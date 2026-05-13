Пентагон направив військових до України для вивчення бойового досвіду застосування дронів, - Гегсет

Пентагон відправив американських військових до України для вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах. США зацікавлені у тому, щоб перейняти українські напрацювання у сфері протидії та застосування БпЛА

За даними ЗМІ, про це під час слухань у комітеті Сенату заявив міністр оборони США Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Переймання досвіду в України

Лідер меншості Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" і запитав, чи підтримує Гегсет поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду.

Гегсет підтвердив - і уточнив, що сам схвалив відправку додаткових співробітників.

Мета відряджень - навчання технологіям безпілотників просто на полі бою.

Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників", - сказав він.

Витрати на дрони

За словами Гегсета, саме тому бюджет витрачає так багато саме на дрони.

"Врахуйте уроки, викладені з України та інших полів битв, та забезпечте їх застосування у всіх збройних силах якнайшвидше", - заявив Гегсет.

Україна лідирує в розробці БпЛА

Сенатор Кріс Кунс назвав Україну лідером у розробці дронів і протидронної боротьби.

Він нагадав, що США, воюючи з Іраном, самі зіткнулися з проблемою дешевих масових "Шахедів", і закликав Вашингтон усвідомити - Україна вже має відповідь на цю загрозу.

