Україна та Литва підписали угоду про співпрацю у форматі Drone Deal, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою у Бухаресті. Під час зустрічі лідери підписали угоду про співробітництво в галузі оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Що передбачає угода?
Зазначається, що угода має посилити обидві країни в захисті. Вона побудована на принципі взаємності: Україна підтримує партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист.
"Цей документ відкриває нові можливості для співвиробництва оборонної продукції, передачі технологій, спільних виробництв між українськими та литовськими компаніями", - сказано в повідомленні.
Україна та Литва розвиватимуть оборонно-промислову й технологічну співпрацю, включно з напрямами протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотних систем. Ідеться і про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки.
Україна готова ділитися досвідом
Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові системи ППО, боротьбі з БпЛА та застосуванні дронів.
"Українська військова експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону", - сказав президент.
Інші теми зустрічі
Крім того, лідери говорили про потенційні загрози з боку Білорусі.
Окрему увагу приділили руху України до повноправного членства у Євросоюзі, зокрема якомога швидшому відкриттю всіх переговорних кластерів.
Президент наголосив, що наша країна розраховує і на вагомі результати під час головування Литви в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року.
