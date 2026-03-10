Міноборони прибирає "генеральську схему" корупційних закупівель дронів-ноунеймів, - Ніколов

Індустрія дронів

Міністерство оборони України змінює правила закупівель дронів, щоб обмежити схеми постачання неякісних "ноунейм" безпілотників за завищеними цінами за "генеральською схемою". Для цього вводять нову систему обліку бойового використання та змінюють процедуру формування замовлень через АОЗ.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працювала "генеральська схема"

Журналіст нагадав, що до призначення Михайла Федорова у Міноборони окремі рішення щодо закупівель могли формуватися на рівні керівництва Генерального штабу.

У таких випадках закупівельникам фактично диктували конкретні моделі дронів та постачальників. Через це на фронт інколи надходили так звані "ноунейм" безпілотники, які військові неохоче використовували через погану якість. Водночас у документах постачання закривалися у повному обсязі.

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"І ніяке Міноборони і "Агенція оборонних закупівель" не могли з цим нічого зробити. Бо їм в директивній формі повідомлялось скільки і яких саме дронів купити. Закупівельникам лишалось лише звернутись до означеного Генштабом постачальника, дізнатись у нього його ціну, і оплатити чек

Кажуть, що пік цієї теми у 2023 році й далі падав, бо з’явились є-бали, і стало якось трошки палєвно тюхать гамно. Але особливо нарвані генерали продовжували з камєнним ліцом свою справу, і навіть вже у 2026 році вимагали закупівлі десятків тисяч "ноунеймів". Тобто хотєлки оцінювались в сотні мільйонів гривень, можливо кілька мільярдів", - зазначив Ніколов.

Як ламає схему Федоров?

Зараз Міністерство оборони впроваджує нові механізми контролю. Зокрема, у системі "Дельта" запроваджується інструмент mission control, який фіксуватиме використання дронів у бойових завданнях — включно з даними атаки та відповідними відеопідтвердженням.

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Крім того, зміни внесли до "Інструкції з планування оборонних закупівель". Відтепер у Генштабі не зможуть вимагати закупівлю конкретних моделей безпілотників. Замість цього вони повинні зазначати лише тактико-технічні характеристики — наприклад, дальність польоту, вантажопідйомність чи тип зв’язку.

"Ця потреба залітає в Міноборони, а тут вже є узагальнені дані DOT-Chain Defence, е-Бали та Brave1 Market про те, які дрони військові насправді купують за свої гроші, і які дрони насправді вражають ворога. Тобто "ноунейм" вже на цьому етапі тупо не попадає на роздачу, бо він через свою рукожопу якість ніяк не міг потрапити в справжнє військове меню", - пояснив Ніколов.

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Після цього Агенція оборонних закупівель опитуватиме виробників, які потрапили до рейтингу, щодо їхньої спроможності виготовляти необхідну кількість дронів у певний період. На основі цих даних формуватиметься перелік доступних моделей для контрактування.

Які корупціогенні лазівки лишились?

Водночас Ніколов звернув увагу, що питання ціноутворення на безпілотники поки що не змінилося. Виробники формують кошториси самостійно, "накидують 25% і затверджують в КНІДСЕ". Через це різниця у вартості між різними моделями дронів може залишатися значною.

Також нова система наразі не охоплює окремі категорії безпілотників, зокрема морські та далекобійні ударні дрони, які перебувають у сфері відповідальності спеціальних служб.

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