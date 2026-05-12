РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6709 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
1 832 15

Украина и США приблизились к заключению знакового Drone Deal, - CBS News

Индустрия дронов

Соглашение США и Украины

Правительства США и Украины подготовили меморандум, который является первым шагом к заключению оборонного соглашения, позволяющего Киеву экспортировать военные технологии в Вашингтон и производить дроны на совместных предприятиях с американскими компаниями.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о соглашении

Проект, разработанный Государственным департаментом США и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной.

Украинские чиновники впервые предложили Белому дому идею сотрудничества в сфере беспилотников в августе 2025 года, после того как президент Дональд Трамп в частном порядке похвалил операцию "Павутина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall будет серийно производить дроны-камикадзе с дальностью до 100 км

Преимущества соглашения с США

Сотрудничество с США в сфере дронов, по словам украинских чиновников, будет взаимовыгодным: американское финансирование поможет обеим странам увеличить объемы производства.

В Украине прогнозируют, что в 2026 году мощность оборонного производства страны достигнет 55 миллиардов долларов. Чтобы реализовать этот потенциал, Украине понадобится больше внешнего финансирования, поскольку сейчас у Киева есть средства только на закупку вооружения на сумму около 15 миллиардов долларов в этом году, — отметил Юрий Сак, советник Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Несколько украинских компаний уже представили свои технологии в США. В марте компания General Cherry, один из крупнейших производителей дронов в Украине, подписала соглашение о производстве беспилотных летательных аппаратов в США совместно с американским военным производителем Wilcox Industries.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовим сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира, - Зеленский

  • Пентагон также пригласил украинские компании принять участие в программе Drone Dominance — проекте стоимостью 1,1 миллиарда долларов, направленном на отбор дронов для контрактов с американскими военными.

Однако более широкое оборонное соглашение, которое потенциально могло бы принести больше украинских технологий в США, столкнулось с политическими препятствиями.

Украинские чиновники сообщили CBS News, что ощущают "отсутствие поддержки" соглашения по дронам со стороны высокопоставленных лиц в Министерстве обороны и Белом доме, особенно с начала войны в Иране. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ИИ-турель для перехвата вражеских дронов прошла боевое применение, — Федоров. ВИДЕО

Автор: 

соглашение (1340) США (29372) Меморандум (157) дроны (7068)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Жах! Корисні копалини віддали, технології виготовлення дронів віддали, Трамп на стороні путіна, і війну закінчувати не буде, бо пу не хоче. І що далі? Байден винен? Трамп розводить цих зелених непрофесіоналів при владі " як котят."
показать весь комментарий
12.05.2026 17:34 Ответить
+3
Які копалини , кому віддали, якусь фігню написала
показать весь комментарий
12.05.2026 17:57 Ответить
+2
меморандуми підписані з сша, це дуже потужно!
ядерку забрали, копалини забрали, тепер на дрони вже око поклали?
показать весь комментарий
12.05.2026 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо б тільки наш рудий "альтернативний геній" з лівої ноги не встав і все не зіпсував...
показать весь комментарий
12.05.2026 17:32 Ответить
Жах! Корисні копалини віддали, технології виготовлення дронів віддали, Трамп на стороні путіна, і війну закінчувати не буде, бо пу не хоче. І що далі? Байден винен? Трамп розводить цих зелених непрофесіоналів при владі " як котят."
показать весь комментарий
12.05.2026 17:34 Ответить
Які копалини , кому віддали, якусь фігню написала
показать весь комментарий
12.05.2026 17:57 Ответить
Ты тех копалин и так не побачила бы🤡🤣
показать весь комментарий
12.05.2026 18:13 Ответить
Кацапи окупували Донбас бо там лише розвіданих копалин на 10,3 трильйона баксів. І це варто окупації і всіх вже вбитих і тих кого ми ще вбємо до кінця війни. Це на багато поколінь національного добробуту. Ви думаєте вони несли "рускій мір"? Ні фіга! Вони прийшли мародерити і грабувати. Без цих ресурсів ми лишимось "аграрною державою селюків" - бідною та убогою.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:33 Ответить
на ТОТ залишилось 50% всіх корисних копалин України.

якщо ми оголосимо мобілізацію, то не буде інвестицій зеленский
показать весь комментарий
12.05.2026 20:15 Ответить
Україна і США наблизились до укладення знакової Drone Deal, ЦЕ ТАКА Ж АМЕРИКАНСЬКА .ЯК ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ЗА 24 ГОДИНИ БРЕХНЯ
показать весь комментарий
12.05.2026 17:35 Ответить
меморандуми підписані з сша, це дуже потужно!
ядерку забрали, копалини забрали, тепер на дрони вже око поклали?
показать весь комментарий
12.05.2026 17:39 Ответить
"Українські посадовці вперше запропонували Білому дому ідею співпраці у сфері безпілотників у серпні 2025 року, після того, як президент Дональд Трамп приватно похвалив операцію "Павутина"
показать весь комментарий
12.05.2026 17:41 Ответить
все таки перед коментуванням новини її треба як мінімум прочитати...
показать весь комментарий
12.05.2026 17:53 Ответить
Заберуть технології, зроблять патенти і будуть продавати нам через нато в 10 разів дорожче
піндоси думають тільки про себе і свої кармани
показать весь комментарий
12.05.2026 18:26 Ответить
ідея, яка висить у повітрі рано чи пізно буде схоплена.

1. ми вирвались по іноваціях у дронах лише на пів голови максимум на голову.
2. американські дрони будуть в рази кращі, але в десятки разів дорожчі, ніж українські. а перевага дронів - дешевизна !!!
3. нам потрібне лідерство по дронах (у співпраці з Заходом) тут і зараз, бо завтра буде вже пізно

Україна по дронах повторила шлях Китаю по технологіях -
який зробив той самий iPhone, назвавши його смартфоном, але в рази дешевше

.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:22 Ответить
Ядерну забрали москалі, копалини під землею, іх навіть ніхто ще не почав видобувати.
.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:38 Ответить
Шо, апять?
В этот раз почти соприкоснулись или только смотрели?
показать весь комментарий
12.05.2026 18:11 Ответить
А ЩО ЩЕ МИ МАЄМО ВІДДАТИ ДОННі??????

Бо уже все крім повітря віддали а він бачте все більеш і більше на стороні РФ
показать весь комментарий
12.05.2026 18:15 Ответить
 
 