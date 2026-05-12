Україна і США наблизились до укладення знакової Drone Deal, - CBS News

Індустрія дронів

Уряди США та України підготували меморандум, який є першим кроком до оборонної угоди, що дозволить Києву експортувати військові технології до Вашингтона та виробляти дрони на спільних підприємствах з американськими компаніями.

Про це пише CBS News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше про угоду

Проєкт, опрацьований Державним департаментом США та послом України в США Ольгою Стефанішиною.

Українські посадовці вперше запропонували Білому дому ідею співпраці у сфері безпілотників у серпні 2025 року, після того, як президент Дональд Трамп приватно похвалив операцію "Павутина".

Переваги угоди зі США

Співпраця з США у сфері дронів, за словами українських посадовців, буде взаємовигідною: американське фінансування допоможе обом країнам збільшити обсяги виробництва.

В Україні прогнозують, що у 2026 році потужність оборонного виробництва країни сягне 55 мільярдів доларів. Щоб реалізувати цей потенціал, Україні знадобиться більше зовнішнього фінансування, оскільки наразі Київ має кошти лише на придбання озброєння на близько 15 мільярдів доларів цього року, — зазначив Юрій Сак, радник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Кілька українських компаній вже представили свої технології в США. У березні компанія General Cherry, один із найбільших виробників дронів в Україні, підписала угоду про виробництво безпілотних літальних апаратів у США спільно з американським військовим виробником Wilcox Industries.

Пентагон також запросив українські компанії взяти участь у програмі Drone Dominance — проєкті вартістю 1,1 мільярда доларів, спрямованому на відбір дронів для контрактів з американськими військовими.

Однак ширша оборонна угода, яка потенційно могла б принести більше українських технологій до США, зіткнулася з політичними перешкодами.

Українські посадовці повідомили CBS News, що відчувають "відсутність підтримки" угоди щодо дронів з боку високопосадовців у Міністерстві оборони та Білому домі, особливо з початку війни в Ірані.

