Украина и США приблизились к заключению знакового Drone Deal, - CBS News

Индустрия дронов

Правительства США и Украины подготовили меморандум, который является первым шагом к заключению оборонного соглашения, позволяющего Киеву экспортировать военные технологии в Вашингтон и производить дроны на совместных предприятиях с американскими компаниями.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее о соглашении

Проект, разработанный Государственным департаментом США и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной.

Украинские чиновники впервые предложили Белому дому идею сотрудничества в сфере беспилотников в августе 2025 года, после того как президент Дональд Трамп в частном порядке похвалил операцию "Павутина".

Преимущества соглашения с США

Сотрудничество с США в сфере дронов, по словам украинских чиновников, будет взаимовыгодным: американское финансирование поможет обеим странам увеличить объемы производства.

В Украине прогнозируют, что в 2026 году мощность оборонного производства страны достигнет 55 миллиардов долларов. Чтобы реализовать этот потенциал, Украине понадобится больше внешнего финансирования, поскольку сейчас у Киева есть средства только на закупку вооружения на сумму около 15 миллиардов долларов в этом году, — отметил Юрий Сак, советник Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Несколько украинских компаний уже представили свои технологии в США. В марте компания General Cherry, один из крупнейших производителей дронов в Украине, подписала соглашение о производстве беспилотных летательных аппаратов в США совместно с американским военным производителем Wilcox Industries.

Пентагон также пригласил украинские компании принять участие в программе Drone Dominance — проекте стоимостью 1,1 миллиарда долларов, направленном на отбор дронов для контрактов с американскими военными.

Однако более широкое оборонное соглашение, которое потенциально могло бы принести больше украинских технологий в США, столкнулось с политическими препятствиями.

Украинские чиновники сообщили CBS News, что ощущают "отсутствие поддержки" соглашения по дронам со стороны высокопоставленных лиц в Министерстве обороны и Белом доме, особенно с начала войны в Иране.

