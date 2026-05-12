1 615 11

Rheinmetall серійно вироблятиме дрони-камікадзе з дальністю до 100 км

Індустрія дронів

Бундесвер замовив дрони-камікадзе FV-014 на 300 млн євро

Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall переходить до серійного виробництва баражуючих боєприпасів FV-014. Новий дрон-камікадзе з дальністю польоту до 100 км виготовлятимуть на переобладнаному заводі у Нойсі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Focus, про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер під час онлайн-зборів компанії.

"Ми переходимо до серійного виробництва цієї системи (баражуючого боєприпаса FV-014, - ред.) на майданчику в Нойсі", - сказав Паппергер.

Розробили у рекордні терміни

За словами очільника Rheinmetall, дрон-камікадзе моделі FV-014 розробили у рекордні терміни - лише за кілька місяців.

Згідно з характеристиками:

  • безпілотник має радіус дії до 100 км,
  •  може перебувати в повітрі до 70 хвилин,
  • має бойову частину масою 4 кг.

Сам дрон збирається у ФРН, а бойова частина - в Італії. Під його виробництво Rheinmetall переобладнує свій колишній завод автозапчастин у Нойсі.

Призначення баражуючого боєприпасу

Баражуючий боєприпас призначений для одноразового використання: апарат запускається з контейнера, злітає в повітрі та шукає ціль. Якщо за відведений час ціль не знайдено, дрон здійснює контрольоване падіння.

Зазначається, що Бундесвер уже замовив такі літальні апарати на суму 300 млн євро, а рамкова угода передбачає можливість подальших замовлень.

Перші поставки очікуються наступного року.

Директор Rheinmetall Армін Паппергер у березні 2026 року розкритикував українські дрони, назвавши їх «конструктором Lego» та витвором «домогосподарок з 3D-принтерами» через відсутність технологічних інновацій.
показати весь коментар
12.05.2026 16:53 Відповісти
лучше быть умным и тупить, чем быть тупым и умничать
показати весь коментар
12.05.2026 16:55 Відповісти
Ясеєн х*й шо сказав,треба ж своє продавати.
показати весь коментар
12.05.2026 17:41 Відповісти
Alte kameraden почали рухатись....
показати весь коментар
12.05.2026 22:21 Відповісти
Бойова частина 4 кг...
Ну, якшо викошувати кацапам локомотивний парк, то годиться.
показати весь коментар
12.05.2026 18:02 Відповісти
Розробили за 3 місяці підготували необхідні потужності ,- А перші поставки в 30 році , з сарказмом , а все ж.
показати весь коментар
12.05.2026 18:21 Відповісти
Це тому, що ти звик, що Фламінго почали виробляти відразу після розробки по три штуки на добу, куди там німцям з їх відсталими мерседесами, дюже далеко до потужних рекордив. 😂
показати весь коментар
12.05.2026 19:26 Відповісти
7 штук щоденно,200 повинно було робитись за місяць.Вже повинно бути тисяча мінімум.Але.....
показати весь коментар
12.05.2026 22:23 Відповісти
Німетччина зробила і робить дуже великий вклад в нашу перемогу.І говорити що її продукція відстала язик не повертається.Но рішення в мирній країні як Німеччина проходять дуже велику стадію узгодження. Коли б у нас в Україні робилися подібні речі ми б програли цю війну з росією.Проблем і в нас хватає но звикнути можна до всього но до смертей і ревище ракет і шахедів Ні.А тобі знакомі ці явища???
показати весь коментар
12.05.2026 23:28 Відповісти
Так у німців бюрократія, звичайно, це терористи. Але німецька бюрократія просто пісочниця в порівнянні з українською. Як там завод з виробництва байрактарів досі стверджують? Це цілком характерно для пересичного патриота, нічого не пам'ятати довше ніж 3 доби.
показати весь коментар
12.05.2026 23:40 Відповісти
Бачу ти відкритий до дискусії ,- Перше не приписуй те , що не сказано насчот терористів обережно не розкидуйтесь словами.Українська бюрократія спростилася до нізя. Багато питань переведено в цифру.У нас в Україні всі ноу хау проходить тільки через фронт в бойовомузіткненю , що не пройшло відмирає.На початку війни ,да була корупційна складова , но відмирала як непрактична. Байрактари ,- відіграли на Початку війни , но по складу технічних складових перестали виконувати ту роль яка необхідна, а виконує як патрульне воздушне судно і то обмежено.Про пересічного патріота. Хорошо памья таю рій ракет в перші часи,- без світла і води . А зараз прокинувся був сильний удар по Україні, - Живі , світло є і Слава ЗСУ.
показати весь коментар
13.05.2026 09:16 Відповісти
 
 