ВСУ получат в два раза больше мультикоптеров: Минобороны законтрактовало рекордное количество дронов, - Федоров

По заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок в январе и феврале законтрактовало рекордное количество мультикоптеров. В результате военные получат минимум в два раза больше этих дронов, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

О каких дронах идет речь?

По его словам, речь идет о Mavic, Autel, Matrice и других мультикоптерах, которые ежедневно выполняют критические боевые задачи на тактической глубине фронта. Увеличенная потребность в мультикоптерах - запрос подразделений.

Их используют для разведки и корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов.

Рекордные закупки мультикоптеров для фронта

"Уже в феврале поставки мультикоптеров увеличились на 17% по сравнению с январем. Нам удалось оперативно провести тендеры и законтрактовать необходимые объемы.

Войска нуждаются в них в больших количествах - во время боевых заданий подразделения регулярно теряют эти дроны. Важная задача Генерального штаба - обеспечить эффективное распределение между боевыми частями, чтобы техника быстро попадала туда, где она наиболее необходима", - говорится в сообщении.

Минобороны тестирует альтернативы Mavic с использованием ИИ

Параллельно Минобороны работает над альтернативами Mavic с использованием ИИ.

"Уже тестируем решения, которые в ближайшее время будем масштабировать на фронте. В этом году также значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформировали годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны", - резюмирует Федоров.