Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною у сфері запозичення дронових технологій, - міністр фінансів країни Доманьський

Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері запозичення дронових технологій, адже Україна "має, що запропонувати", а також унікальні можливості тестування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманьський на пресбрифінгу за підсумками 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва в п’ятницю в Києві.

Що відомо

Міністра запитали, чи зацікавлена Польща і підписанні Drone Deal з Україною.

"Так, Польща зацікавлена в прискоренні робіт в сфері запозичення дронових технологій і в прискорення нашої співпраці. Вчора в Києві я також зустрівся з українськими представниками в цій сфері. В нас є представники польських фірм, які мають належний капітал, а з іншого боку наші українські партнери мають, що запропонувати нам. Тобто вони мають ноу-хау, мають унікальні можливості тестування", – сказав Доманьський

За його словами, він обговорював це питання також з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим і може наголосити, що польська сторона буде робити все, щоб прискорити роботи в цьому напрямку, і щоб обороні промисловості Польщі і України співпрацювали між собою.

Угоди Drone Deal

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка додав, що угоди Drone Deal – це системний інтерес України для того, щоб військово-оборонна індустрія партнерів розвивалася максимально швидко і могла також допомагати повною мірою реалізовувати потенціал на фронті.

"Тому що від масштабування виробництва залежить також і наш успіх", – наголосив він.