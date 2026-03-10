Минобороны убирает "генеральскую схему" коррупционных закупок дронов-ноунеймов, - Николов
Индустрия дронов
Министерство обороны Украины меняет правила закупок дронов, чтобы ограничить схемы поставки некачественных "ноунейм" беспилотников по завышенным ценам по "генеральской схеме". Для этого вводят новую систему учета боевого использования и меняют процедуру формирования заказов через АОЗ.
Об этом сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.
Как работала "генеральская схема"
Журналист напомнил, что до назначения Михаила Федорова в Минобороны отдельные решения по закупкам могли формироваться на уровне руководства Генерального штаба.
В таких случаях закупщикам фактически диктовали конкретные модели дронов и поставщиков. Из-за этого на фронт иногда поступали так называемые "ноунейм" беспилотники, которые военные неохотно использовали из-за плохого качества. В то же время в документах поставки закрывались в полном объеме.
"И ни Министерство обороны, ни "Агентство оборонных закупок" не могли с этим ничего поделать. Потому что им в директивной форме сообщалось, сколько и какие именно дроны купить. Закупателям оставалось только обратиться к указанному Генштабом поставщику, узнать у него его цену и оплатить чек
Говорят, что пик этой темы в 2023 году и дальше падал, потому что появились е-балы, и стало как-то немного палевно тюхать дерьмо. Но особенно нарванные генералы продолжали с каменным лицом свое дело, и даже уже в 2026 году требовали закупки десятков тысяч "ноунеймов". То есть хотелки оценивались в сотни миллионов гривен, возможно несколько миллиардов", - отметил Николов.
Как ломает схему Федоров?
- Сейчас Министерство обороны внедряет новые механизмы контроля. В частности, в системе "Дельта" вводится инструмент mission control, который будет фиксировать использование дронов в боевых задачах — включая данные атаки и соответствующие видеоподтверждения.
Кроме того, изменения внесли в "Инструкцию по планированию оборонных закупок". Отныне в Генштабе не смогут требовать закупку конкретных моделей беспилотников. Вместо этого они должны указывать только тактико-технические характеристики — например, дальность полета, грузоподъемность или тип связи.
"Эта потребность поступает в Минобороны, а здесь уже есть обобщенные данные DOT-Chain Defence, е-Балы и Brave1 Market о том, какие дроны военные на самом деле покупают за свои деньги, и какие дроны на самом деле поражают врага. То есть "ноунейм" уже на этом этапе тупо не попадает на раздачу, потому что он из-за своего рукожопого качества никак не мог попасть в настоящее военное меню", — пояснил Николов.
После этого Агентство оборонных закупок будет опрашивать производителей, попавших в рейтинг, об их способности изготовить необходимое количество дронов в определенный период. На основе этих данных будет формироваться перечень доступных моделей для контрактирования.
Какие коррупциогенные лазейки остались?
В то же время Николов обратил внимание, что вопрос ценообразования на беспилотники пока не изменился. Производители формируют сметы самостоятельно, "накидывают 25% и утверждают в КНИДСЕ". Из-за этого разница в стоимости между различными моделями дронов может оставаться значительной.
Также новая система пока не охватывает отдельные категории беспилотников, в частности морские и дальнобойные ударные дроны, которые находятся в сфере ответственности специальных служб.
Хочеться вірити, що щось корисне для війська з цього й вийде!
як робили гівно так і роблять далі з накруткою мінімум в три ціни.
Вже який рік так зване "виробництво дронів" це корупційні схеми не тільки для генералів, а й для чиновників та їхніх кумів