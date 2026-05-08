Україна разом із партнерами ЄС працює над власною антибалістичною системою ППО, - Федоров

федоров про антибалістику

Найбільшою загрозою для України наразі залишаються балістичні ракети, тому президент поставив задачу побудувати ефективну співпрацю з партнерами ЄС та створити власну антибалістичну систему.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр оборони Михайло Федоров на спільній із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном пресконференції у Стокгольмі 7 травня.

"Завдяки вашій (шведській, – ред. ) підтримці разом з іншими нашими партнерами ми створили хорошу систему протиповітряної оборони. Якщо говорити про крилаті ракети: за останні шість-сім атак ми продемонстрували високий рівень перехоплення", – сказав Федоров на спільній із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном пресконференції у Стокгольмі 7 травня.

Міністр уточнив, що завдяки NASAMS, IRIS-T, F-16 українська ППО перехопила багато російських крилатих ракет, однак найбільшим викликом залишається протидія балістичним атакам.

"Найбільшою загрозою для нас є балістичні ракети. І завдання від нашого президента полягає в тому, щоб побудувати цю співпрацю між усіма партнерами в ЄС і винайти власну систему протиракетної оборони. І це ключове питання для нас зараз", – наголосив він.

08.05.2026 16:52 Відповісти
08.05.2026 16:42 Відповісти
08.05.2026 17:16 Відповісти
Все докладай у стратегічну розвідку РФ. Молодець. Ера потужних балаболів.
08.05.2026 16:42 Відповісти
Кацапи і так все знають.... Це швидше виглядає як звичайні лякали. ХЗ чи насправді це так буде робитися як міністр розписує...
08.05.2026 17:29 Відповісти
Израиль строил свою систему ХЕЦ 10 лет. Израиль. 10 лет. По моему тут нечего даже обсуждать.
08.05.2026 16:52 Відповісти
При чому мав багато інженерів в цьому напрямку, єдине що ми можемо реально зробити це вкласти кошти в лінію десь в ЄС по виробництву ракет NASAMS, IRIS-T, F-16, під наші потреби. Якби виробники погодились на це.
08.05.2026 17:16 Відповісти
Віримо в тебе! Нарешті хоч один толковий міністр за 30 років!
08.05.2026 16:54 Відповісти
І один толковий Верховний за 4723 років від Жовтого Імператора!😀
08.05.2026 17:18 Відповісти
Такий як ти - толковий дегенерат.
08.05.2026 17:21 Відповісти
Сарказм?
08.05.2026 18:12 Відповісти
Додумалися на 5-й рік війни...
08.05.2026 17:16 Відповісти
Ублюдок, для початку припини злочини людоловів які ти розвів гнида.
08.05.2026 17:19 Відповісти
після спроби на,,,палово датчан з "фламінгами", шведи розуміють завдання від "зезедента".як можливе на,,,палово і їх
08.05.2026 17:54 Відповісти
Знову обіцянки і нові цяцянки для обезкровленого і обдуреного за 7 років народу. Вже надивилися на мільйон дронів і три тисячі крилатих ракет, які несуть тонну заряду. А дехто напився кави в Ялті, що аж обличчя обсипало від діатезу.
08.05.2026 18:38 Відповісти
КБ Південне - найкраща в світі МБР Сатана. Все є для виробництва. Модернізація ракети і вперед. Так ні - візьмемо виробника бетоних меблів і він буде робити фінерні фламінго. Коли ж цей п...ць закінчиться.
08.05.2026 19:04 Відповісти
"Фрайерпонт" теж залучений?
