Пентагон направив військових до України для вивчення бойового досвіду застосування дронів, - Гегсет

У США готують резолюцію про відставку міністра оборони

Пентагон відправив американських військових до України для вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах. США зацікавлені у тому, щоб перейняти українські напрацювання у сфері протидії та застосування БпЛА

За даними ЗМІ, про це під час слухань у комітеті Сенату заявив міністр оборони США Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Переймання досвіду в України

Лідер меншості Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" і запитав, чи підтримує Гегсет поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду.

Гегсет підтвердив - і уточнив, що сам схвалив відправку додаткових співробітників.

Мета відряджень - навчання технологіям безпілотників просто на полі бою.

Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників", - сказав він.

Витрати на дрони

За словами Гегсета, саме тому бюджет витрачає так багато саме на дрони.

"Врахуйте уроки, викладені з України та інших полів битв, та забезпечте їх застосування у всіх збройних силах якнайшвидше", - заявив Гегсет.

Україна лідирує в розробці БпЛА

Сенатор Кріс Кунс назвав Україну лідером у розробці дронів і протидронної боротьби.

Він нагадав, що США, воюючи з Іраном, самі зіткнулися з проблемою дешевих масових "Шахедів", і закликав Вашингтон усвідомити - Україна вже має відповідь на цю загрозу.

+17
І який Україні з цього зиск? Пи₴діж про "немає карт"?
13.05.2026 09:29 Відповісти
+17
***-а-а!!! "Стой там - иди сюда!"
Трамп, на весь світ, заявляє, що ні технології дронів, ні досвід українських дронарів, США не цікавить. Гегсет те ж саме, "співає в унісон". А справжні вояки США вимагають не тільки вивчать досвід, але й розвивать БПЛА, по українському зразку! Тепер уже й Гегсет, "скрегочучи зубами", змушений погодиться зі своїми підлеглими...
Питання: "А Трамп, і його оточення - точно представляють американський народ?" Чи вони, як і наш "Блазень", з своїм оточенням, з моменту приходу до влади, ведуть власну країну до руйнації та занепаду?
13.05.2026 09:30 Відповісти
+14
Реал на передку - тисяча солдат США туди і нехай навчаються
13.05.2026 09:22 Відповісти
Якого ***? Ви хто такі взагалі? Якісь корєфани підорашок?
Коли будете мати Петріоти на продаж - тоді й приходьте.
13.05.2026 09:25 Відповісти
а шо там з 400-ма мільйонами??
13.05.2026 09:26 Відповісти
супутникові розвіддані.
13.05.2026 10:05 Відповісти
Трамп і його оточення представляють Гольф клуб Марі Лаго
13.05.2026 09:34 Відповісти
А як же НАТО ,- Україна не готова і вообще у нас там не те і устав не той і калібр не той і піксель не того розміру.
13.05.2026 09:31 Відповісти
Де ракети ПЄТРИОТ , Піт ?
13.05.2026 09:33 Відповісти
Не виключено ,що куйло звсилає в Україну американських агентів, для вивчення українських секретів використання дронів на полі бою??
13.05.2026 09:34 Відповісти
Виключено повністю.
13.05.2026 09:58 Відповісти
Чермандер виключив повністю.а США ПРАКТИЧНО ВИКЛЮЧИЛИ ПОВНІСТЮ ФІНАНСОВУ І ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ 400 МЛН НА РІК,ЧИ НЕ Є ЦЕ ДОПОМОГА РАШИСТУ????
13.05.2026 10:04 Відповісти
Лише косвенно.
13.05.2026 10:11 Відповісти
де Україна у НАТО, Гегсег? Пора називати речі своїми іменами . Кажись влада США ***** УКРАЇНЦІВ ЗА ТРЕТИЙ СОРТ (на кшталт індейців) - це коли можно відібрати усе у людей, а самих скидати на мусорку
13.05.2026 09:37 Відповісти
Перша армія світу! 😁
13.05.2026 09:40 Відповісти
Тільки за умови, що кожний солдат армії СШФ привозить, як плату за навчання, 10 Томагавків. Трамп, це хороша угода!
13.05.2026 09:40 Відповісти
Досвіду крім як у наших військових немає ні в кого (сша чи то Європа), тож не бачу що СШа надають Україні військову техніку ППО, ракети і т.д. на сотні мільярдів баксів і ПРОХАННЯ Благання їм той досвід краєчком ока піддивитись, а ні- то до побачення!
13.05.2026 10:28 Відповісти
Що, нема карт проти шахедів, то прийшли прохати в України?
13.05.2026 12:38 Відповісти
У тебе дахєра карт, і тобі нічого не потрібно від України. Нагадаю
13.05.2026 13:31 Відповісти
з якого дива ми їх безоплатно навчаємо??
14.05.2026 02:00 Відповісти
 
 