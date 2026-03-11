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Новини Індустрія дронів
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ЗСУ отримають удвічі більше мультикоптерів: Міноборони законтрактувало рекордну кількість дронів, - Федоров

Індустрія дронів

дрони для фронту

За завданням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель у січні та лютому законтрактувала рекордну кількість мультикоптерів. У результаті військові отримають мінімум удвічі більше цих дронів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Про які дрони йдеться?

За його словами, йдеться про Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери, які щодня виконують критичні бойові завдання на тактичній глибині фронту. Збільшена потреба мультикоптерів - запит підрозділів.

Їх використовують для розвідки та коригування вогню на глибині до 5 км, ураження піхоти скидами, мінування шляхів і підвищення точності роботи FPV-дронів.

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Рекордні закупівлі мультикоптерів для фронту

"Уже в лютому поставки мультикоптерів збільшилися на 17%, порівняно із січнем. Нам вдалося оперативно провести тендери та законтрактувати необхідні обсяги.

Військо потребує їх у великих кількостях - під час бойових завдань підрозділи регулярно втрачають ці дрони. Важливе завдання Генерального штабу - забезпечити ефективний розподіл між бойовими частинами, щоб техніка швидко потрапляла туди, де найбільш потрібно", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Українські дрони уразили два автомобілі окупантів за 50 км від лінії фронту поблизу Донецька. ВIДЕО

Міноборони тестує альтернативи Mavic із використанням ШІ

Паралельно Міноборони працює над альтернативами Mavic із використанням ШІ.

"Уже тестуємо рішення, які найближчим часом масштабуватимемо на фронті. Цього року також значно збільшуємо закупівлі ключових категорій дронів і засобів ураження: перехоплювачі, FPV та оптоволоконні дрони, розвідувальні крила й ударні дрони на оперативну глибину. Уже сформували річний план закупівель, щоб посилити Сили оборони", - резюмує Федоров.

Автор: 

Міноборони (7887) Федоров Михайло (1134) Агенція оборонних закупівель (180)
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Топ коментарі
+6
Знову "отримають".Як грілки?
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11.03.2026 12:28 Відповісти
+6
Микита Хрущов офіційно пообіцяв побудувати комунізм у СРСР до 1980 року. Це гасло було проголошено у жовтні 1961 року на XXII з'їзді КПРС. Планувалося, що за два десятиліття радянська економіка випередить США

А дехто обіцяв з\п вчітілям 4 тис долларів. Так чому і федорову не пообіцять ?!
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11.03.2026 12:48 Відповісти
+5
Що не рік, то нові "рекорди", а віз і нині там.

На 2024-2025 роки Міноборони спільно з Мінцифрою вже https://mod.gov.ua/news/na-2024-2025-roki-minoboroni-spilno-z-minczifroyu-vzhe-zakontraktuvali-1-8-mln-bezpilotnikiv-na-sumu-majzhe-147-mlrd-grn законтрактували 1.8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн
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11.03.2026 12:35 Відповісти
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Знову "отримають".Як грілки?
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11.03.2026 12:28 Відповісти
Що не рік, то нові "рекорди", а віз і нині там.

На 2024-2025 роки Міноборони спільно з Мінцифрою вже https://mod.gov.ua/news/na-2024-2025-roki-minoboroni-spilno-z-minczifroyu-vzhe-zakontraktuvali-1-8-mln-bezpilotnikiv-na-sumu-majzhe-147-mlrd-grn законтрактували 1.8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн
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11.03.2026 12:35 Відповісти
удвічі більше від нуля?

і чому отримають колись там в майбутньому, а не вже отримують?

продавати майбутнє - це ж совок
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11.03.2026 12:42 Відповісти
Микита Хрущов офіційно пообіцяв побудувати комунізм у СРСР до 1980 року. Це гасло було проголошено у жовтні 1961 року на XXII з'їзді КПРС. Планувалося, що за два десятиліття радянська економіка випередить США

А дехто обіцяв з\п вчітілям 4 тис долларів. Так чому і федорову не пообіцять ?!
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11.03.2026 12:48 Відповісти
Так балаболи тільки те й роблять, що обіцяють і ніколи не виконують.
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11.03.2026 13:39 Відповісти
А про чергові 3000 ракет нічого не чутно?
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11.03.2026 12:43 Відповісти
Вийди звідси, обломщик !
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11.03.2026 12:49 Відповісти
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11.03.2026 12:43 Відповісти
Навіть 40 000.
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11.03.2026 13:11 Відповісти
Все в майбутньому часі. Цей заробітчанин прийшов і буде отримувати, потім його замінить інший і так ніхрена зроблено не буде.
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11.03.2026 13:37 Відповісти
Рашисти виють вже в реальному часі, що у України знову перевага у малому небі і від українських дронів не продихнути на фронті. Ні б порадіти, що, нарешті, компетентний міністр оборони, а не тарани-рєзнікові-умерови....
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12.03.2026 07:24 Відповісти
А що хочуть американці з євреями? Ми їм відправляємо людей, коли самі стікаємо кров'ю, ще й нашу техніку хочуть, коли по нам самим кожен день летять дрони. Ще й синів трампона хочуть туди примазати в те виробництво дронів. ІМХО, це нічим добрим для нас не пахне, бо ті сини за кацапів і не приховують цього. Якщо так потрібні українські технології, то дайте майданчик у своїй країні, щоб ми могли виробляти ті ж дрони, в т.р. і для себе, і щоб знати, що те виробництво не ***********, як нещодавно знищили купу обладнання для виробництва дронів на 35 лямів ойро. І дайте своїх людей, як хочете наших. Наприклад, разом з літаками F-35.
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11.03.2026 14:39 Відповісти
Тим більше, що путлер вимагає від всього НАТО відкату до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми, коли нас навіть туди не беруть.
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11.03.2026 14:48 Відповісти
" а віддуваємось одні ми"

це тепер уже не надовго
https://tvrain.tv/amp/569886/
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11.03.2026 15:37 Відповісти
Мне интересно, а чем занимались "потужні менеджери" Резников, Умеров, Шмигаль? Со Шмигалем понятно. Он не успел сесть в кресло и сразу попросили на выход. А остальные? Где результаты, кроме потужных скандалов? Где оценка их деятельности?
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11.03.2026 19:51 Відповісти
В сірненкіо каже - дай дві гримні
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12.03.2026 06:38 Відповісти
Очередной новый брехун, которого назначили дежурным брехуном и по совместительсту министром обороны? Мы это уже сто раз слишали от разных говорящих ртов.Придумайте что нибудь новое или просто на рояле сыграйте,беря пример у того идиота, кто вас в очередной раз назначил.
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12.03.2026 08:11 Відповісти
А 3000 ракет к концу 25.года когда отримають?
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12.03.2026 08:46 Відповісти
 
 