Пентагон направил военных в Украину для изучения боевого опыта применения дронов, - Хегсет

В США готовят резолюцию об отставке министра обороны

Пентагон направил американских военных в Украину для изучения боевого опыта использования беспилотников в реальных условиях. США заинтересованы в том, чтобы перенять украинские наработки в сфере противодействия и применения БПЛА

По данным СМИ, об этом во время слушаний в комитете Сената заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Перенимая опыт Украины

Лидер меньшинства Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и спросил, поддерживает ли Хегсет поездки туда чиновников Пентагона для перенятия опыта.

Хегсет подтвердил - и уточнил, что сам одобрил отправку дополнительных сотрудников.

Цель командировок - обучение технологиям беспилотников прямо на поле боя.

"Чтобы мы извлекли все возможные уроки из этого конфликта и внедрили их в режиме реального времени в нашу оборону и наступление в эпоху, когда необходимо доминирование беспилотников", - сказал он.

Расходы на дроны

По словам Хегсета, именно поэтому бюджет тратит так много именно на дроны.

"Учтите уроки, извлеченные из Украины и других полей сражений, и обеспечьте их применение во всех вооруженных силах как можно скорее", - заявил Хегсет.

Украина лидирует в разработке БПЛА

Сенатор Крис Кунс назвал Украину лидером в разработке дронов и противодроновой борьбы.

Он напомнил, что США, воюя с Ираном, сами столкнулись с проблемой дешевых массовых "Шахедов", и призвал Вашингтон осознать - у Украины уже есть ответ на эту угрозу.

І який Україні з цього зиск? Пи₴діж про "немає карт"?
13.05.2026 09:29 Ответить
***-а-а!!! "Стой там - иди сюда!"
Трамп, на весь світ, заявляє, що ні технології дронів, ні досвід українських дронарів, США не цікавить. Гегсет те ж саме, "співає в унісон". А справжні вояки США вимагають не тільки вивчать досвід, але й розвивать БПЛА, по українському зразку! Тепер уже й Гегсет, "скрегочучи зубами", змушений погодиться зі своїми підлеглими...
Питання: "А Трамп, і його оточення - точно представляють американський народ?" Чи вони, як і наш "Блазень", з своїм оточенням, з моменту приходу до влади, ведуть власну країну до руйнації та занепаду?
13.05.2026 09:30 Ответить
Реал на передку - тисяча солдат США туди і нехай навчаються
13.05.2026 09:22 Ответить
Якого ***? Ви хто такі взагалі? Якісь корєфани підорашок?
Коли будете мати Петріоти на продаж - тоді й приходьте.
13.05.2026 09:25 Ответить
а шо там з 400-ма мільйонами??
13.05.2026 09:26 Ответить
супутникові розвіддані.
13.05.2026 10:05 Ответить
Трамп і його оточення представляють Гольф клуб Марі Лаго
13.05.2026 09:34 Ответить
А як же НАТО ,- Україна не готова і вообще у нас там не те і устав не той і калібр не той і піксель не того розміру.
13.05.2026 09:31 Ответить
Де ракети ПЄТРИОТ , Піт ?
13.05.2026 09:33 Ответить
Не виключено ,що куйло звсилає в Україну американських агентів, для вивчення українських секретів використання дронів на полі бою??
13.05.2026 09:34 Ответить
Виключено повністю.
13.05.2026 09:58 Ответить
Чермандер виключив повністю.а США ПРАКТИЧНО ВИКЛЮЧИЛИ ПОВНІСТЮ ФІНАНСОВУ І ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ 400 МЛН НА РІК,ЧИ НЕ Є ЦЕ ДОПОМОГА РАШИСТУ????
13.05.2026 10:04 Ответить
Лише косвенно.
13.05.2026 10:11 Ответить
де Україна у НАТО, Гегсег? Пора називати речі своїми іменами . Кажись влада США ***** УКРАЇНЦІВ ЗА ТРЕТИЙ СОРТ (на кшталт індейців) - це коли можно відібрати усе у людей, а самих скидати на мусорку
13.05.2026 09:37 Ответить
Перша армія світу! 😁
13.05.2026 09:40 Ответить
Тільки за умови, що кожний солдат армії СШФ привозить, як плату за навчання, 10 Томагавків. Трамп, це хороша угода!
13.05.2026 09:40 Ответить
Досвіду крім як у наших військових немає ні в кого (сша чи то Європа), тож не бачу що СШа надають Україні військову техніку ППО, ракети і т.д. на сотні мільярдів баксів і ПРОХАННЯ Благання їм той досвід краєчком ока піддивитись, а ні- то до побачення!
13.05.2026 10:28 Ответить
Що, нема карт проти шахедів, то прийшли прохати в України?
13.05.2026 12:38 Ответить
У тебе дахєра карт, і тобі нічого не потрібно від України. Нагадаю
13.05.2026 13:31 Ответить
з якого дива ми їх безоплатно навчаємо??
14.05.2026 02:00 Ответить
 
 