Производителям дронов будут платить авансом: Минобороны меняет правила DOT-Chain Defence

Агентство оборонных закупок DOT по инициативе Министерства обороны запускает механизм авансирования производителей на торговой площадке DOT-Chain Defence: отныне эффективные производители дронов будут получать средства в виде аванса. Цель - предоставить рынку оборотные средства для ускорения производства и поставок дронов в боевые подразделения.

Модель работы в DOT-Chain Defence предусматривает оплату после поставки товаров. Теперь, если производитель стабильно и быстро выполняет заказы, он также может получить часть средств авансом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ получат вдвое больше мультикоптеров: Минобороны заключило контракт на рекордное количество дронов, - Федоров

Как новый механизм авансирования ускорит производство дронов

Инструмент авансирования позволяет масштабировать производство. Особенно при росте спроса со стороны подразделений, что могло повлиять на сроки выполнения заказов. Принцип прост: чем выше скорость выполнения заказов для фронта, тем больший размер предоплаты получает бизнес.

"Мы видим реальный спрос подразделений в DOT-Chain Defence и скорость, с которой производители его удовлетворяют. Но часть компаний сталкивается не с технологическими, а с оборотными проблемами. Именно поэтому запускаем авансирование. Оно привязано к сумме заказов в предыдущие периоды и фактической скорости поставок: чем быстрее выполняешь заказ – тем больше размер предоплаты. Это дополнительная мотивация производить и поставлять быстрее", – отмечает директор Агентства оборонных закупок ГОТ Арсен Жумадилов.

Читайте: Украина вдвое увеличила поставки дронов-перехватчиков для ПВО, – Федоров

Как работает алгоритм авансирования

Доступ к авансированию получают производители, которые:

непрерывно присутствуют в системе DOT-Chain Defence не менее 3 месяцев;

не имеют просроченной задолженности перед Агентством.

Размер аванса зависит от фактической скорости выполнения заказов за предыдущие 3 месяца:

до 70% аванса – если средний срок поставки до 30 календарных дней включительно;

до 30% аванса – если срок больше.

База для расчета – фактически размещенные заказы в системе.

Предварительная оплата осуществляется на срок 60 дней. В случае невыполнения обязательств предусмотрен возврат неиспользованных средств, а также плата за пользование средствами в случае просрочки их возврата.

Читайте также: Военные могут заказывать наземные роботизированные комплексы через DOT-Chain Defence, - Минобороны

Подробный алгоритм процедуры авансирования доступен на официальном сайте Агентства оборонных закупок ГОТ.