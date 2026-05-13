Україна та Литва підписали угоду про співпрацю у форматі Drone Deal, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою у Бухаресті. Під час зустрічі лідери підписали угоду про співробітництво в галузі оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Що передбачає угода?

Зазначається, що угода має посилити обидві країни в захисті. Вона побудована на принципі взаємності: Україна підтримує партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист.

"Цей документ відкриває нові можливості для співвиробництва оборонної продукції, передачі технологій, спільних виробництв між українськими та литовськими компаніями", - сказано в повідомленні.

Україна та Литва розвиватимуть оборонно-промислову й технологічну співпрацю, включно з напрямами протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотних систем. Ідеться і про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки.

Україна готова ділитися досвідом

Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові системи ППО, боротьбі з БпЛА та застосуванні дронів.

"Українська військова експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону", - сказав президент.

Інші теми зустрічі

Крім того, лідери говорили про потенційні загрози з боку Білорусі.

Окрему увагу приділили руху України до повноправного членства у Євросоюзі, зокрема якомога швидшому відкриттю всіх переговорних кластерів.

Президент наголосив, що наша країна розраховує і на вагомі результати під час головування Литви в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року.

