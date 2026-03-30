Французький міністр їде в Україну для переговорів з оборонними компаніями

Французький міністр у справах Європи Бенжамен Хаддад анонсував візит до України для обговорення співпраці в оборонній сфері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на платформі X.

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Основною метою поїздки є переговори з представниками оборонних компаній та обговорення спільних проєктів.

Посадовець підкреслив, що міжнародна увага не повинна зміщуватися з війни в Україні через загострення ситуації на Близькому Сході. За його словами, Росія продовжує активні атаки, здійснивши близько 1500 ударів і запустивши понад 3000 безпілотників лише за останній тиждень.

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Пріоритети ЄС і нові санкції

Хаддад наголосив, що ключовим завданням для Європейського Союзу залишається ухвалення масштабного фінансового пакета підтримки України. Йдеться про кредит на суму 90 мільярдів доларів, а також підготовку 20-го пакета санкцій проти Росії.

Французький міністр звернув увагу на важливість розвитку оборонної промисловості Європи та її інтеграції з українськими можливостями. Це, за його словами, дозволить ефективніше реагувати на сучасні виклики безпеки.

"Ми зацікавлені не лише в нарощуванні нашої оборонної промисловості, а й у зближенні її з українськими підрозділами. Саме тому в кредитній програмі передбачено принцип європейської преференції", – зазначив він.

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Співпраця у сфері дронів і технологій

Під час візиту до України Хаддад планує зустрітися з представниками французьких компаній, які вже працюють з українською стороною. Особливу увагу приділять стартапам у сфері безпілотників та розвідки.

Франція зацікавлена у спільній розробці технологій для перехоплення ворожих дронів. Така співпраця, на думку міністра, має стратегічне значення як для України, так і для європейської безпеки загалом.

Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський і тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гюров, який перебуває з візитом у Києві, підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

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