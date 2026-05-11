Готовим сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира, - Зеленский
Индустрия дронов
Украина активно сотрудничает с партнерами в сфере оборонных технологий и поставок ресурсов, продолжается работа в рамках инициативы Drone Deals, к которой уже присоединились около 20 стран, а также готовятся новые соглашения в сфере безопасности, призванные укрепить оборонный и экономический потенциал государства.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Drone Deals
По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров подробно доложил о контактах со странами, заинтересованными в Drone Deals с Украиной.
Как отметил Зеленский, уже около 20 стран находятся на разных этапах работы: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь для бизнеса.
Сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям - необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается. Будут и весомые финансовые результаты.
Расширение горизонтов
"Помимо Ближнего Востока и Персидского залива, Южного Кавказа и Европы, вскоре мы начнем такое новое сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира. Готовим новости - позитивные для Украины", - резюмирует глава государства.
Якщо своїх грошей на власний ВПК не знайти - то не діставайся нікому.
Чиновники заважатимуть в інших місцях.
до чого тут зелене гундосе рило?
чи, знову файр поінт міндіча цукермана сама приватна компанія частин світу?
Але незалежно від ефективності цих дронів, щоразу до кишень "міндічів" залітає $3,5-4 млн.
Пишу "іноді", тому що далеко не кожен запуск зграї з сотні+ дронів закінчується зведеннями від генштабу про вдалі результати. Тобто взагалі нічого не долітає. А з того що долітає (на відео від орків) ми бачимо влучання буквально кількох дронів, майже всі було або збито або вони самі "заблукали". Доречі, деякі падають ще на нашій території. Це або наша РЕБ працює, або така якість самих дронів.
Тому і з 23 пусків фамігів -2 долетіло (мабуть більше 2 нептунів не було) і кудись влучили.
А от про тандеми фламінго - нептун небагато.
А де саме ця "безпека"?