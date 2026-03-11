ЗСУ отримають удвічі більше мультикоптерів: Міноборони законтрактувало рекордну кількість дронів, - Федоров

Індустрія дронів

За завданням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель у січні та лютому законтрактувала рекордну кількість мультикоптерів. У результаті військові отримають мінімум удвічі більше цих дронів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Про які дрони йдеться?

За його словами, йдеться про Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери, які щодня виконують критичні бойові завдання на тактичній глибині фронту. Збільшена потреба мультикоптерів - запит підрозділів.

Їх використовують для розвідки та коригування вогню на глибині до 5 км, ураження піхоти скидами, мінування шляхів і підвищення точності роботи FPV-дронів.

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Рекордні закупівлі мультикоптерів для фронту

"Уже в лютому поставки мультикоптерів збільшилися на 17%, порівняно із січнем. Нам вдалося оперативно провести тендери та законтрактувати необхідні обсяги.

Військо потребує їх у великих кількостях - під час бойових завдань підрозділи регулярно втрачають ці дрони. Важливе завдання Генерального штабу - забезпечити ефективний розподіл між бойовими частинами, щоб техніка швидко потрапляла туди, де найбільш потрібно", - йдеться у повідомленні.

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Міноборони тестує альтернативи Mavic із використанням ШІ

Паралельно Міноборони працює над альтернативами Mavic із використанням ШІ.

"Уже тестуємо рішення, які найближчим часом масштабуватимемо на фронті. Цього року також значно збільшуємо закупівлі ключових категорій дронів і засобів ураження: перехоплювачі, FPV та оптоволоконні дрони, розвідувальні крила й ударні дрони на оперативну глибину. Уже сформували річний план закупівель, щоб посилити Сили оборони", - резюмує Федоров.