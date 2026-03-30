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Україна і Болгарія підписали 10-річну безпекову угоду, - Зеленський

Україна і Болгарія підписали безпекову угоду

Сьогодні, 30 березня, президент Володимир Зеленський і тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гюров, який перебуває з візитом у Києві, підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це Зеленський повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Угода на 10 років

"Ми сьогодні підписали з прем'єр-міністром Болгарії безпекову угоду між нашими країнами. Наші команди працювали тривалий період. Я дуже радий, що в нас така угода, десятирічна, є між нашими державами", - зазначив президент.

Він також повідомив про продовження військової підтримки від Болгарії для України.

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Спільне виробництво зброї

"Важливий момент, який ми також сьогодні обговорювали, - це спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включно з дронами. І тут я хочу подякувати за те, що ми проговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Думаю, що це посилює обидві наші країни", - розповів президент.

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Болгарія (842) Зеленський Володимир (28298) угода (777)
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Топ коментарі
+6
Що толку з цього туалетного папірця? Он в 90 х роках був підписаний аж будапештський меморандум, грубо кажучи за клаптик туалетного паперу віддали 4 ий за обсягом ядерний арсенал у світі.
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30.03.2026 19:24 Відповісти
+5
А він послідовний в цих дебільних безпекових угодах. В сортіре ці грамоти вішає?
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30.03.2026 19:31 Відповісти
+4
Це вже яка ''угода'' по рахунку, тридцята?
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30.03.2026 19:26 Відповісти

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