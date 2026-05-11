Готуємо безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу, - Зеленський

Зеленський та Умєров

Україна активно співпрацює з партнерами у сфері оборонних технологій та постачання ресурсів, триває робота в межах ініціативи Drone Deals, до якої вже залучено близько 20 країн, а також готуються нові безпекові домовленості, що мають зміцнити оборонні та економічні можливості держави.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров детально доповів по контактах із країнами, які зацікавлені в Drone Deals з Україною.

Як зауважив Зеленський, вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу.

Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам - необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати.

"Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром відкриємо таку нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу. Готуємо новини - позитивні для України", - резюмує глава держави.

Зеленський Володимир дрони
+9
Та світ вже не вміщає всі договори про гарантії. Коли виходимо у міжзоряний простір 🤣🤔❓
11.05.2026 13:18 Відповісти
+4
Навіть страшно уявити скільки бабла зараз пропускається та відмивається через ФаєрПОНТи зеленського-міндіча, якщо сама ЗЕлупа швендяє світами та втюхіваєт контракти то арабам то ще ХЗ кому. Якщо вірити Касьянову, то на кожному дроні ФайєрПОНТи "заробляють" до 35-40 тис. баксів це вже без урахування витрат на виготовлення дрона. Хоча за законом дозволено заробляти на військовій техниці не більше 25% від вартості виготовлення (комплектуючі, зарплатня, податки). Тобто дрон міндіча-шпітельмана вартує після виготовлення +\- 15 тис. баксів. А держава у них купує його по 50-55 тис. баксів. Ото ж ЗЕлупа як сцяний віник і носиться прилаштовує дрони ФайєрПОНТів, бо той вершок у 35-40 тис. баксів з кожного дрону в Україну нвколи не потрапить, а піде одразу на офшолти та криптогаманці зеленського та його кагалу, для якого ця кривава війна це просто золоте дно, справжня "країна мрій" для династії виродків.
11.05.2026 13:37 Відповісти
+4
Фото липове, Уморов з осені минулого року до України свого носа не каже.
11.05.2026 13:46 Відповісти
Зараз насиплють сюди зради.
Якщо своїх грошей на власний ВПК не знайти - то не діставайся нікому.
11.05.2026 13:17 Відповісти
Без " зради" , а де свої гроші, де гроші країн партнерів. Так я розумію, що війна потребує не малих коштів. І це дійсно так, та при дефіциті тисячі кожному не роздають, зарплати чиновникам не збільшують, безкоштовні потяги відміняють і думаю над кожним контрактом тотальний контроль щоб не було випадків крадіжки. Це моя думка.
11.05.2026 13:25 Відповісти
Контракти будуть з приватними компаніями, там чиновників немає, зате є власники.
Чиновники заважатимуть в інших місцях.
11.05.2026 13:28 Відповісти
з приватними компаніями заключають контракти приватні компанії!!!
до чого тут зелене гундосе рило?
чи, знову файр поінт міндіча цукермана сама приватна компанія частин світу?
11.05.2026 13:32 Відповісти
Поряд постояв.
11.05.2026 13:35 Відповісти
11.05.2026 13:18 Відповісти
Слідуючий візит очікуємо до НАСА,це їхня впеціалізація
11.05.2026 13:26 Відповісти
Головне щоб не на батут роскосмосу 🐱
11.05.2026 13:27 Відповісти
чомусь не подумав
11.05.2026 13:28 Відповісти
зе!лідар прєзідєнт частин світу!
11.05.2026 13:18 Відповісти
Чому ці гастролери носаті,небриті не за решіткою?
11.05.2026 13:24 Відповісти
11.05.2026 13:46 Відповісти
Яйценосного перескакав без сумніву.
11.05.2026 13:51 Відповісти
11.05.2026 13:37 Відповісти
З кожної сотні FP-1, запущеної в бік кацапетівки, долітає іноді кілька штук. Іноді щось вражають.
Але незалежно від ефективності цих дронів, щоразу до кишень "міндічів" залітає $3,5-4 млн.
11.05.2026 13:52 Відповісти
Іноді ? Мешканці тих же туапсе чи усть-луги не погодяться, що іноді. Мешканці інших болот теж напевно навряд чи погодяться, особливо за останні 2 місяці.
11.05.2026 14:22 Відповісти
А чому так вийшло, що "особливо за останні 2 місяці"? Чому не рік? Нагадаю, "FP-1 був публічно представлений на оборонній виставці в Києві в травні 2025 року, на той час вже використовувався в бойових операціях".
