УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11815 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
2 039 15

Україна і США наблизились до укладення знакової Drone Deal, - CBS News

Індустрія дронів

Угода США та України

Уряди США та України підготували меморандум, який є першим кроком до оборонної угоди, що дозволить Києву експортувати військові технології до Вашингтона та виробляти дрони на спільних підприємствах з американськими компаніями.

Про це пише CBS News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про угоду

Проєкт, опрацьований Державним департаментом США та послом України в США Ольгою Стефанішиною.

Українські посадовці вперше запропонували Білому дому ідею співпраці у сфері безпілотників у серпні 2025 року, після того, як президент Дональд Трамп приватно похвалив операцію "Павутина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall серійно вироблятиме дрони-камікадзе з дальністю до 100 км

Переваги угоди зі США

Співпраця з США у сфері дронів, за словами українських посадовців, буде взаємовигідною: американське фінансування допоможе обом країнам збільшити обсяги виробництва.

В Україні прогнозують, що у 2026 році потужність оборонного виробництва країни сягне 55 мільярдів доларів. Щоб реалізувати цей потенціал, Україні знадобиться більше зовнішнього фінансування, оскільки наразі Київ має кошти лише на придбання озброєння на близько 15 мільярдів доларів цього року, — зазначив Юрій Сак, радник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Кілька українських компаній вже представили свої технології в США. У березні компанія General Cherry, один із найбільших виробників дронів в Україні, підписала угоду про виробництво безпілотних літальних апаратів у США спільно з американським військовим виробником Wilcox Industries.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готуємо безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу, - Зеленський

  • Пентагон також запросив українські компанії взяти участь у програмі Drone Dominance — проєкті вартістю 1,1 мільярда доларів, спрямованому на відбір дронів для контрактів з американськими військовими.

Однак ширша оборонна угода, яка потенційно могла б принести більше українських технологій до США, зіткнулася з політичними перешкодами.

Українські посадовці повідомили CBS News, що відчувають "відсутність підтримки" угоди щодо дронів з боку високопосадовців у Міністерстві оборони та Білому домі, особливо з початку війни в Ірані. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ШІ-турель для перехоплення ворожих дронів пройшла бойове застосування, - Федоров. ВIДЕО

Автор: 

угода (754) США (26528) Меморандум (217) дрони (8131)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Жах! Корисні копалини віддали, технології виготовлення дронів віддали, Трамп на стороні путіна, і війну закінчувати не буде, бо пу не хоче. І що далі? Байден винен? Трамп розводить цих зелених непрофесіоналів при владі " як котят."
показати весь коментар
12.05.2026 17:34 Відповісти
+3
Які копалини , кому віддали, якусь фігню написала
показати весь коментар
12.05.2026 17:57 Відповісти
+2
меморандуми підписані з сша, це дуже потужно!
ядерку забрали, копалини забрали, тепер на дрони вже око поклали?
показати весь коментар
12.05.2026 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо б тільки наш рудий "альтернативний геній" з лівої ноги не встав і все не зіпсував...
показати весь коментар
12.05.2026 17:32 Відповісти
Жах! Корисні копалини віддали, технології виготовлення дронів віддали, Трамп на стороні путіна, і війну закінчувати не буде, бо пу не хоче. І що далі? Байден винен? Трамп розводить цих зелених непрофесіоналів при владі " як котят."
показати весь коментар
12.05.2026 17:34 Відповісти
Які копалини , кому віддали, якусь фігню написала
показати весь коментар
12.05.2026 17:57 Відповісти
Ты тех копалин и так не побачила бы🤡🤣
показати весь коментар
12.05.2026 18:13 Відповісти
Кацапи окупували Донбас бо там лише розвіданих копалин на 10,3 трильйона баксів. І це варто окупації і всіх вже вбитих і тих кого ми ще вбємо до кінця війни. Це на багато поколінь національного добробуту. Ви думаєте вони несли "рускій мір"? Ні фіга! Вони прийшли мародерити і грабувати. Без цих ресурсів ми лишимось "аграрною державою селюків" - бідною та убогою.
показати весь коментар
12.05.2026 18:33 Відповісти
на ТОТ залишилось 50% всіх корисних копалин України.

якщо ми оголосимо мобілізацію, то не буде інвестицій зеленский
показати весь коментар
12.05.2026 20:15 Відповісти
Україна і США наблизились до укладення знакової Drone Deal, ЦЕ ТАКА Ж АМЕРИКАНСЬКА .ЯК ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ЗА 24 ГОДИНИ БРЕХНЯ
показати весь коментар
12.05.2026 17:35 Відповісти
меморандуми підписані з сша, це дуже потужно!
ядерку забрали, копалини забрали, тепер на дрони вже око поклали?
показати весь коментар
12.05.2026 17:39 Відповісти
"Українські посадовці вперше запропонували Білому дому ідею співпраці у сфері безпілотників у серпні 2025 року, після того, як президент Дональд Трамп приватно похвалив операцію "Павутина"
показати весь коментар
12.05.2026 17:41 Відповісти
все таки перед коментуванням новини її треба як мінімум прочитати...
показати весь коментар
12.05.2026 17:53 Відповісти
Заберуть технології, зроблять патенти і будуть продавати нам через нато в 10 разів дорожче
піндоси думають тільки про себе і свої кармани
показати весь коментар
12.05.2026 18:26 Відповісти
ідея, яка висить у повітрі рано чи пізно буде схоплена.

1. ми вирвались по іноваціях у дронах лише на пів голови максимум на голову.
2. американські дрони будуть в рази кращі, але в десятки разів дорожчі, ніж українські. а перевага дронів - дешевизна !!!
3. нам потрібне лідерство по дронах (у співпраці з Заходом) тут і зараз, бо завтра буде вже пізно

Україна по дронах повторила шлях Китаю по технологіях -
який зробив той самий iPhone, назвавши його смартфоном, але в рази дешевше

.
показати весь коментар
12.05.2026 20:22 Відповісти
Ядерну забрали москалі, копалини під землею, іх навіть ніхто ще не почав видобувати.
.
показати весь коментар
12.05.2026 18:38 Відповісти
Шо, апять?
В этот раз почти соприкоснулись или только смотрели?
показати весь коментар
12.05.2026 18:11 Відповісти
А ЩО ЩЕ МИ МАЄМО ВІДДАТИ ДОННі??????

Бо уже все крім повітря віддали а він бачте все більеш і більше на стороні РФ
показати весь коментар
12.05.2026 18:15 Відповісти
 
 