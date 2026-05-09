ШІ-турель для перехоплення ворожих дронів пройшла бойове застосування, - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Міноборони розвиває напрям "малої" ППО на тлі постійних атак російських безпілотників на лінії бойового зіткнення та прифронтових територіях. Одним із нових рішень стала українська ШІ-турель.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Федоров показав відео реальної бойової роботи турелі по російських безпілотниках.

Зазначається, що українська ШІ-турель від учасника Brave1 автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ.

Першими турель у бойових умовах застосували воїни бригади К-2. Сьогодні рішення вже використовують у понад 10 підрозділах на ключових напрямках фронту, зауважив Федоров.

Що далі?

"Наступний крок — масштабування рішення та посилення "малої" ППО. Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", - додав він.

