Готовим сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира, - Зеленский

Зеленский и Умеров

Украина активно сотрудничает с партнерами в сфере оборонных технологий и поставок ресурсов, продолжается работа в рамках инициативы Drone Deals, к которой уже присоединились около 20 стран, а также готовятся новые соглашения в сфере безопасности, призванные укрепить оборонный и экономический потенциал государства.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров подробно доложил о контактах со странами, заинтересованными в Drone Deals с Украиной.

Как отметил Зеленский, уже около 20 стран находятся на разных этапах работы: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь для бизнеса.

Сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям - необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается. Будут и весомые финансовые результаты.

"Помимо Ближнего Востока и Персидского залива, Южного Кавказа и Европы, вскоре мы начнем такое новое сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира. Готовим новости - позитивные для Украины", - резюмирует глава государства.

Зеленський Владимир (24210) дроны (7055)
Топ комментарии
+9
Та світ вже не вміщає всі договори про гарантії. Коли виходимо у міжзоряний простір 🤣🤔❓
11.05.2026 13:18 Ответить
+4
Навіть страшно уявити скільки бабла зараз пропускається та відмивається через ФаєрПОНТи зеленського-міндіча, якщо сама ЗЕлупа швендяє світами та втюхіваєт контракти то арабам то ще ХЗ кому. Якщо вірити Касьянову, то на кожному дроні ФайєрПОНТи "заробляють" до 35-40 тис. баксів це вже без урахування витрат на виготовлення дрона. Хоча за законом дозволено заробляти на військовій техниці не більше 25% від вартості виготовлення (комплектуючі, зарплатня, податки). Тобто дрон міндіча-шпітельмана вартує після виготовлення +\- 15 тис. баксів. А держава у них купує його по 50-55 тис. баксів. Ото ж ЗЕлупа як сцяний віник і носиться прилаштовує дрони ФайєрПОНТів, бо той вершок у 35-40 тис. баксів з кожного дрону в Україну нвколи не потрапить, а піде одразу на офшолти та криптогаманці зеленського та його кагалу, для якого ця кривава війна це просто золоте дно, справжня "країна мрій" для династії виродків.
11.05.2026 13:37 Ответить
+4
Фото липове, Уморов з осені минулого року до України свого носа не каже.
11.05.2026 13:46 Ответить
Зараз насиплють сюди зради.
Якщо своїх грошей на власний ВПК не знайти - то не діставайся нікому.
11.05.2026 13:17 Ответить
Без " зради" , а де свої гроші, де гроші країн партнерів. Так я розумію, що війна потребує не малих коштів. І це дійсно так, та при дефіциті тисячі кожному не роздають, зарплати чиновникам не збільшують, безкоштовні потяги відміняють і думаю над кожним контрактом тотальний контроль щоб не було випадків крадіжки. Це моя думка.
11.05.2026 13:25 Ответить
Контракти будуть з приватними компаніями, там чиновників немає, зате є власники.
Чиновники заважатимуть в інших місцях.
11.05.2026 13:28 Ответить
з приватними компаніями заключають контракти приватні компанії!!!
до чого тут зелене гундосе рило?
чи, знову файр поінт міндіча цукермана сама приватна компанія частин світу?
11.05.2026 13:32 Ответить
Поряд постояв.
11.05.2026 13:35 Ответить
Слідуючий візит очікуємо до НАСА,це їхня впеціалізація
11.05.2026 13:26 Ответить
Головне щоб не на батут роскосмосу 🐱
11.05.2026 13:27 Ответить
чомусь не подумав
11.05.2026 13:28 Ответить
зе!лідар прєзідєнт частин світу!
11.05.2026 13:18 Ответить
Чому ці гастролери носаті,небриті не за решіткою?
11.05.2026 13:24 Ответить
Яйценосного перескакав без сумніву.
11.05.2026 13:51 Ответить
З кожної сотні FP-1, запущеної в бік кацапетівки, долітає іноді кілька штук. Іноді щось вражають.
Але незалежно від ефективності цих дронів, щоразу до кишень "міндічів" залітає $3,5-4 млн.
11.05.2026 13:52 Ответить
Іноді ? Мешканці тих же туапсе чи усть-луги не погодяться, що іноді. Мешканці інших болот теж напевно навряд чи погодяться, особливо за останні 2 місяці.
11.05.2026 14:22 Ответить
