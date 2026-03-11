ВСУ получат в два раза больше мультикоптеров: Минобороны законтрактовало рекордное количество дронов, - Федоров
Индустрия дронов
По заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок в январе и феврале законтрактовало рекордное количество мультикоптеров. В результате военные получат минимум в два раза больше этих дронов, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
О каких дронах идет речь?
По его словам, речь идет о Mavic, Autel, Matrice и других мультикоптерах, которые ежедневно выполняют критические боевые задачи на тактической глубине фронта. Увеличенная потребность в мультикоптерах - запрос подразделений.
Их используют для разведки и корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов.
Рекордные закупки мультикоптеров для фронта
"Уже в феврале поставки мультикоптеров увеличились на 17% по сравнению с январем. Нам удалось оперативно провести тендеры и законтрактовать необходимые объемы.
Войска нуждаются в них в больших количествах - во время боевых заданий подразделения регулярно теряют эти дроны. Важная задача Генерального штаба - обеспечить эффективное распределение между боевыми частями, чтобы техника быстро попадала туда, где она наиболее необходима", - говорится в сообщении.
Минобороны тестирует альтернативы Mavic с использованием ИИ
Параллельно Минобороны работает над альтернативами Mavic с использованием ИИ.
"Уже тестируем решения, которые в ближайшее время будем масштабировать на фронте. В этом году также значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформировали годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны", - резюмирует Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На 2024-2025 роки Міноборони спільно з Мінцифрою вже https://mod.gov.ua/news/na-2024-2025-roki-minoboroni-spilno-z-minczifroyu-vzhe-zakontraktuvali-1-8-mln-bezpilotnikiv-na-sumu-majzhe-147-mlrd-grn законтрактували 1.8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн
і чому отримають колись там в майбутньому, а не вже отримують?
продавати майбутнє - це ж совок
А дехто обіцяв з\п вчітілям 4 тис долларів. Так чому і федорову не пообіцять ?!