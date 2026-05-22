Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною у сфері запозичення дронових технологій, - міністр фінансів країни Доманьський
Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері запозичення дронових технологій, адже Україна "має, що запропонувати", а також унікальні можливості тестування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманьський на пресбрифінгу за підсумками 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва в п’ятницю в Києві.
Що відомо
Міністра запитали, чи зацікавлена Польща і підписанні Drone Deal з Україною.
"Так, Польща зацікавлена в прискоренні робіт в сфері запозичення дронових технологій і в прискорення нашої співпраці. Вчора в Києві я також зустрівся з українськими представниками в цій сфері. В нас є представники польських фірм, які мають належний капітал, а з іншого боку наші українські партнери мають, що запропонувати нам. Тобто вони мають ноу-хау, мають унікальні можливості тестування", – сказав Доманьський
За його словами, він обговорював це питання також з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим і може наголосити, що польська сторона буде робити все, щоб прискорити роботи в цьому напрямку, і щоб обороні промисловості Польщі і України співпрацювали між собою.
Угоди Drone Deal
Своєю чергою віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка додав, що угоди Drone Deal – це системний інтерес України для того, щоб військово-оборонна індустрія партнерів розвивалася максимально швидко і могла також допомагати повною мірою реалізовувати потенціал на фронті.
"Тому що від масштабування виробництва залежить також і наш успіх", – наголосив він.
Це якось дуже дивно читати.
Коли в ср@ку припече, то вони зацікавлені в співпраці, а коли українська агропродукція почала надходити в країни ЄС, то перекривали рух залізничних вагонів і вантажівок з України.