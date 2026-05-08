Украина вместе с партнерами из ЕС работает над собственной антибаллистической системой ПВО, – Федоров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на совместной с министром обороны Швеции Полом Йонсоном пресс-конференции в Стокгольме 7 мая.

"Благодаря вашей (шведской – ред.) поддержке вместе с другими нашими партнерами мы создали хорошую систему противовоздушной обороны. Если говорить о крылатых ракетах: за последние шесть-семь атак мы продемонстрировали высокий уровень перехвата", – сказал Федоров на совместной с министром обороны Швеции Полом Йонсоном пресс-конференции в Стокгольме 7 мая.

Министр уточнил, что благодаря NASAMS, IRIS-T, F-16 украинская ПВО перехватила много российских крылатых ракет, однако самым большим вызовом остается противодействие баллистическим атакам.

"Самую большую угрозу для нас представляют баллистические ракеты. И задача, поставленная нашим президентом, заключается в том, чтобы наладить сотрудничество между всеми партнерами в ЕС и создать собственную систему противоракетной обороны. И это ключевой вопрос для нас сейчас", – подчеркнул он.

