рамках соглашения о беспилотниках, которое ожидает утверждения на высшем политическом уровне.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Министерство обороны США попросило протестировать ряд украинских оборонных продуктов, в частности дроны и системы радиоэлектронной борьбы, поскольку Вашингтон рассматривает возможность их приобретения для военного использования, отметили источники издания. 

Во время переговоров с США Украина утверждала, что ее оружие уже прошло масштабные боевые испытания, но Вашингтон хочет оценить продукцию на своей территории с использованием собственных сил, прежде чем двигаться дальше.

Технологии

По словам источника, США также заинтересованы в получении доступа к критически важным технологиям и, возможно, правам интеллектуальной собственности, что позволило бы им воспроизвести это оборудование. Проект письма о намерениях с просьбой о проведении испытаний уже отправлен в Киев.

  • Кроме того, США могут искать технологический уровень, уникальный для Украины: терминальное наведение с использованием искусственного интеллекта, навигацию без GPS, устойчивые к помехам каналы передачи данных и проверенную в бою доктрину, сопровождающую это, отметил представитель оборонной отрасли.

соглашение США дроны
Топ комментарии
Міняєм на ядерну зброю яку ви в нас вкрали ☝️
19.05.2026 16:12 Ответить
Руда гнида. Зброї нє за гарантією Будапешту. Попросіть ***** аналагавнєт.
19.05.2026 16:12 Ответить
а потім ще й свої дрони будемо викупляти у трампоїдів, як "інтелектуальну власність"?...
19.05.2026 16:18 Ответить
ну ти і видав, вкрали, тупий комуністичний функціонер віддав сам
показать весь комментарий
19.05.2026 16:15 Ответить
почитай спогади самих амерів. тиснули і шантажували.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:20 Ответить
Це бот сша, зараз буде прищеплювати Українцям меншовартість, як завжди.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:21 Ответить
пздц, в нормальних націй такого зробити неможливо де є еліта з баченням майбутнього, а в народу який приводить до влади парт ідеолога, зека і клоуна під час війни можна. Тут основна проблема. Тому віддали і не повернуть ніколи, розслабтесь і відновити не дадуть, угу єрмакозел буде відновлювати
показать весь комментарий
19.05.2026 16:52 Ответить
зброю не дадуть не мрій, це жлоби у кубі
показать весь комментарий
19.05.2026 16:17 Ответить
Мене б влаштував ********* Томагавків і без обмежень по дальності стрільби на повні 2000км.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:17 Ответить
Сміття з Чорнобиля туди засунем, от і буде ЯЗ
показать весь комментарий
19.05.2026 16:22 Ответить
Або хоча б на збагачений збройний уран який вони забрали, вірніше змусили Овоча їм його віддати.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:33 Ответить
знову за старе, зек віддав уран за свою особисту безпеку як і клоун віддав надра за свою особисту безпеку, зато як поржали з обколотих апельсинів і на стадіоні
показать весь комментарий
19.05.2026 16:59 Ответить
Я забув про апельсини і печеньки за які вони уран забрали.
показать весь комментарий
19.05.2026 17:06 Ответить
ядерку ми і самі можемо зробити, якщо вже міняти технології, то не на фантики-доляри, а на технологію твердого ракетного палива та високотемпературних обтікачів.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:35 Ответить
не можемо і не дадуть, розслабся. Нація що вибрала поржать під час війни не зацікавлена в майбутньому
показать весь комментарий
19.05.2026 16:54 Ответить
можемо, і ніякі дозволи нам не потрібні, не будь хохлом меншовартісним
показать весь комментарий
19.05.2026 17:02 Ответить
Плати гроші, ставай в чергу, ***** рижа.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:13 Ответить
Це (передача технологій) на додачу до родовищ "жидкозємєльних мєталав"?
показать весь комментарий
19.05.2026 16:14 Ответить
тсцарь скаже - "та забирайте! ділов то!"
показать весь комментарий
19.05.2026 16:16 Ответить
Горе президент так старались догодити Трампу ,що за безцінь передали родовища рідкоземельних матеріалів,повірили всяким шахраям відкофам .кушнер які не є дипломати ,а тепер передайте всі технології з виготовленням дронів ,це в замін що при трампі жодної допомоги Україна не отримує ,більше того цей неук довів світ до енергетичної кризи від якої тільки виграє росія.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:23 Ответить
гнида віддала надра щоб його не переслідували і не шукали вкрадені гроші, війна це не його проблема
показать весь комментарий
19.05.2026 16:56 Ответить
Права інтелектуальної власності - наші. Ідіть в ср...у сша і гниди-грьобані торгаші.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:25 Ответить
Сша зараз окуповані хабадом, так що все вірно.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:26 Ответить
Щоб передати кацапам
показать весь комментарий
19.05.2026 16:25 Ответить
Тапішли вони нах! На кожному розі трампакс верещить перед своїми лохторатами, що жодна копійка не витрачається на допомогу Україні, а як рідкоземи та технології так віддайте їм за красиві очі (чубату наклеєну паклю)
показать весь комментарий
19.05.2026 16:28 Ответить
як мінімум технологію виготовлення дронів можна поміняти на ліцензію на виготовлення томагавків, ракет до хаймарсів а може ще щось потрібно для ВСУ.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:28 Ответить
Так в України ж "карт немає".Прагнуть вони...А Україні що з цього? Примус до капітуляції? Уй@бки цинічні.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:29 Ответить
Міняємо на ліцензію на Петріоти.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:30 Ответить
На Петріоти і на ліцензію на них.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:30 Ответить
Тільки так і не інакше.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:39 Ответить
Ну і що ти з тією ліцензією будеш робити, злидень?!!
показать весь комментарий
19.05.2026 16:54 Ответить
Мабуть ху...ло наказало, ну дуже йому ця зброя потрібна, в мозку в ху.... лостані не залишилось
показать весь комментарий
19.05.2026 16:30 Ответить
які хитрі, хочуть самі дрони збирати, а члін їм - хочете, можемо продавати вам дрони, не хочете - купляйте альтернативні у локхід мартін за кілька мільйонів штука.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:31 Ответить
Вони наглі як кацапи. Хочуть прийти і готове забрати. Іран їм трохи пиху збив і ще зіб'є, бо розпоясались задуже. Китай їх трохи поставив на місце, але ще треба, бо мало.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:38 Ответить
А як на рахунок що у України нема карт ?
показать весь комментарий
19.05.2026 16:31 Ответить
Збірка китайських дронів це висока технологія? Тут все простіше - кожноденна практика пілотів.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:34 Ответить
Руда курва 🖕🖕🖕
показать весь комментарий
19.05.2026 16:40 Ответить
я так розумію, там одночасно подвійний ризик:

- передати технології, знання та досвід , замість продажі готових продуктів з високою доданою вартістю.

- і здається, ці технології та секретні знання досить швидко лежатимуть на столі кремля.

і щось мені підказує, що яжнєлох - вдруге (чи в який там раз) купиться на гачок американців.
показать весь комментарий
19.05.2026 16:47 Ответить
..припустимо, технології передамо, а потім подєльник *****, барига-мародер Трумп поділиться ними з другом-владіміром?..
показать весь комментарий
19.05.2026 16:58 Ответить
...а потім продаватите все путіну
показать весь комментарий
19.05.2026 17:07 Ответить
 
 