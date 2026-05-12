Rheinmetall серійно вироблятиме дрони-камікадзе з дальністю до 100 км
Індустрія дронів
Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall переходить до серійного виробництва баражуючих боєприпасів FV-014. Новий дрон-камікадзе з дальністю польоту до 100 км виготовлятимуть на переобладнаному заводі у Нойсі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Focus, про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер під час онлайн-зборів компанії.
"Ми переходимо до серійного виробництва цієї системи (баражуючого боєприпаса FV-014, - ред.) на майданчику в Нойсі", - сказав Паппергер.
Розробили у рекордні терміни
За словами очільника Rheinmetall, дрон-камікадзе моделі FV-014 розробили у рекордні терміни - лише за кілька місяців.
Згідно з характеристиками:
- безпілотник має радіус дії до 100 км,
- може перебувати в повітрі до 70 хвилин,
- має бойову частину масою 4 кг.
Сам дрон збирається у ФРН, а бойова частина - в Італії. Під його виробництво Rheinmetall переобладнує свій колишній завод автозапчастин у Нойсі.
Призначення баражуючого боєприпасу
Баражуючий боєприпас призначений для одноразового використання: апарат запускається з контейнера, злітає в повітрі та шукає ціль. Якщо за відведений час ціль не знайдено, дрон здійснює контрольоване падіння.
Зазначається, що Бундесвер уже замовив такі літальні апарати на суму 300 млн євро, а рамкова угода передбачає можливість подальших замовлень.
Перші поставки очікуються наступного року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, якшо викошувати кацапам локомотивний парк, то годиться.