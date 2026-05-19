Украинские специалисты объединили морские дроны с перехватчиками для боевых операций, - Welt
Индустрия дронов
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина стала одним из мировых лидеров в сфере военных технологий и беспилотных систем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкий журналист Альфред Хакенсбергер в статье для Welt.
Подробности
Автор описал продукцию компании MAC HUB, которая совместно с военными создает инновационную систему управления операциями MAC Mission Control.
Так, удалось объединить морской дрон Katran X1.2 и перехватчик MAC Dead Fly в единую сеть, что позволяет осуществлять централизованную координацию операций в режиме реального времени.
По словам журналиста, сочетание морских дронов с дронами-перехватчиками является технологической и тактической новинкой.
"Это добавляет еще один элемент к многоуровневой противовоздушной обороне Украины и одновременно открывает новые возможности в морской войне. Сначала дроны атакуют вражеские радиолокационные системы, а затем беспилотные катера могут поражать нефтяные платформы и военно-морские суда", - описывает издание процесс.
Инженеры MAC Construct разрабатывают решения совместно с военными, впоследствии продукцию испытывают в условиях реальных боевых действий.
БЭК Katran X1.2 может выполнять функцию камикадзе, нести две ракеты малой дальности Р-73 и различные дроны.
Автор материала, присутствовавший во время испытаний, рассказал, что на борту морского дрона 27 перехватчиков MAC Dead Fly с интегрированным ИИ, способных самостоятельно находить цель и развивать скорость до 380 километров в час.
В настоящее время ведется работа по повышению скорости до 450 км/ч.
Морским дроном и перехватчиками управляют из мобильной палатки на берегу. Задачи можно выполнять из любой точки Украины, главное - иметь доступ к системе MAC Mission Control, разработанной как единая платформа для выполнения и планирования самых сложных задач.
Несмотря на использование ИИ, который мгновенно производит расчеты и прогнозирует миссии, все решения остаются за человеком.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль