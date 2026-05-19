США прагнуть отримати від України передачу технологій у рамках Drone Deal, - Bloomberg

Київ заявив, що США прагнуть отримати від України передачу технологій та доступ до прав інтелектуальної власності в рамках угоди щодо безпілотників, яка очікує на затвердження на найвищому політичному рівні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Міністерство оборони США попросило протестувати низку українських оборонних продуктів, зокрема дрони та системи радіоелектронної боротьби, оскільки Вашингтон розглядає можливість їхнього придбання для військового використання, зазначили джерела видання. 

Під час переговорів зі США Україна стверджувала, що її зброя вже пройшла масштабні бойові випробування, але Вашингтон хоче оцінити продукцію на власній території з використанням власних сил, перш ніж рухатися далі.

За словами джерела, США також зацікавлені в отриманні доступу до критично важливих технологій і, можливо, прав інтелектуальної власності, що дозволило б їм відтворити це обладнання. Проєкт листа про наміри з проханням про проведення випробувань вже надіслано до Києва.

  • Крім того, США можуть шукати технологічний рівень, унікальний для України: термінальне наведення з використанням штучного інтелекту, навігацію без GPS, стійкі до перешкод канали передачі даних та перевірену в бою доктрину, що супроводжує це, зазначив представник оборонної галузі.

Міняєм на ядерну зброю яку ви в нас вкрали ☝️
19.05.2026 16:12 Відповісти
Руда гнида. Зброї нє за гарантією Будапешту. Попросіть ***** аналагавнєт.
19.05.2026 16:12 Відповісти
а потім ще й свої дрони будемо викупляти у трампоїдів, як "інтелектуальну власність"?...
19.05.2026 16:18 Відповісти
Міняєм на ядерну зброю яку ви в нас вкрали ☝️
19.05.2026 16:12 Відповісти
ну ти і видав, вкрали, тупий комуністичний функціонер віддав сам
19.05.2026 16:15 Відповісти
показати весь коментар
Це бот сша, зараз буде прищеплювати Українцям меншовартість, як завжди.
19.05.2026 16:21 Відповісти
пздц, в нормальних націй такого зробити неможливо де є еліта з баченням майбутнього, а в народу який приводить до влади парт ідеолога, зека і клоуна під час війни можна. Тут основна проблема. Тому віддали і не повернуть ніколи, розслабтесь і відновити не дадуть, угу єрмакозел буде відновлювати
19.05.2026 16:52 Відповісти
зброю не дадуть не мрій, це жлоби у кубі
19.05.2026 16:17 Відповісти
Мене б влаштував ********* Томагавків і без обмежень по дальності стрільби на повні 2000км.
19.05.2026 16:17 Відповісти
Сміття з Чорнобиля туди засунем, от і буде ЯЗ
19.05.2026 16:22 Відповісти
Або хоча б на збагачений збройний уран який вони забрали, вірніше змусили Овоча їм його віддати.
19.05.2026 16:33 Відповісти
знову за старе, зек віддав уран за свою особисту безпеку як і клоун віддав надра за свою особисту безпеку, зато як поржали з обколотих апельсинів і на стадіоні
19.05.2026 16:59 Відповісти
Я забув про апельсини і печеньки за які вони уран забрали.
19.05.2026 17:06 Відповісти
ядерку ми і самі можемо зробити, якщо вже міняти технології, то не на фантики-доляри, а на технологію твердого ракетного палива та високотемпературних обтікачів.
19.05.2026 16:35 Відповісти
не можемо і не дадуть, розслабся. Нація що вибрала поржать під час війни не зацікавлена в майбутньому
19.05.2026 16:54 Відповісти
можемо, і ніякі дозволи нам не потрібні, не будь хохлом меншовартісним
19.05.2026 17:02 Відповісти
знову ця дичина, ти хоча б канал "radiational hazard" подивись що таке атомка і як її робили, а потім на Іран подивись. От завтра оманський клоун вийде з єрмаком чи хто там смотрящій за клоуном обдовбаним тепер і обявить що ми відновлюємо ядерний статус - миттєво вся світова спільнота обявить нам санкції і скаже що ми терористи. Чи готові українчики років 100 жити в ізоляції як Іран або Північна корея поки ми це завершимо і все заспокоїться - ні однозначно. А ще для збагачення урану потрібно цинтрифуги багато і дуже багато, бонусом будуть крилаті ракети по цьому як в Ірані.
19.05.2026 18:41 Відповісти
високотехнологічна зброя це "цікавий" товар для продажу, бо
він має "подвійну" інтелектуальну власність:
1. держави, яка не хоче мати контроль над передовою зброєю
2. приватного власника

 як бути з приватним власником?

