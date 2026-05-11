Готуємо безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу, - Зеленський

Україна активно співпрацює з партнерами у сфері оборонних технологій та постачання ресурсів, триває робота в межах ініціативи Drone Deals, до якої вже залучено близько 20 країн, а також готуються нові безпекові домовленості, що мають зміцнити оборонні та економічні можливості держави.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Drone Deals

За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров детально доповів по контактах із країнами, які зацікавлені в Drone Deals з Україною.

Як зауважив Зеленський, вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу.

Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам - необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати.

Розширення горизонтів

"Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром відкриємо таку нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу. Готуємо новини - позитивні для України", - резюмує глава держави.

