Украинские специалисты объединили морские дроны с перехватчиками для боевых операций, - Welt

Индустрия дронов

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина стала одним из мировых лидеров в сфере военных технологий и беспилотных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкий журналист Альфред Хакенсбергер в статье для Welt.

Автор описал продукцию компании MAC HUB, которая совместно с военными создает инновационную систему управления операциями MAC Mission Control.

Так, удалось объединить морской дрон Katran X1.2 и перехватчик MAC Dead Fly в единую сеть, что позволяет осуществлять централизованную координацию операций в режиме реального времени.

По словам журналиста, сочетание морских дронов с дронами-перехватчиками является технологической и тактической новинкой.

"Это добавляет еще один элемент к многоуровневой противовоздушной обороне Украины и одновременно открывает новые возможности в морской войне. Сначала дроны атакуют вражеские радиолокационные системы, а затем беспилотные катера могут поражать нефтяные платформы и военно-морские суда", - описывает издание процесс.

Инженеры MAC Construct разрабатывают решения совместно с военными, впоследствии продукцию испытывают в условиях реальных боевых действий.

БЭК Katran X1.2 может выполнять функцию камикадзе, нести две ракеты малой дальности Р-73 и различные дроны.

Автор материала, присутствовавший во время испытаний, рассказал, что на борту морского дрона 27 перехватчиков MAC Dead Fly с интегрированным ИИ, способных самостоятельно находить цель и развивать скорость до 380 километров в час.

В настоящее время ведется работа по повышению скорости до 450 км/ч.

Морским дроном и перехватчиками управляют из мобильной палатки на берегу. Задачи можно выполнять из любой точки Украины, главное - иметь доступ к системе MAC Mission Control, разработанной как единая платформа для выполнения и планирования самых сложных задач.

Несмотря на использование ИИ, который мгновенно производит расчеты и прогнозирует миссии, все решения остаются за человеком.

