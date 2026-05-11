Готуємо безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу, - Зеленський
Індустрія дронів
Україна активно співпрацює з партнерами у сфері оборонних технологій та постачання ресурсів, триває робота в межах ініціативи Drone Deals, до якої вже залучено близько 20 країн, а також готуються нові безпекові домовленості, що мають зміцнити оборонні та економічні можливості держави.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Drone Deals
За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров детально доповів по контактах із країнами, які зацікавлені в Drone Deals з Україною.
Як зауважив Зеленський, вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу.
Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам - необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати.
Розширення горизонтів
"Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром відкриємо таку нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу. Готуємо новини - позитивні для України", - резюмує глава держави.
Якщо своїх грошей на власний ВПК не знайти - то не діставайся нікому.
Чиновники заважатимуть в інших місцях.
до чого тут зелене гундосе рило?
чи, знову файр поінт міндіча цукермана сама приватна компанія частин світу?
Але незалежно від ефективності цих дронів, щоразу до кишень "міндічів" залітає $3,5-4 млн.
Пишу "іноді", тому що далеко не кожен запуск зграї з сотні+ дронів закінчується зведеннями від генштабу про вдалі результати. Тобто взагалі нічого не долітає. А з того що долітає (на відео від орків) ми бачимо влучання буквально кількох дронів, майже всі було або збито або вони самі "заблукали". Доречі, деякі падають ще на нашій території. Це або наша РЕБ працює, або така якість самих дронів.
Тому і з 23 пусків фамігів -2 долетіло (мабуть більше 2 нептунів не було) і кудись влучили.
А от про тандеми фламінго - нептун небагато.
А де саме ця "безпека"?