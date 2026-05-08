Україна разом із партнерами ЄС працює над власною антибалістичною системою ППО, - Федоров

Найбільшою загрозою для України наразі залишаються балістичні ракети, тому президент поставив задачу побудувати ефективну співпрацю з партнерами ЄС та створити власну антибалістичну систему.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр оборони Михайло Федоров на спільній із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном пресконференції у Стокгольмі 7 травня.

"Завдяки вашій (шведській, – ред. ) підтримці разом з іншими нашими партнерами ми створили хорошу систему протиповітряної оборони. Якщо говорити про крилаті ракети: за останні шість-сім атак ми продемонстрували високий рівень перехоплення", – сказав Федоров на спільній із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном пресконференції у Стокгольмі 7 травня.

Міністр уточнив, що завдяки NASAMS, IRIS-T, F-16 українська ППО перехопила багато російських крилатих ракет, однак найбільшим викликом залишається протидія балістичним атакам.

"Найбільшою загрозою для нас є балістичні ракети. І завдання від нашого президента полягає в тому, щоб побудувати цю співпрацю між усіма партнерами в ЄС і винайти власну систему протиракетної оборони. І це ключове питання для нас зараз", – наголосив він.

