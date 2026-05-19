США прагнуть отримати від України передачу технологій у рамках Drone Deal, - Bloomberg
Індустрія дронів
Київ заявив, що США прагнуть отримати від України передачу технологій та доступ до прав інтелектуальної власності в рамках угоди щодо безпілотників, яка очікує на затвердження на найвищому політичному рівні.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Міністерство оборони США попросило протестувати низку українських оборонних продуктів, зокрема дрони та системи радіоелектронної боротьби, оскільки Вашингтон розглядає можливість їхнього придбання для військового використання, зазначили джерела видання.
Під час переговорів зі США Україна стверджувала, що її зброя вже пройшла масштабні бойові випробування, але Вашингтон хоче оцінити продукцію на власній території з використанням власних сил, перш ніж рухатися далі.
Технології
За словами джерела, США також зацікавлені в отриманні доступу до критично важливих технологій і, можливо, прав інтелектуальної власності, що дозволило б їм відтворити це обладнання. Проєкт листа про наміри з проханням про проведення випробувань вже надіслано до Києва.
- Крім того, США можуть шукати технологічний рівень, унікальний для України: термінальне наведення з використанням штучного інтелекту, навігацію без GPS, стійкі до перешкод канали передачі даних та перевірену в бою доктрину, що супроводжує це, зазначив представник оборонної галузі.
він має "подвійну" інтелектуальну власність:
1. держави, яка не хоче мати контроль над передовою зброєю
2. приватного власника
як бути з приватним власником?
Звісно, "вова R1" сам цього не робитиме, тому це зробить наступний уряд.
- передати технології, знання та досвід , замість продажі готових продуктів з високою доданою вартістю.
- і здається, ці технології та секретні знання досить швидко лежатимуть на столі кремля.
і щось мені підказує, що яжнєлох - вдруге (чи в який там раз) купиться на гачок американців.
про право міжнародних договорів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#n241 стаття 51 і дальше.