Підрозділи Лінії дронів замовлятимуть БпЛА через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Індустрія дронів

Підрозділи Лінії дронів отримали новий інструмент забезпечення — маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Менш ніж за два тижні військові замовили безпілотників та обладнання на понад 184 млн грн, частину з яких уже поставлено на фронт.

Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Закриваємо ще один запит військових. Підрозділи Лінії дронів уже замовляють БпЛА та інші засоби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Менш ніж за два тижні роботи в системі підрозділи замовили засобів на 184,8 млн грн, з яких уже поставлено перші партії на 40,8 млн грн", – зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Цей крок покликаний посилити ефективність підрозділів завдяки більш прогнозованому, адресному та швидкому процесу забезпечення. Також Міноборони окремо виділило бюджет для роботи підрозділів Лінії дронів у маркетплейсі.

"Підрозділи Лінії дронів вже працюють через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Сьогодні система доступна для всіх бойових бригад. Військові самі обирають, що їм потрібно для виконання завдань на своїй ділянці фронту", – додав директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Які підрозділи входять до Лінії дронів

Лінія дронів – проєкт, започаткований Президентом України, покликаний масштабувати найефективніші підрозділи безпілотних систем. Із червня 2025 року увійшла до складу Угруповання Сил безпілотних систем ЗС України під командуванням командувача СБС майора Роберта "Мадяра" Бровді.

До складу Лінії дронів входять:

414-та ОБр БпС "Птахи Мадяра";

20-та ОБр БпС "К-2";

9-та ОБр БпС;

59-та ОШБр БпС "Степові хижаки";

411-та ОБр БпС "Яструби";

412-та ОБр БпС NEMESIS;

427-та ОБр БпС "РАРОГ";

429-та ОБр БпС "АХІЛЛЕС";

413-й ОП БпС "РЕЙД";

1-й Окремий центр БпС;

підрозділ "Фенікс" ДПСУ;

424-й об БпС SVAROG.

Вони сфокусовані на формуванні kill zone глибиною 10–15 км для прикриття нашої піхоти та знищення ворога ще до того, як він наблизиться до позицій.

Майже рік підрозділи Лінії дронів отримують озброєння в межах програми Армія дронів. Бонус, де використовуються Brave1 Market та DOT-Chain Defence. Вона передбачає мотиваційну модель: за ураження ворога або виконання бойових завдань нараховуються бали, які можна обміняти на техніку. Відтак обсяг доступного бюджету для замовлень у цій моделі є динамічним.

У чому перевага закупівлі дронів через DOT-Chain Defence

На основі позитивного досвіду взаємодії з DOT-Chain Defence підрозділи висловили бажання щодо спрямування частини коштів, які виділяються їм напряму, для закупівлі засобів у маркетплейсі зброї. Таким чином військові отримали ще один канал швидкого і адресного забезпечення безпілотними системами та іншими засобами.

"Підключення підрозділів Лінії дронів, що входять до складу Угруповання Сил безпілотних систем до маркетплейсу DOT-Chain Defence – це логічний крок у розвитку сучасної системи забезпечення війська. Найефективніші підрозділи СБС отримали можливість оперативно обирати саме ті засоби, які потрібні тут і зараз, без зайвих затримок і складних процедур", – зазначає майор Ольга Мельошина, речниця Сил безпілотних систем.

Вона наголошує, що це суттєво підвищує результативність підрозділів на полі бою, дозволяє швидше реагувати на зміну обстановки та масштабувати успішні рішення. За її словами, фактично, йдеться про новий рівень автономності підрозділів у забезпеченні, що безпосередньо впливає на результат виконання бойових завдань.

Розробником DOT-Chain Defence є Агенція оборонних закупівель ДОТ, яка також відповідає за весь процес забезпечення: від заведення виробників у систему до проведення оплат і контролю логістики.

Загалом укладено понад 160 контрактів з вітчизняними компаніями на майже 600 моделей доступних засобів. Таким чином, щоб отримати необхідний, військовому потрібно зробити лише декілька кліків онлайн.

