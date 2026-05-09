ИИ-турель для перехвата вражеских дронов прошла боевое применение, - Федоров. ВИДЕО
Индустрия дронов
Минобороны развивает направление "малой" ПВО на фоне постоянных атак российских беспилотников на линии боевого столкновения и прифронтовых территориях. Одним из новых решений стала украинская ИИ-турель.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Федоров показал видео реальной боевой работы турели по российским беспилотникам.
Подробнее о турели
Отмечается, что украинская ИИ-турель от участника Brave1 автономно обнаруживает, сопровождает и просчитывает траекторию вражеского БПЛА. Оператору остается лишь подтвердить поражение одним нажатием кнопки. Технология позволяет уничтожать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы для РЭБ.
- Первыми турели в боевых условиях применили воины бригады К-2. Сегодня решение уже используют в более чем 10 подразделениях на ключевых направлениях фронта, отметил Федоров.
Что дальше?
"Следующий шаг — масштабирование решения и усиление "малой" ПВО. Это еще один элемент системы, которую мы строим для максимального обнаружения и перехвата вражеских воздушных целей", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Краще піти шляхом китайців підвісити облегшену зброю на літаючий дрон. У них ще є інше рішення на робособаку, але то тільки для забудованої місцевості.
Це не "срібна пуля" для захисту конкретного бліндажа/позиції. Це, скоріше, "системна" зброя для кратного зменшення тиску FPV-дронів на дільницю фронту взагалі у визначені відрізки часу. Наприклад: готується штурм, за 20 хвилин до початку штурму по маршруту висування на рубіж концентрації чи навіть рубіж спішування (вивантажується ця бандура разом з штурмовиками з БТР/БМП) - включаються ці бандури і просто відстрілюють все, що висить в повітрі, перешкоджаючи супротивнику оперативне спостереження за полем бою. Відбувається успішний штурм. Ці комплекси - вимикають/прибирають/передислокують максимум через 2-3 години.
А взагалі, наприклад, стрілкові комплекси, які просто чекають на підтвердження аби в потрібний момент самотужки вистрілити, коли приціл ідеально суміститься з ціллю - вже надцять років в армії на озброєнні.
Але правда в тому, що ми живемо в сторіччя маркетингу та хайпу. І просто назвати установку "стрілковий комплекс з автоматичним захопленням цілі і швидкими балістичними розрахунками тощо" - це "не продається". А "комплекс з ШІ" - продається.
Ну і нехай "продається". Головне - що це українська розробка і може вироблятися Україною безперешкодно в тих кількостях, в яких буде потрібно. І найкраще у всьому цьому, що комплекс цей іде не через "рішення генералу" в конкретні підрозділи, а через Brave1. Тобто - його багато хто може замовити, випробувати, надати своє "фе". Дрони-перехоплювачі від десятка виробників лише за 10 місяців подібного "обігу" - вийшли на промислові показники забою "шахедів". У традиційних способах армій замовляти озброєння - на це пішло би років 10, а виробників було би 2 і вартість була б космічна.
Взагалі хороші ІЧ сенсори добре розрізняють рух в тумані, там потрібно ще фільтрацію від шуму закласти. Плюс роблять два сенсори для стереозображення, щоб ШІ краще відчувало глубину.
Єдине щоб зауважив всі розділяють оптику і турель. Тоді оптична система менше отримує віддачі, і швидше реагує на загрози, тут вони красиво відстрілюють із засідки в погодніх хороших умовах, але коли орки почнуть полювати за такими системами і заходити із сторони сонця чи з сторони рослинності, просто повтрачають досить швидко.
Наступного разу будуть їх цілеспрямовано вмикати на визначений час, наприклад, для забезпечення безпеки штурмових дій (включили п'яток-десяток таких штук в зоні проведення штурму - кацапи на 2-3 години лишились взагалі без очей в зоні 5-10-20 км2, поки підтягнуть розрахунки операторів, поки "розчехлять" запаси дронів - штурм вже успішно завершився, а що там сталося - ніхто з кацапів, окрім трупаків в бліндажах - навіть не побачить). Або при виявленні масованого цілеспрямованого дронового нальоту - кацапи не тупі, вони гарантовано спробують скопіювати ту тактику, яку використали СОУ в на стику дніпропетровської/донецької/запорізької області 2-3 місяці тому. А зашкодити такій тактиці без масованого відстрілу навали дронів - неможливо. Ось ці установки, буквально 3-5 штук, реально можуть акцентовано зняти з неба буквально за 5 хвилин хоч сотню дронів.
До вашого відома, Вася, в ЗСУ на фронті зараз біля 200 бригад. Кожна бригада складається з, приблизно, 20 чи 30 рот. Тобто просто для "на кожну роту по 1 стрілковому комплексу з самонаведенням" - треба 6'000 комплексів.
От коли в армію відбудеться постачання перших 10'000 таких комплексів - керівництво армії, можливо (але скоріше за все - НІ), і задумається над "а може і людей вже настільки багато треба".