Пентагон направил военных в Украину для изучения боевого опыта применения дронов, - Хегсет
Индустрия дронов
Пентагон направил американских военных в Украину для изучения боевого опыта использования беспилотников в реальных условиях. США заинтересованы в том, чтобы перенять украинские наработки в сфере противодействия и применения БПЛА
По данным СМИ, об этом во время слушаний в комитете Сената заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Перенимая опыт Украины
Лидер меньшинства Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и спросил, поддерживает ли Хегсет поездки туда чиновников Пентагона для перенятия опыта.
Хегсет подтвердил - и уточнил, что сам одобрил отправку дополнительных сотрудников.
Цель командировок - обучение технологиям беспилотников прямо на поле боя.
"Чтобы мы извлекли все возможные уроки из этого конфликта и внедрили их в режиме реального времени в нашу оборону и наступление в эпоху, когда необходимо доминирование беспилотников", - сказал он.
Расходы на дроны
По словам Хегсета, именно поэтому бюджет тратит так много именно на дроны.
"Учтите уроки, извлеченные из Украины и других полей сражений, и обеспечьте их применение во всех вооруженных силах как можно скорее", - заявил Хегсет.
Украина лидирует в разработке БПЛА
Сенатор Крис Кунс назвал Украину лидером в разработке дронов и противодроновой борьбы.
Он напомнил, что США, воюя с Ираном, сами столкнулись с проблемой дешевых массовых "Шахедов", и призвал Вашингтон осознать - у Украины уже есть ответ на эту угрозу.
Коли будете мати Петріоти на продаж - тоді й приходьте.
Трамп, на весь світ, заявляє, що ні технології дронів, ні досвід українських дронарів, США не цікавить. Гегсет те ж саме, "співає в унісон". А справжні вояки США вимагають не тільки вивчать досвід, але й розвивать БПЛА, по українському зразку! Тепер уже й Гегсет, "скрегочучи зубами", змушений погодиться зі своїми підлеглими...
Питання: "А Трамп, і його оточення - точно представляють американський народ?" Чи вони, як і наш "Блазень", з своїм оточенням, з моменту приходу до влади, ведуть власну країну до руйнації та занепаду?