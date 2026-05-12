Rheinmetall серійно вироблятиме дрони-камікадзе з дальністю до 100 км

Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall переходить до серійного виробництва баражуючих боєприпасів FV-014. Новий дрон-камікадзе з дальністю польоту до 100 км виготовлятимуть на переобладнаному заводі у Нойсі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Focus, про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер під час онлайн-зборів компанії.

"Ми переходимо до серійного виробництва цієї системи (баражуючого боєприпаса FV-014, - ред.) на майданчику в Нойсі", - сказав Паппергер.

Розробили у рекордні терміни

За словами очільника Rheinmetall, дрон-камікадзе моделі FV-014 розробили у рекордні терміни - лише за кілька місяців.

Згідно з характеристиками:

безпілотник має радіус дії до 100 км,

може перебувати в повітрі до 70 хвилин,

має бойову частину масою 4 кг.

Сам дрон збирається у ФРН, а бойова частина - в Італії. Під його виробництво Rheinmetall переобладнує свій колишній завод автозапчастин у Нойсі.

Призначення баражуючого боєприпасу

Баражуючий боєприпас призначений для одноразового використання: апарат запускається з контейнера, злітає в повітрі та шукає ціль. Якщо за відведений час ціль не знайдено, дрон здійснює контрольоване падіння.

Зазначається, що Бундесвер уже замовив такі літальні апарати на суму 300 млн євро, а рамкова угода передбачає можливість подальших замовлень.

Перші поставки очікуються наступного року.