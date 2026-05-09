ИИ-турель для перехвата вражеских дронов прошла боевое применение, - Федоров. ВИДЕО

Минобороны развивает направление "малой" ПВО на фоне постоянных атак российских беспилотников на линии боевого столкновения и прифронтовых территориях. Одним из новых решений стала украинская ИИ-турель.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Федоров показал видео реальной боевой работы турели по российским беспилотникам.

Отмечается, что украинская ИИ-турель от участника Brave1 автономно обнаруживает, сопровождает и просчитывает траекторию вражеского БПЛА. Оператору остается лишь подтвердить поражение одним нажатием кнопки. Технология позволяет уничтожать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы для РЭБ.

Первыми турели в боевых условиях применили воины бригады К-2. Сегодня решение уже используют в более чем 10 подразделениях на ключевых направлениях фронта, отметил Федоров.

"Следующий шаг — масштабирование решения и усиление "малой" ПВО. Это еще один элемент системы, которую мы строим для максимального обнаружения и перехвата вражеских воздушных целей", - добавил он.

