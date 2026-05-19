США прагнуть отримати від України передачу технологій у рамках Drone Deal, - Bloomberg

Індустрія дронів

Київ заявив, що США прагнуть отримати від України передачу технологій та доступ до прав інтелектуальної власності в рамках угоди щодо безпілотників, яка очікує на затвердження на найвищому політичному рівні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Міністерство оборони США попросило протестувати низку українських оборонних продуктів, зокрема дрони та системи радіоелектронної боротьби, оскільки Вашингтон розглядає можливість їхнього придбання для військового використання, зазначили джерела видання.

Під час переговорів зі США Україна стверджувала, що її зброя вже пройшла масштабні бойові випробування, але Вашингтон хоче оцінити продукцію на власній території з використанням власних сил, перш ніж рухатися далі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські фахівці поєднали морські дрони із перехоплювачами для бойових операцій, - Welt

Технології

За словами джерела, США також зацікавлені в отриманні доступу до критично важливих технологій і, можливо, прав інтелектуальної власності, що дозволило б їм відтворити це обладнання. Проєкт листа про наміри з проханням про проведення випробувань вже надіслано до Києва.

Крім того, США можуть шукати технологічний рівень, унікальний для України: термінальне наведення з використанням штучного інтелекту, навігацію без GPS, стійкі до перешкод канали передачі даних та перевірену в бою доктрину, що супроводжує це, зазначив представник оборонної галузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон направив військових до України для вивчення бойового досвіду застосування дронів, - Гегсет