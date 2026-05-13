Пентагон направив військових до України для вивчення бойового досвіду застосування дронів, - Гегсет
Індустрія дронів
Пентагон відправив американських військових до України для вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах. США зацікавлені у тому, щоб перейняти українські напрацювання у сфері протидії та застосування БпЛА
За даними ЗМІ, про це під час слухань у комітеті Сенату заявив міністр оборони США Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Переймання досвіду в України
Лідер меншості Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" і запитав, чи підтримує Гегсет поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду.
Гегсет підтвердив - і уточнив, що сам схвалив відправку додаткових співробітників.
Мета відряджень - навчання технологіям безпілотників просто на полі бою.
Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників", - сказав він.
Витрати на дрони
За словами Гегсета, саме тому бюджет витрачає так багато саме на дрони.
"Врахуйте уроки, викладені з України та інших полів битв, та забезпечте їх застосування у всіх збройних силах якнайшвидше", - заявив Гегсет.
Україна лідирує в розробці БпЛА
Сенатор Кріс Кунс назвав Україну лідером у розробці дронів і протидронної боротьби.
Він нагадав, що США, воюючи з Іраном, самі зіткнулися з проблемою дешевих масових "Шахедів", і закликав Вашингтон усвідомити - Україна вже має відповідь на цю загрозу.
Трамп, на весь світ, заявляє, що ні технології дронів, ні досвід українських дронарів, США не цікавить. Гегсет те ж саме, "співає в унісон". А справжні вояки США вимагають не тільки вивчать досвід, але й розвивать БПЛА, по українському зразку! Тепер уже й Гегсет, "скрегочучи зубами", змушений погодиться зі своїми підлеглими...
Питання: "А Трамп, і його оточення - точно представляють американський народ?" Чи вони, як і наш "Блазень", з своїм оточенням, з моменту приходу до влади, ведуть власну країну до руйнації та занепаду?