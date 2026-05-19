Українські фахівці поєднали морські дрони із перехоплювачами для бойових операцій, - Welt

Індустрія дронів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна стала одним із світових лідерів у сфері військових технологій та безпілотних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецький журналіст Альфред Хакенсбергер у статті для Welt.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Автор описав вироби компанії MAC HUB, яка спільно з військовими створює інноваційну систему управління операціями MAC Mission Control.

Так, вдалося об'єднати морський дрон Katran X1.2 та перехоплювач MAC Dead Fly в єдину мережу, що дозволяє здійснювати централізовану координацію операцій у режимі реального часу.

Читайте: Українська оборонна індустрія росте швидше, ніж ринок встигає готувати кадри. Кого шукають компанії?. ІНФОГРАФІКА

За словами журналіста, поєднання морських дронів із дронами-перехоплювачами є технологічною і тактичною новинкою.

"Це додає ще один елемент до багаторівневої протиповітряної оборони України та одночасно відкриває нові можливості у морській війні. Спершу дрони атакують ворожі радіолокаційні системи, а потім безпілотні катери можуть уражати нафтові платформи та військово-морські судна", - описує видання процес.

Інженери MAC Construct розробляють рішення разом із військовими, згодом продукцію випробовують в умовах реальних бойових дій.

БЕК Katran X1.2 може виконувати функцію камікадзе, нести дві ракети малої дальності Р-73 і різні дрони.

Читайте: Німецька defense tech компанія Stark створює морські дрони для протидії російському "тіньовому флоту" в Балтійському морі

Автор матеріалу, який був присутній під час випробувань, розповів, що на борту морського дрона 27 перехоплювачів MAC Dead Fly з інтегрованим ШІ, здатні самостійно знаходити ціль та розвивати швидкість до 380 кілометрів на годину.

Наразі триває робота, щоб підвищити швидкість до 450 км/год.

Морським дроном та перехоплювачами керують з мобільного намету на березі. Завдання можна виконувати з будь-якої точки України, головне - мати доступ до системи MAC Mission Control, розробленої як єдина платформа для виконання та планування найважчих завдань.

Попри використання ШІ, який миттєво здійснює розрахунки та прогнозує місії, усі рішення залишаються за людиною.

Читайте: Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації новий безпілотний комплекс "Української бронетехніки"