УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7937 відвідувачів онлайн
Новини Відео Індустрія дронів
4 041 25

ШІ-турель для перехоплення ворожих дронів пройшла бойове застосування, - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Міноборони розвиває напрям "малої" ППО на тлі постійних атак російських безпілотників на лінії бойового зіткнення та прифронтових територіях. Одним із нових рішень стала українська ШІ-турель.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Федоров показав відео реальної бойової роботи турелі по російських безпілотниках.

Більше про турель

Зазначається, що українська ШІ-турель від учасника Brave1 автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ.

  • Першими турель у бойових умовах застосували воїни бригади К-2. Сьогодні рішення вже використовують у понад 10 підрозділах на ключових напрямках фронту, зауважив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна разом із партнерами ЄС працює над власною антибалістичною системою ППО, - Федоров

Що далі?

"Наступний крок — масштабування рішення та посилення "малої" ППО. Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перехоплювачі P1-SUN збили "Гербери", які несли FPV-дрони на борту. ВIДЕО

Автор: 

ППО (4095) штучний інтелект (538) Федоров Михайло (1096) дрони (8067)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
все доповідай у Москву. молодець, отримаєшь корзіну печенья та бочку варення
показати весь коментар
09.05.2026 12:24 Відповісти
+3
Випендрився!
показати весь коментар
09.05.2026 12:24 Відповісти
+2
Шахрай Хфйодоров продовжує свою практику продажі в Інеті чудо ліки? Якийсь ролик має нас запевнити, що витрачені з бюджету мільярди дали результат "мільярд дерев"?
показати весь коментар
09.05.2026 12:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все доповідай у Москву. молодець, отримаєшь корзіну печенья та бочку варення
показати весь коментар
09.05.2026 12:24 Відповісти
У китайців і турків уже таке є, що тут секретного
показати весь коментар
09.05.2026 12:52 Відповісти
Секретним має бути не тількі турелі, а взагалі плани дій, тактика та стратегія, у нас же всі балаболять без угаву, як Верховний балабол.
показати весь коментар
09.05.2026 12:58 Відповісти
Тю ! Який Президент, такі і "всі".
показати весь коментар
09.05.2026 14:20 Відповісти
Кацапи стверджують, що тільки Нуланд пєчєньки роздає. Для кацапів вони смертельно небезпечні
показати весь коментар
09.05.2026 13:21 Відповісти
Випендрився!
показати весь коментар
09.05.2026 12:24 Відповісти
наверное ее можно приспособить использовать и для ликвидации вражеской пехоты на открытых участках местности (в т.ч. и ночью) ?
показати весь коментар
09.05.2026 12:33 Відповісти
Да, на танк ставишь, подъезжаеш на нем к кацапам, и ****** в упор.
показати весь коментар
09.05.2026 12:47 Відповісти
дроном приберуть, задорого така штука, необхідно щось більш швидкохідне або дешеве і легке у виробництві

Краще піти шляхом китайців підвісити облегшену зброю на літаючий дрон. У них ще є інше рішення на робособаку, але то тільки для забудованої місцевості.
показати весь коментар
09.05.2026 12:57 Відповісти
Така установка коштує точно більше десятка або трьох десятків FPV-дронів. Якщо її виявлять, то будуть лупити, поки не знищать.

Це не "срібна пуля" для захисту конкретного бліндажа/позиції. Це, скоріше, "системна" зброя для кратного зменшення тиску FPV-дронів на дільницю фронту взагалі у визначені відрізки часу. Наприклад: готується штурм, за 20 хвилин до початку штурму по маршруту висування на рубіж концентрації чи навіть рубіж спішування (вивантажується ця бандура разом з штурмовиками з БТР/БМП) - включаються ці бандури і просто відстрілюють все, що висить в повітрі, перешкоджаючи супротивнику оперативне спостереження за полем бою. Відбувається успішний штурм. Ці комплекси - вимикають/прибирають/передислокують максимум через 2-3 години.