.
19.05.2026 17:22 Відповісти
19.05.2026 16:12 Відповісти
Плати гроші, ставай в чергу, ***** рижа.
19.05.2026 16:13 Відповісти
Це (передача технологій) на додачу до родовищ "жидкозємєльних мєталав"?
19.05.2026 16:14 Відповісти
тсцарь скаже - "та забирайте! ділов то!"
19.05.2026 16:16 Відповісти
19.05.2026 16:18 Відповісти
100%
19.05.2026 16:21 Відповісти
Горе президент так старались догодити Трампу ,що за безцінь передали родовища рідкоземельних матеріалів,повірили всяким шахраям відкофам .кушнер які не є дипломати ,а тепер передайте всі технології з виготовленням дронів ,це в замін що при трампі жодної допомоги Україна не отримує ,більше того цей неук довів світ до енергетичної кризи від якої тільки виграє росія.
19.05.2026 16:23 Відповісти
гнида віддала надра щоб його не переслідували і не шукали вкрадені гроші, війна це не його проблема
19.05.2026 16:56 Відповісти
Ту "угоду" вже давно слід скасувати, як підписану під тиском.
Звісно, "вова R1" сам цього не робитиме, тому це зробить наступний уряд.
19.05.2026 17:13 Відповісти
Права інтелектуальної власності - наші. Ідіть в ср...у сша і гниди-грьобані торгаші.
19.05.2026 16:25 Відповісти
Сша зараз окуповані хабадом, так що все вірно.
19.05.2026 16:26 Відповісти
Щоб передати кацапам
19.05.2026 16:25 Відповісти
Тапішли вони нах! На кожному розі трампакс верещить перед своїми лохторатами, що жодна копійка не витрачається на допомогу Україні, а як рідкоземи та технології так віддайте їм за красиві очі (чубату наклеєну паклю)
19.05.2026 16:28 Відповісти
як мінімум технологію виготовлення дронів можна поміняти на ліцензію на виготовлення томагавків, ракет до хаймарсів а може ще щось потрібно для ВСУ.
19.05.2026 16:28 Відповісти
Так в України ж "карт немає".Прагнуть вони...А Україні що з цього? Примус до капітуляції? Уй@бки цинічні.
19.05.2026 16:29 Відповісти
Ну украинцы и сами рады капитулировать уже судя по тому что дерутмя больше с тцк , а на фронт с кацапами не спешат
19.05.2026 17:41 Відповісти
Міняємо на ліцензію на Петріоти.
19.05.2026 16:30 Відповісти
На Петріоти і на ліцензію на них.
19.05.2026 16:30 Відповісти
Тільки так і не інакше.
19.05.2026 16:39 Відповісти
Ну і що ти з тією ліцензією будеш робити, злидень?!!
19.05.2026 16:54 Відповісти
"Вова R1" одразу передасть документація ху#лу, разом з черговою "двушкою".
19.05.2026 17:16 Відповісти
Мабуть ху...ло наказало, ну дуже йому ця зброя потрібна, в мозку в ху.... лостані не залишилось
19.05.2026 16:30 Відповісти
які хитрі, хочуть самі дрони збирати, а члін їм - хочете, можемо продавати вам дрони, не хочете - купляйте альтернативні у локхід мартін за кілька мільйонів штука.
19.05.2026 16:31 Відповісти
Вони наглі як кацапи. Хочуть прийти і готове забрати. Іран їм трохи пиху збив і ще зіб'є, бо розпоясались задуже. Китай їх трохи поставив на місце, але ще треба, бо мало.
19.05.2026 16:38 Відповісти
А як на рахунок що у України нема карт ?
19.05.2026 16:31 Відповісти
Збірка китайських дронів це висока технологія? Тут все простіше - кожноденна практика пілотів.
19.05.2026 16:34 Відповісти
Руда курва 🖕🖕🖕
19.05.2026 16:40 Відповісти
я так розумію, там одночасно подвійний ризик:

- передати технології, знання та досвід , замість продажі готових продуктів з високою доданою вартістю.

- і здається, ці технології та секретні знання досить швидко лежатимуть на столі кремля.

і щось мені підказує, що яжнєлох - вдруге (чи в який там раз) купиться на гачок американців.
19.05.2026 16:47 Відповісти
..припустимо, технології передамо, а потім подєльник *****, барига-мародер Трумп поділиться ними з другом-владіміром?..
19.05.2026 16:58 Відповісти
...а потім продаватите все путіну
19.05.2026 17:07 Відповісти
І дати нам за це потужний собачій пеніс.
19.05.2026 17:48 Відповісти
Да любой более менее перспективный стартап все равно равно или поздно оказывается в штатах или на крайняк в ЕС.
19.05.2026 17:48 Відповісти
Хрен вам,хотя дурачок и так все недра отдал
19.05.2026 19:16 Відповісти
ВІДЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ
про право міжнародних договорів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#n241 стаття 51 і дальше.
19.05.2026 20:40 Відповісти
Нехай спочатку підпишуть з Україною чудову угоду, що 50% доходів від корисних копалин США піде в бюджет України. Як вони нам допомагали, так і ми їм будемо. Все справедливо.
19.05.2026 19:37 Відповісти
 
 