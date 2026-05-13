Пентагон направил военных в Украину для изучения боевого опыта применения дронов, - Хегсет

Пентагон направил американских военных в Украину для изучения боевого опыта использования беспилотников в реальных условиях. США заинтересованы в том, чтобы перенять украинские наработки в сфере противодействия и применения БПЛА

По данным СМИ, об этом во время слушаний в комитете Сената заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Перенимая опыт Украины

Лидер меньшинства Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и спросил, поддерживает ли Хегсет поездки туда чиновников Пентагона для перенятия опыта.

Хегсет подтвердил - и уточнил, что сам одобрил отправку дополнительных сотрудников.

Цель командировок - обучение технологиям беспилотников прямо на поле боя.

"Чтобы мы извлекли все возможные уроки из этого конфликта и внедрили их в режиме реального времени в нашу оборону и наступление в эпоху, когда необходимо доминирование беспилотников", - сказал он.

Расходы на дроны

По словам Хегсета, именно поэтому бюджет тратит так много именно на дроны.

"Учтите уроки, извлеченные из Украины и других полей сражений, и обеспечьте их применение во всех вооруженных силах как можно скорее", - заявил Хегсет.

Украина лидирует в разработке БПЛА

Сенатор Крис Кунс назвал Украину лидером в разработке дронов и противодроновой борьбы.

Он напомнил, что США, воюя с Ираном, сами столкнулись с проблемой дешевых массовых "Шахедов", и призвал Вашингтон осознать - у Украины уже есть ответ на эту угрозу.