А взагалі, наприклад, стрілкові комплекси, які просто чекають на підтвердження аби в потрібний момент самотужки вистрілити, коли приціл ідеально суміститься з ціллю - вже надцять років в армії на озброєнні.
показати весь коментар
09.05.2026 16:42 Відповісти
Шахрай Хфйодоров продовжує свою практику продажі в Інеті чудо ліки? Якийсь ролик має нас запевнити, що витрачені з бюджету мільярди дали результат "мільярд дерев"?
показати весь коментар
09.05.2026 12:39 Відповісти
Головне,що там ШІ .Нова афера від Хвьодорова.Такі системи розроблені давно,ШІ там і нах не потрубен
показати весь коментар
09.05.2026 14:09 Відповісти
Це очевидно будь-кому, хто розуміє, що таке ШІ і що таке розпізнавання образів та балістика (відповідна математика).

Але правда в тому, що ми живемо в сторіччя маркетингу та хайпу. І просто назвати установку "стрілковий комплекс з автоматичним захопленням цілі і швидкими балістичними розрахунками тощо" - це "не продається". А "комплекс з ШІ" - продається.

Ну і нехай "продається". Головне - що це українська розробка і може вироблятися Україною безперешкодно в тих кількостях, в яких буде потрібно. І найкраще у всьому цьому, що комплекс цей іде не через "рішення генералу" в конкретні підрозділи, а через Brave1. Тобто - його багато хто може замовити, випробувати, надати своє "фе". Дрони-перехоплювачі від десятка виробників лише за 10 місяців подібного "обігу" - вийшли на промислові показники забою "шахедів". У традиційних способах армій замовляти озброєння - на це пішло би років 10, а виробників було би 2 і вартість була б космічна.
показати весь коментар
09.05.2026 16:49 Відповісти
Проблема в тому,що це анонсує брехлива,продажна,зелена влада.Термін ШІ в цій розробці лише впливає на розмах коррупції і надприбутків успішних зелених покидьків.
показати весь коментар
09.05.2026 16:55 Відповісти
Та ніби ви буквально вчора прокинулися і виявили, що в Україні буквально ВСЕ робиться через корупцію. Правда в тому, що по іншому ніколи НЕ БУЛО. І ніколи, високовірогідно, не буде. І різниця для пересічних українців була виключно в тому - гребе корупціонер буквально ВСЕ під себе (як янучарин і його "команда"), чи в корупціонера є хоч якісь цілі в житті, окрім жерти безперервно (як у Порошенка, але не його "команди", які від янучаринських хряків взагалі нічим не відрізнялись). Не існувало і не існуватиме "ідеального президента" і "ідеальної влади". В нашій владі тільки частково впливати на те, хто з любителів влади і крадівництва отримає булаву. Бо ВСІ МИ ТАКІ - це є суть середньостатистичного українчика.

Зє-шмарклі знаходяться десь посередині, між янучарином і олігархом-Порошенком. І серед них є повний спектр. Є "яйця по 17", є "втюхаємо неякісні броніки в ЗСУ", а є Федоров, який попри свої махінації - штовхає хоч якось електронні послуги (я особисто перший критик того, як він це робить, але гарантовано проти тих, хто скаже - цим взагалі не треба займатись) та суттєво спрощує доступ військових до технологій та нової зброї.
показати весь коментар
10.05.2026 18:25 Відповісти
Стабілізацію б оптиці добавити у складних умовах буде багато невизначеності для ШІ.
показати весь коментар
09.05.2026 12:54 Відповісти
В виявленні,розрахунку траєкторіїї закладений принцип радару і ніякого там міфічного ШІ!Оптика до сраки,коли туман,дощ,хмарність.Фраєр понт №2.
показати весь коментар
09.05.2026 14:12 Відповісти
Та як дешеве рішення коли немає інженерів, що радарну систему можуть розробити, то цілком життєве, але без стабілізаторів гроші на вітер. Там написано що це прототип можливо вони дороблять в майбутньому, а зараз попростому, щоб побачити життєвість ідеї.

