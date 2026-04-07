Виробництво ударних дронів в Україні гальмує дефіцит двигунів, - Reuters

Індустрія дронів

Програма українських ударних дронів обмежена нестачею мініреактивних двигунів, які критично важливі для далекобійних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters з посиланням на джерело в українській оборонній сфері..

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Джерело в українській оборонній промисловості на умовах анонімності повідомило, що дефіцит таких двигунів – "ймовірно, головний фактор, що обмежує кількість вироблених дронів", назвавши це "великою проблемою для нашої ракетної програми".

Мініреактивні дрони дешевші за ракети, що робить їх важливим інструментом для України у війні. Водночас виробництво стримується не лише дефіцитом двигунів, а й матеріалів для їх виготовлення.

Марія Попова, операційна директорка Української ради оборонної промисловості, погодилася, що є проблема як з турбореактивними двигунами для дронів, так і з матеріалами для їхнього виробництва.

"Постачання залишаються обмеженими як у світі загалом, так і особливо в Україні", – зазначила вона.

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Олександр Камишін, радник президента Володимира Зеленського з оборонної промисловості, відмовився коментувати, чи впливає дефіцит на ситуацію.

Попри це, компанії в Європі інвестують у розширення потужностей і запускають нові проєкти разом з Україною. Очікується, що попит на такі двигуни найближчим часом зросте до тисяч одиниць на місяць.

Експерти зазначають, що ринок розвивається дуже швидко, але поки не встигає за зростанням попиту.

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував підписання угод із трьома країнами Близького Сходу. За словами Зеленського, угоди передбачають, що "впродовж цих 10 років будемо займатись копродукцією, будувати заводи, лінії виробництва як в Україні, так і в цих країнах".

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