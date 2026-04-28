Производителям дронов будут платить авансом: Минобороны меняет правила DOT-Chain Defence
Индустрия дронов
Агентство оборонных закупок DOT по инициативе Министерства обороны запускает механизм авансирования производителей на торговой площадке DOT-Chain Defence: отныне эффективные производители дронов будут получать средства в виде аванса. Цель - предоставить рынку оборотные средства для ускорения производства и поставок дронов в боевые подразделения.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Модель работы в DOT-Chain Defence предусматривает оплату после поставки товаров. Теперь, если производитель стабильно и быстро выполняет заказы, он также может получить часть средств авансом.
Как новый механизм авансирования ускорит производство дронов
Инструмент авансирования позволяет масштабировать производство. Особенно при росте спроса со стороны подразделений, что могло повлиять на сроки выполнения заказов. Принцип прост: чем выше скорость выполнения заказов для фронта, тем больший размер предоплаты получает бизнес.
"Мы видим реальный спрос подразделений в DOT-Chain Defence и скорость, с которой производители его удовлетворяют. Но часть компаний сталкивается не с технологическими, а с оборотными проблемами. Именно поэтому запускаем авансирование. Оно привязано к сумме заказов в предыдущие периоды и фактической скорости поставок: чем быстрее выполняешь заказ – тем больше размер предоплаты. Это дополнительная мотивация производить и поставлять быстрее", – отмечает директор Агентства оборонных закупок ГОТ Арсен Жумадилов.
Как работает алгоритм авансирования
Доступ к авансированию получают производители, которые:
- непрерывно присутствуют в системе DOT-Chain Defence не менее 3 месяцев;
- не имеют просроченной задолженности перед Агентством.
Размер аванса зависит от фактической скорости выполнения заказов за предыдущие 3 месяца:
- до 70% аванса – если средний срок поставки до 30 календарных дней включительно;
- до 30% аванса – если срок больше.
База для расчета – фактически размещенные заказы в системе.
Предварительная оплата осуществляется на срок 60 дней. В случае невыполнения обязательств предусмотрен возврат неиспользованных средств, а также плата за пользование средствами в случае просрочки их возврата.
Подробный алгоритм процедуры авансирования доступен на официальном сайте Агентства оборонных закупок ГОТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
