Подразделения Линии дронов будут заказывать БпЛА через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence

Индустрия дронов

Подразделения "Линии дронов" получили новый инструмент снабжения — маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. Менее чем за две недели военные заказали беспилотники и оборудование на сумму свыше 184 млн грн, часть которых уже доставлена на фронт.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Выполняем еще один запрос военных. Подразделения Линии дронов уже заказывают БПЛА и другие средства через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. Менее чем за две недели работы в системе подразделения заказали средств на 184,8 млн грн, из которых уже поставлены первые партии на 40,8 млн грн", – отметил министр обороны Михаил Федоров.

Этот шаг призван повысить эффективность подразделений благодаря более прогнозируемому, адресному и быстрому процессу обеспечения. Также Минобороны отдельно выделило бюджет для работы подразделений Линии дронов на маркетплейсе.

"Подразделения Линии дронов уже работают через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. Сегодня система доступна для всех боевых бригад. Военные сами выбирают, что им нужно для выполнения задач на своем участке фронта", – добавил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Какие подразделения входят в Линию дронов

Линия дронов – проект, инициированный Президентом Украины, призванный масштабировать наиболее эффективные подразделения беспилотных систем. С июня 2025 года вошла в состав Группировки сил беспилотных систем ВС Украины под командованием командующего СБС майора Роберта "Мадяра" Бровди.

В состав Линии дронов входят:

414-я ОБр БпС "Птахи Мадяра";

20-я ОБр БпС "К-2";

9-я ОБр БпС;

59-я ОШБр БпС "Степные хищники";

411-я ОБр БпС "Ястребы";

412-я ОБр БпС NEMESIS;

427-я ОБр БпС "РАРОГ";

429-я ОБр БпС "АХИЛЛ";

413-й ОП БпС "РЕЙД";

1-й Отдельный центр БпС;

подразделение "Феникс" ГПСУ;

424-я об БпС SVAROG.

Они сосредоточены на формировании kill zone глубиной 10–15 км для прикрытия нашей пехоты и уничтожения врага еще до того, как он приблизится к позициям.

Уже почти год подразделения Линии дронов получают вооружение в рамках программы "Армия дронов". Бонус, где используются Brave1 Market и DOT-Chain Defence. Она предусматривает мотивационную модель: за поражение врага или выполнение боевых задач начисляются баллы, которые можно обменять на технику. Таким образом, объем доступного бюджета для заказов в этой модели является динамическим.

В чем преимущество закупки дронов через DOT-Chain Defence

На основе положительного опыта взаимодействия с DOT-Chain Defence подразделения выразили желание направить часть средств, выделяемых им напрямую, на закупку средств на маркетплейсе оружия. Таким образом военные получили еще один канал быстрого и адресного обеспечения беспилотными системами и другими средствами.

"Подключение подразделений Линии дронов, входящих в состав Группировки сил беспилотных систем, к маркетплейсу DOT-Chain Defence — это логичный шаг в развитии современной системы обеспечения войск. Наиболее эффективные подразделения СБС получили возможность оперативно выбирать именно те средства, которые нужны здесь и сейчас, без лишних задержек и сложных процедур", – отмечает майор Ольга Мелешина, пресс-секретарь Сил беспилотных систем.

Она подчеркивает, что это существенно повышает результативность подразделений на поле боя, позволяет быстрее реагировать на изменение обстановки и масштабировать успешные решения. По ее словам, фактически речь идет о новом уровне автономности подразделений в обеспечении, что напрямую влияет на результат выполнения боевых задач.

Разработчиком DOT-Chain Defence является Агентство оборонных закупок ДОТ, которое также отвечает за весь процесс обеспечения: от внедрения производителей в систему до проведения оплат и контроля логистики.

Всего заключено более 160 контрактов с отечественными компаниями на почти 600 моделей доступных средств. Таким образом, чтобы получить необходимое, военному нужно сделать всего несколько кликов онлайн.

