Rheinmetall будет серийно производить дроны-камикадзе с дальностью до 100 км

Бундесвер заказал дроны-камикадзе FV-014 на 300 млн евро

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall приступает к серийному производству балларирующих боеприпасов FV-014. Новый дрон-камикадзе с дальностью полета до 100 км будут производить на переоборудованном заводе в Нойсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Focus, об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер во время онлайн-собрания компании.

"Мы переходим к серийному производству этой системы (баражирующего боеприпаса FV-014, — ред.) на площадке в Нойсе", — сказал Паппергер.

Разработали в рекордные сроки

По словам главы Rheinmetall, дрон-камикадзе модели FV-014 разработали в рекордные сроки — всего за несколько месяцев.

Согласно характеристикам:

  • беспилотник имеет радиус действия до 100 км,
  •  может находиться в воздухе до 70 минут,
  • имеет боевую часть массой 4 кг.

Сам дрон собирается в ФРГ, а боевая часть — в Италии. Под его производство Rheinmetall переоборудует свой бывший завод автозапчастей в Нойсе.

Назначение баражирующего боеприпаса

Барражирующий боеприпас предназначен для одноразового использования: аппарат запускается из контейнера, взлетает в воздух и ищет цель. Если за отведенное время цель не найдена, дрон совершает контролируемое падение.

Отмечается, что Бундесвер уже заказал такие летательные аппараты на сумму 300 млн евро, а рамочное соглашение предусматривает возможность дальнейших заказов.

Первые поставки ожидаются в следующем году.

Директор Rheinmetall Армін Паппергер у березні 2026 року розкритикував українські дрони, назвавши їх «конструктором Lego» та витвором «домогосподарок з 3D-принтерами» через відсутність технологічних інновацій.
Директор Rheinmetall Армін Паппергер у березні 2026 року розкритикував українські дрони, назвавши їх «конструктором Lego» та витвором «домогосподарок з 3D-принтерами» через відсутність технологічних інновацій.
12.05.2026 16:53 Ответить
лучше быть умным и тупить, чем быть тупым и умничать
12.05.2026 16:55 Ответить
Ясеєн х*й шо сказав,треба ж своє продавати.
12.05.2026 17:41 Ответить
Alte kameraden почали рухатись....
12.05.2026 22:21 Ответить
Бойова частина 4 кг...
Ну, якшо викошувати кацапам локомотивний парк, то годиться.
12.05.2026 18:02 Ответить
Розробили за 3 місяці підготували необхідні потужності ,- А перші поставки в 30 році , з сарказмом , а все ж.
12.05.2026 18:21 Ответить
Це тому, що ти звик, що Фламінго почали виробляти відразу після розробки по три штуки на добу, куди там німцям з їх відсталими мерседесами, дюже далеко до потужних рекордив. 😂
12.05.2026 19:26 Ответить
7 штук щоденно,200 повинно було робитись за місяць.Вже повинно бути тисяча мінімум.Але.....
12.05.2026 22:23 Ответить
Німетччина зробила і робить дуже великий вклад в нашу перемогу.І говорити що її продукція відстала язик не повертається.Но рішення в мирній країні як Німеччина проходять дуже велику стадію узгодження. Коли б у нас в Україні робилися подібні речі ми б програли цю війну з росією.Проблем і в нас хватає но звикнути можна до всього но до смертей і ревище ракет і шахедів Ні.А тобі знакомі ці явища???
12.05.2026 23:28 Ответить
Так у німців бюрократія, звичайно, це терористи. Але німецька бюрократія просто пісочниця в порівнянні з українською. Як там завод з виробництва байрактарів досі стверджують? Це цілком характерно для пересичного патриота, нічого не пам'ятати довше ніж 3 доби.
12.05.2026 23:40 Ответить
 
 