Пишу "іноді", тому що далеко не кожен запуск зграї з сотні+ дронів закінчується зведеннями від генштабу про вдалі результати. Тобто взагалі нічого не долітає. А з того що долітає (на відео від орків) ми бачимо влучання буквально кількох дронів, майже всі було або збито або вони самі "заблукали". Доречі, деякі падають ще на нашій території. Це або наша РЕБ працює, або така якість самих дронів.
11.05.2026 14:56 Відповісти
А де було обіцяно що має бути 100% результат ? Подібний дрон-це досить легка ціль для ппо. Усі військові експерти це стверджують. Те що останні місяці стало набагато більше влучань, причому у ті болота, що раніше вважалися недосяжним глибоким тилом (1000+) -може свідчити як про удосконалення ттх наших дронів, так і про перевантаження кацапської ппо кількістю дронів. Головне-що є відчутні результати, а не "вибиті шибки".
11.05.2026 15:10 Відповісти
Та ніхто ж не каже про 100%. Ми теж збиваємо велику кількість "шлюхедів". Але коли кацапи взимку атакували енергетику, власними очима бачив як в одне місце за кілька хвилин влетіло 5-6 дронів (ППО відпрацювало тоді доволі пристойно, але вони все одно пробилися).
11.05.2026 16:11 Відповісти
В курсі,що фламінги зє працюють тільки в парі з нептунами (або західними аналогами) пороха,але про їх участь воліють мовчати!
Тому і з 23 пусків фамігів -2 долетіло (мабуть більше 2 нептунів не було) і кудись влучили.
11.05.2026 15:47 Відповісти
FP-1 - це не фламінго.
11.05.2026 16:04 Відповісти
Як зє - пишеш те,про що всі знають? Хіба було тільки 23(26) пусків FP-1?!
А от про тандеми фламінго - нептун небагато.
11.05.2026 19:28 Відповісти
До чого тут зе чи нептуни з фламінго ? Ти хоч почитай вище-ми тут про дрони розмовляли.
11.05.2026 21:15 Відповісти
Досі,за 7(сім! Восьмий рік пішов!) не зрозумів що мова ЗАВЖДИ про крівавого мародьора зє?!!!
12.05.2026 10:39 Відповісти
На Цензорі щодня повно тем про твого зе-там про нього і спам. Ми тут розмовляли про ефективність FP-1.
12.05.2026 11:30 Відповісти
11.05.2026 13:41 Відповісти
Як воно вже задовбало своїми незламно-потужно-рішучими безпековими угодами. Коли вже той передоз?
11.05.2026 13:57 Відповісти
Україна активно співпрацює з партнерами у сфері оборонних технологій та постачання ресурсів, триває робота в межах ініціативи Drone Deals, до якої вже залучено близько 20 країн, а також готуються нові безпекові домовленості, що мають зміцнити оборонні та економічні можливості держави. Якщо почати перераховувати аналогічну "зелену куйню" ,яку втирають "зелені грабіжники українцям починаючи з 2019 року, то не вистарчить загинати пальців рук і ніг 100 людей .щоб перерахувату "зелену брехню" ."зепоцріот" мабуть в курсі, що "торгаш " умєров, котрий хз того ж роду.що і "зе" в Україну більше не повернеться.оскільки його тут мабуть чекає та ж сама куйня.що з єрмаком .міндічем .та багавтьма "зеленими менеджерами".котрі пограбували українську казну.поділилися і зробили "тапочки" з України на завжди...Правда є "прорашистські тапочки".в які "зепоцріот" по вказівці куйла."взуває ОП...для продовження антиукраїнської діяльності
11.05.2026 13:59 Відповісти
Частинами світу…Може, для початку, континентами? Нє, то вже щось, дуже термоядерне. Хоч би передозу не було.
11.05.2026 14:09 Відповісти
Уже с своїми міндічами цукерманами і дерьмаками співпрацю зробив кім че зе
11.05.2026 14:20 Відповісти
Теж з пінгвінами? А Трамп не приревнує?
11.05.2026 14:40 Відповісти
Невже з Антарктидою?!
11.05.2026 14:42 Відповісти
А ви думаєте чим Є. Дикий займається, коли не триндить в ефірах? - домовляється з пінгвінами!
11.05.2026 14:58 Відповісти
І поступово сам стає на них схожий
11.05.2026 16:03 Відповісти
Незламний в підписанні любих договорів Зеленскій готує потужний безпековий договір Тисячоліття з Південним Суданом.
11.05.2026 14:46 Відповісти
То 30 "безпекових гарантій" замало?! Треба ще 20!
А де саме ця "безпека"?
11.05.2026 15:39 Відповісти
Мародёры.
11.05.2026 16:31 Відповісти
Україна втратить пріоритет, розробники не отримають нічого, а посередники - добре збагатяться. Нічого нового.
11.05.2026 17:04 Відповісти
Геть зеленого мудака!
11.05.2026 22:09 Відповісти
 
 