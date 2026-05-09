ШІ-турель для перехоплення ворожих дронів пройшла бойове застосування, - Федоров. ВIДЕО
Індустрія дронів
Міноборони розвиває напрям "малої" ППО на тлі постійних атак російських безпілотників на лінії бойового зіткнення та прифронтових територіях. Одним із нових рішень стала українська ШІ-турель.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Федоров показав відео реальної бойової роботи турелі по російських безпілотниках.
Більше про турель
Зазначається, що українська ШІ-турель від учасника Brave1 автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ.
- Першими турель у бойових умовах застосували воїни бригади К-2. Сьогодні рішення вже використовують у понад 10 підрозділах на ключових напрямках фронту, зауважив Федоров.
Що далі?
"Наступний крок — масштабування рішення та посилення "малої" ППО. Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще піти шляхом китайців підвісити облегшену зброю на літаючий дрон. У них ще є інше рішення на робособаку, але то тільки для забудованої місцевості.
Це не "срібна пуля" для захисту конкретного бліндажа/позиції. Це, скоріше, "системна" зброя для кратного зменшення тиску FPV-дронів на дільницю фронту взагалі у визначені відрізки часу. Наприклад: готується штурм, за 20 хвилин до початку штурму по маршруту висування на рубіж концентрації чи навіть рубіж спішування (вивантажується ця бандура разом з штурмовиками з БТР/БМП) - включаються ці бандури і просто відстрілюють все, що висить в повітрі, перешкоджаючи супротивнику оперативне спостереження за полем бою. Відбувається успішний штурм. Ці комплекси - вимикають/прибирають/передислокують максимум через 2-3 години.
А взагалі, наприклад, стрілкові комплекси, які просто чекають на підтвердження аби в потрібний момент самотужки вистрілити, коли приціл ідеально суміститься з ціллю - вже надцять років в армії на озброєнні.
Але правда в тому, що ми живемо в сторіччя маркетингу та хайпу. І просто назвати установку "стрілковий комплекс з автоматичним захопленням цілі і швидкими балістичними розрахунками тощо" - це "не продається". А "комплекс з ШІ" - продається.
Ну і нехай "продається". Головне - що це українська розробка і може вироблятися Україною безперешкодно в тих кількостях, в яких буде потрібно. І найкраще у всьому цьому, що комплекс цей іде не через "рішення генералу" в конкретні підрозділи, а через Brave1. Тобто - його багато хто може замовити, випробувати, надати своє "фе". Дрони-перехоплювачі від десятка виробників лише за 10 місяців подібного "обігу" - вийшли на промислові показники забою "шахедів". У традиційних способах армій замовляти озброєння - на це пішло би років 10, а виробників було би 2 і вартість була б космічна.
Зє-шмарклі знаходяться десь посередині, між янучарином і олігархом-Порошенком. І серед них є повний спектр. Є "яйця по 17", є "втюхаємо неякісні броніки в ЗСУ", а є Федоров, який попри свої махінації - штовхає хоч якось електронні послуги (я особисто перший критик того, як він це робить, але гарантовано проти тих, хто скаже - цим взагалі не треба займатись) та суттєво спрощує доступ військових до технологій та нової зброї.
Взагалі хороші ІЧ сенсори добре розрізняють рух в тумані, там потрібно ще фільтрацію від шуму закласти. Плюс роблять два сенсори для стереозображення, щоб ШІ краще відчувало глубину.
Єдине щоб зауважив всі розділяють оптику і турель. Тоді оптична система менше отримує віддачі, і швидше реагує на загрози, тут вони красиво відстрілюють із засідки в погодніх хороших умовах, але коли орки почнуть полювати за такими системами і заходити із сторони сонця чи з сторони рослинності, просто повтрачають досить швидко.
Наступного разу будуть їх цілеспрямовано вмикати на визначений час, наприклад, для забезпечення безпеки штурмових дій (включили п'яток-десяток таких штук в зоні проведення штурму - кацапи на 2-3 години лишились взагалі без очей в зоні 5-10-20 км2, поки підтягнуть розрахунки операторів, поки "розчехлять" запаси дронів - штурм вже успішно завершився, а що там сталося - ніхто з кацапів, окрім трупаків в бліндажах - навіть не побачить). Або при виявленні масованого цілеспрямованого дронового нальоту - кацапи не тупі, вони гарантовано спробують скопіювати ту тактику, яку використали СОУ в на стику дніпропетровської/донецької/запорізької області 2-3 місяці тому. А зашкодити такій тактиці без масованого відстрілу навали дронів - неможливо. Ось ці установки, буквально 3-5 штук, реально можуть акцентовано зняти з неба буквально за 5 хвилин хоч сотню дронів.
А головне - якось знаходяться інвестори для всіх отих "шняг". Хоч донатні, хоч бізнесові, хоч державні, хоч закордонні - але знаходяться.
Вже маємо, капець же, вітчизняну систему автоматичного знищення дронів стрілковими комплексами - хтось же це профінансував, кормив команду з надцяти інженерів роками. А вже ходять чутки про лазерні комплекси, не кажучи про вітчизняну балістику.
До вашого відома, Вася, в ЗСУ на фронті зараз біля 200 бригад. Кожна бригада складається з, приблизно, 20 чи 30 рот. Тобто просто для "на кожну роту по 1 стрілковому комплексу з самонаведенням" - треба 6'000 комплексів.
От коли в армію відбудеться постачання перших 10'000 таких комплексів - керівництво армії, можливо (але скоріше за все - НІ), і задумається над "а може і людей вже настільки багато треба".