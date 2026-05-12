Rheinmetall будет серийно производить дроны-камикадзе с дальностью до 100 км
Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall приступает к серийному производству балларирующих боеприпасов FV-014. Новый дрон-камикадзе с дальностью полета до 100 км будут производить на переоборудованном заводе в Нойсе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Focus, об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер во время онлайн-собрания компании.
"Мы переходим к серийному производству этой системы (баражирующего боеприпаса FV-014, — ред.) на площадке в Нойсе", — сказал Паппергер.
Разработали в рекордные сроки
По словам главы Rheinmetall, дрон-камикадзе модели FV-014 разработали в рекордные сроки — всего за несколько месяцев.
Согласно характеристикам:
- беспилотник имеет радиус действия до 100 км,
- может находиться в воздухе до 70 минут,
- имеет боевую часть массой 4 кг.
Сам дрон собирается в ФРГ, а боевая часть — в Италии. Под его производство Rheinmetall переоборудует свой бывший завод автозапчастей в Нойсе.
Назначение баражирующего боеприпаса
Барражирующий боеприпас предназначен для одноразового использования: аппарат запускается из контейнера, взлетает в воздух и ищет цель. Если за отведенное время цель не найдена, дрон совершает контролируемое падение.
Отмечается, что Бундесвер уже заказал такие летательные аппараты на сумму 300 млн евро, а рамочное соглашение предусматривает возможность дальнейших заказов.
Первые поставки ожидаются в следующем году.
Ну, якшо викошувати кацапам локомотивний парк, то годиться.