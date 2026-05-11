Готовим сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира, - Зеленский

Украина активно сотрудничает с партнерами в сфере оборонных технологий и поставок ресурсов, продолжается работа в рамках инициативы Drone Deals, к которой уже присоединились около 20 стран, а также готовятся новые соглашения в сфере безопасности, призванные укрепить оборонный и экономический потенциал государства.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров подробно доложил о контактах со странами, заинтересованными в Drone Deals с Украиной.

Как отметил Зеленский, уже около 20 стран находятся на разных этапах работы: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь для бизнеса.

Сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям - необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается. Будут и весомые финансовые результаты.

Расширение горизонтов

"Помимо Ближнего Востока и Персидского залива, Южного Кавказа и Европы, вскоре мы начнем такое новое сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира. Готовим новости - позитивные для Украины", - резюмирует глава государства.