А чому так вийшло, що "особливо за останні 2 місяці"? Чому не рік? Нагадаю, "FP-1 був публічно представлений на оборонній виставці в Києві в травні 2025 року, на той час вже використовувався в бойових операціях".
Пишу "іноді", тому що далеко не кожен запуск зграї з сотні+ дронів закінчується зведеннями від генштабу про вдалі результати. Тобто взагалі нічого не долітає. А з того що долітає (на відео від орків) ми бачимо влучання буквально кількох дронів, майже всі було або збито або вони самі "заблукали". Доречі, деякі падають ще на нашій території. Це або наша РЕБ працює, або така якість самих дронів.
11.05.2026 14:56 Ответить
А де було обіцяно що має бути 100% результат ? Подібний дрон-це досить легка ціль для ппо. Усі військові експерти це стверджують. Те що останні місяці стало набагато більше влучань, причому у ті болота, що раніше вважалися недосяжним глибоким тилом (1000+) -може свідчити як про удосконалення ттх наших дронів, так і про перевантаження кацапської ппо кількістю дронів. Головне-що є відчутні результати, а не "вибиті шибки".
11.05.2026 15:10 Ответить
Та ніхто ж не каже про 100%. Ми теж збиваємо велику кількість "шлюхедів". Але коли кацапи взимку атакували енергетику, власними очима бачив як в одне місце за кілька хвилин влетіло 5-6 дронів (ППО відпрацювало тоді доволі пристойно, але вони все одно пробилися).
11.05.2026 16:11 Ответить
В курсі,що фламінги зє працюють тільки в парі з нептунами (або західними аналогами) пороха,але про їх участь воліють мовчати!
Тому і з 23 пусків фамігів -2 долетіло (мабуть більше 2 нептунів не було) і кудись влучили.
11.05.2026 15:47 Ответить
FP-1 - це не фламінго.
11.05.2026 16:04 Ответить
Як зє - пишеш те,про що всі знають? Хіба було тільки 23(26) пусків FP-1?!
А от про тандеми фламінго - нептун небагато.
11.05.2026 19:28 Ответить
До чого тут зе чи нептуни з фламінго ? Ти хоч почитай вище-ми тут про дрони розмовляли.
11.05.2026 21:15 Ответить
11.05.2026 13:41 Ответить
Як воно вже задовбало своїми незламно-потужно-рішучими безпековими угодами. Коли вже той передоз?
11.05.2026 13:57 Ответить
Україна активно співпрацює з партнерами у сфері оборонних технологій та постачання ресурсів, триває робота в межах ініціативи Drone Deals, до якої вже залучено близько 20 країн, а також готуються нові безпекові домовленості, що мають зміцнити оборонні та економічні можливості держави. Якщо почати перераховувати аналогічну "зелену куйню" ,яку втирають "зелені грабіжники українцям починаючи з 2019 року, то не вистарчить загинати пальців рук і ніг 100 людей .щоб перерахувату "зелену брехню" ."зепоцріот" мабуть в курсі, що "торгаш " умєров, котрий хз того ж роду.що і "зе" в Україну більше не повернеться.оскільки його тут мабуть чекає та ж сама куйня.що з єрмаком .міндічем .та багавтьма "зеленими менеджерами".котрі пограбували українську казну.поділилися і зробили "тапочки" з України на завжди...Правда є "прорашистські тапочки".в які "зепоцріот" по вказівці куйла."взуває ОП...для продовження антиукраїнської діяльності
11.05.2026 13:59 Ответить
Частинами світу…Може, для початку, континентами? Нє, то вже щось, дуже термоядерне. Хоч би передозу не було.
11.05.2026 14:09 Ответить
Уже с своїми міндічами цукерманами і дерьмаками співпрацю зробив кім че зе
11.05.2026 14:20 Ответить
Теж з пінгвінами? А Трамп не приревнує?
11.05.2026 14:40 Ответить
Невже з Антарктидою?!
11.05.2026 14:42 Ответить
А ви думаєте чим Є. Дикий займається, коли не триндить в ефірах? - домовляється з пінгвінами!
11.05.2026 14:58 Ответить
І поступово сам стає на них схожий
11.05.2026 16:03 Ответить
Незламний в підписанні любих договорів Зеленскій готує потужний безпековий договір Тисячоліття з Південним Суданом.
11.05.2026 14:46 Ответить
То 30 "безпекових гарантій" замало?! Треба ще 20!
А де саме ця "безпека"?
11.05.2026 15:39 Ответить
Мародёры.
11.05.2026 16:31 Ответить
Україна втратить пріоритет, розробники не отримають нічого, а посередники - добре збагатяться. Нічого нового.
11.05.2026 17:04 Ответить
Геть зеленого мудака!
11.05.2026 22:09 Ответить
 
 