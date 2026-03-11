РУС
ВСУ получат в два раза больше мультикоптеров: Минобороны законтрактовало рекордное количество дронов, - Федоров

Индустрия дронов

дроны для фронта

По заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок в январе и феврале законтрактовало рекордное количество мультикоптеров. В результате военные получат минимум в два раза больше этих дронов, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

О каких дронах идет речь?

По его словам, речь идет о Mavic, Autel, Matrice и других мультикоптерах, которые ежедневно выполняют критические боевые задачи на тактической глубине фронта. Увеличенная потребность в мультикоптерах - запрос подразделений.

Их используют для разведки и корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов.

Рекордные закупки мультикоптеров для фронта

"Уже в феврале поставки мультикоптеров увеличились на 17% по сравнению с январем. Нам удалось оперативно провести тендеры и законтрактовать необходимые объемы.

Войска нуждаются в них в больших количествах - во время боевых заданий подразделения регулярно теряют эти дроны. Важная задача Генерального штаба - обеспечить эффективное распределение между боевыми частями, чтобы техника быстро попадала туда, где она наиболее необходима", - говорится в сообщении.

Минобороны тестирует альтернативы Mavic с использованием ИИ

Параллельно Минобороны работает над альтернативами Mavic с использованием ИИ.

"Уже тестируем решения, которые в ближайшее время будем масштабировать на фронте. В этом году также значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформировали годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны", - резюмирует Федоров.

Знову "отримають".Як грілки?
11.03.2026 12:28 Ответить
Що не рік, то нові "рекорди", а віз і нині там.

На 2024-2025 роки Міноборони спільно з Мінцифрою вже https://mod.gov.ua/news/na-2024-2025-roki-minoboroni-spilno-z-minczifroyu-vzhe-zakontraktuvali-1-8-mln-bezpilotnikiv-na-sumu-majzhe-147-mlrd-grn законтрактували 1.8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн
11.03.2026 12:35 Ответить
удвічі більше від нуля?

і чому отримають колись там в майбутньому, а не вже отримують?

продавати майбутнє - це ж совок
11.03.2026 12:42 Ответить
Микита Хрущов офіційно пообіцяв побудувати комунізм у СРСР до 1980 року. Це гасло було проголошено у жовтні 1961 року на XXII з'їзді КПРС. Планувалося, що за два десятиліття радянська економіка випередить США

А дехто обіцяв з\п вчітілям 4 тис долларів. Так чому і федорову не пообіцять ?!
11.03.2026 12:48 Ответить
А про чергові 3000 ракет нічого не чутно?
11.03.2026 12:43 Ответить
Вийди звідси, обломщик !
11.03.2026 12:49 Ответить
11.03.2026 12:43 Ответить
Навіть 40 000.
показать весь комментарий
11.03.2026 13:11 Ответить
 
 