Новости Модернизация украинской ПВО антибаллистическая система ПВО
Украина вместе с партнерами из ЕС работает над собственной антибаллистической системой ПВО, – Федоров

Самую большую угрозу для Украины в настоящее время по-прежнему представляют баллистические ракеты, поэтому президент поставил задачу наладить эффективное сотрудничество с партнерами из ЕС и создать собственную противоракетную систему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на совместной с министром обороны Швеции Полом Йонсоном пресс-конференции в Стокгольме 7 мая.

"Благодаря вашей (шведской – ред.) поддержке вместе с другими нашими партнерами мы создали хорошую систему противовоздушной обороны. Если говорить о крылатых ракетах: за последние шесть-семь атак мы продемонстрировали высокий уровень перехвата", – сказал Федоров на совместной с министром обороны Швеции Полом Йонсоном пресс-конференции в Стокгольме 7 мая.

Министр уточнил, что благодаря NASAMS, IRIS-T, F-16 украинская ПВО перехватила много российских крылатых ракет, однако самым большим вызовом остается противодействие баллистическим атакам.

"Самую большую угрозу для нас представляют баллистические ракеты. И задача, поставленная нашим президентом, заключается в том, чтобы наладить сотрудничество между всеми партнерами в ЕС и создать собственную систему противоракетной обороны. И это ключевой вопрос для нас сейчас", – подчеркнул он.

+5
Израиль строил свою систему ХЕЦ 10 лет. Израиль. 10 лет. По моему тут нечего даже обсуждать.
08.05.2026 16:52 Ответить
+4
Все докладай у стратегічну розвідку РФ. Молодець. Ера потужних балаболів.
08.05.2026 16:42 Ответить
+2
При чому мав багато інженерів в цьому напрямку, єдине що ми можемо реально зробити це вкласти кошти в лінію десь в ЄС по виробництву ракет NASAMS, IRIS-T, F-16, під наші потреби. Якби виробники погодились на це.
08.05.2026 17:16 Ответить
Кацапи і так все знають.... Це швидше виглядає як звичайні лякали. ХЗ чи насправді це так буде робитися як міністр розписує...
08.05.2026 17:29 Ответить
Віримо в тебе! Нарешті хоч один толковий міністр за 30 років!
08.05.2026 16:54 Ответить
І один толковий Верховний за 4723 років від Жовтого Імператора!😀
08.05.2026 17:18 Ответить
Такий як ти - толковий дегенерат.
08.05.2026 17:21 Ответить
Сарказм?
08.05.2026 18:12 Ответить
Додумалися на 5-й рік війни...
08.05.2026 17:16 Ответить
Ублюдок, для початку припини злочини людоловів які ти розвів гнида.
08.05.2026 17:19 Ответить
після спроби на,,,палово датчан з "фламінгами", шведи розуміють завдання від "зезедента".як можливе на,,,палово і їх
08.05.2026 17:54 Ответить
Знову обіцянки і нові цяцянки для обезкровленого і обдуреного за 7 років народу. Вже надивилися на мільйон дронів і три тисячі крилатих ракет, які несуть тонну заряду. А дехто напився кави в Ялті, що аж обличчя обсипало від діатезу.
08.05.2026 18:38 Ответить
КБ Південне - найкраща в світі МБР Сатана. Все є для виробництва. Модернізація ракети і вперед. Так ні - візьмемо виробника бетоних меблів і він буде робити фінерні фламінго. Коли ж цей п...ць закінчиться.
08.05.2026 19:04 Ответить
"Фрайерпонт" теж залучений?
08.05.2026 20:06 Ответить
 
 