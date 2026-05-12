Украина и США приблизились к заключению знакового Drone Deal, - CBS News
Индустрия дронов
Правительства США и Украины подготовили меморандум, который является первым шагом к заключению оборонного соглашения, позволяющего Киеву экспортировать военные технологии в Вашингтон и производить дроны на совместных предприятиях с американскими компаниями.
Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее о соглашении
Проект, разработанный Государственным департаментом США и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной.
Украинские чиновники впервые предложили Белому дому идею сотрудничества в сфере беспилотников в августе 2025 года, после того как президент Дональд Трамп в частном порядке похвалил операцию "Павутина".
Преимущества соглашения с США
Сотрудничество с США в сфере дронов, по словам украинских чиновников, будет взаимовыгодным: американское финансирование поможет обеим странам увеличить объемы производства.
В Украине прогнозируют, что в 2026 году мощность оборонного производства страны достигнет 55 миллиардов долларов. Чтобы реализовать этот потенциал, Украине понадобится больше внешнего финансирования, поскольку сейчас у Киева есть средства только на закупку вооружения на сумму около 15 миллиардов долларов в этом году, — отметил Юрий Сак, советник Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Несколько украинских компаний уже представили свои технологии в США. В марте компания General Cherry, один из крупнейших производителей дронов в Украине, подписала соглашение о производстве беспилотных летательных аппаратов в США совместно с американским военным производителем Wilcox Industries.
- Пентагон также пригласил украинские компании принять участие в программе Drone Dominance — проекте стоимостью 1,1 миллиарда долларов, направленном на отбор дронов для контрактов с американскими военными.
Однако более широкое оборонное соглашение, которое потенциально могло бы принести больше украинских технологий в США, столкнулось с политическими препятствиями.
Украинские чиновники сообщили CBS News, что ощущают "отсутствие поддержки" соглашения по дронам со стороны высокопоставленных лиц в Министерстве обороны и Белом доме, особенно с начала войны в Иране.
якщо ми оголосимо мобілізацію, то не буде інвестицій зеленский
ядерку забрали, копалини забрали, тепер на дрони вже око поклали?
піндоси думають тільки про себе і свої кармани
1. ми вирвались по іноваціях у дронах лише на пів голови максимум на голову.
2. американські дрони будуть в рази кращі, але в десятки разів дорожчі, ніж українські. а перевага дронів - дешевизна !!!
3. нам потрібне лідерство по дронах (у співпраці з Заходом) тут і зараз, бо завтра буде вже пізно
Україна по дронах повторила шлях Китаю по технологіях -
який зробив той самий iPhone, назвавши його смартфоном, але в рази дешевше
В этот раз почти соприкоснулись или только смотрели?
Бо уже все крім повітря віддали а він бачте все більеш і більше на стороні РФ