Взагалі хороші ІЧ сенсори добре розрізняють рух в тумані, там потрібно ще фільтрацію від шуму закласти. Плюс роблять два сенсори для стереозображення, щоб ШІ краще відчувало глубину.

Єдине щоб зауважив всі розділяють оптику і турель. Тоді оптична система менше отримує віддачі, і швидше реагує на загрози, тут вони красиво відстрілюють із засідки в погодніх хороших умовах, але коли орки почнуть полювати за такими системами і заходити із сторони сонця чи з сторони рослинності, просто повтрачають досить швидко.
показати весь коментар
09.05.2026 14:53 Відповісти
Повтрачають - і не будуть більше їх ставити по-дебільному, тобто "на захист конкретної позиції" в режимі "нескінченого штурму фортеці" з ігор.

Наступного разу будуть їх цілеспрямовано вмикати на визначений час, наприклад, для забезпечення безпеки штурмових дій (включили п'яток-десяток таких штук в зоні проведення штурму - кацапи на 2-3 години лишились взагалі без очей в зоні 5-10-20 км2, поки підтягнуть розрахунки операторів, поки "розчехлять" запаси дронів - штурм вже успішно завершився, а що там сталося - ніхто з кацапів, окрім трупаків в бліндажах - навіть не побачить). Або при виявленні масованого цілеспрямованого дронового нальоту - кацапи не тупі, вони гарантовано спробують скопіювати ту тактику, яку використали СОУ в на стику дніпропетровської/донецької/запорізької області 2-3 місяці тому. А зашкодити такій тактиці без масованого відстрілу навали дронів - неможливо. Ось ці установки, буквально 3-5 штук, реально можуть акцентовано зняти з неба буквально за 5 хвилин хоч сотню дронів.
показати весь коментар
09.05.2026 16:56 Відповісти
В такому виді як є вони не зможуть відпрацювати багато дронів, тому що дим від пострілів і дестабілізація оптики не дасть зробити наведення. Надіюсь що це концепція прототипу і все буде допрацьовано.
показати весь коментар
09.05.2026 19:25 Відповісти
Та ніби останні 4 роки показали, що в ЗСУ ото тільки американсько-європейське озброєння має "статичний" вигляд роками, без оперативних доопрацювань тощо. Але навіть там ситуація не настільки однозначна - купа розробників відповідних систем просто безперервно сидять в Україні вже РОКАМИ. Наприклад - розробники систем навігації для далекобійних дронів. Війна знаходиться в тій стадії (далекій від стадії "Україна скоро капітулює") не в останню чергу тому, що ЗСУ не є жорсткою структурою вигляду "або по статуту, або ніяк" - і в СОУ існує безліч підрозділів, які готові "перевірити" будь-яку шнягу, яка потенційно дозволить вирішити нагальні питання.

А головне - якось знаходяться інвестори для всіх отих "шняг". Хоч донатні, хоч бізнесові, хоч державні, хоч закордонні - але знаходяться.

Вже маємо, капець же, вітчизняну систему автоматичного знищення дронів стрілковими комплексами - хтось же це профінансував, кормив команду з надцяти інженерів роками. А вже ходять чутки про лазерні комплекси, не кажучи про вітчизняну балістику.
показати весь коментар
10.05.2026 18:16 Відповісти
Ну якщо багато ші у війську вже то може досить посадки штурмовати дідами 50+ і не тільки?
показати весь коментар
09.05.2026 13:17 Відповісти
10 комплексів в 10 підрозділах - це, високовірогідно, мається на увазі "ротні опорні пункти".

До вашого відома, Вася, в ЗСУ на фронті зараз біля 200 бригад. Кожна бригада складається з, приблизно, 20 чи 30 рот. Тобто просто для "на кожну роту по 1 стрілковому комплексу з самонаведенням" - треба 6'000 комплексів.

От коли в армію відбудеться постачання перших 10'000 таких комплексів - керівництво армії, можливо (але скоріше за все - НІ), і задумається над "а може і людей вже настільки багато треба".
показати весь коментар
09.05.2026 17:01 Відповісти
 
 