Україна і Болгарія підписали 10-річну безпекову угоду, - Зеленський
Сьогодні, 30 березня, президент Володимир Зеленський і тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гюров, який перебуває з візитом у Києві, підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Про це Зеленський повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Угода на 10 років
"Ми сьогодні підписали з прем'єр-міністром Болгарії безпекову угоду між нашими країнами. Наші команди працювали тривалий період. Я дуже радий, що в нас така угода, десятирічна, є між нашими державами", - зазначив президент.
Він також повідомив про продовження військової підтримки від Болгарії для України.
Спільне виробництво зброї
"Важливий момент, який ми також сьогодні обговорювали, - це спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включно з дронами. І тут я хочу подякувати за те, що ми проговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Думаю, що це посилює обидві наші країни", - розповів президент.
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