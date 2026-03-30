Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение о безопасности, - Зеленский

Сегодня, 30 марта, президент Владимир Зеленский и временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров, находящийся с визитом в Киеве, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Соглашение на 10 лет

"Сегодня мы подписали с премьер-министром Болгарии соглашение о безопасности между нашими странами. Наши команды работали над этим в течение длительного времени. Я очень рад, что у нас есть такое десятилетнее соглашение между нашими государствами", — отметил президент.

Он также сообщил о продолжении военной поддержки Украины со стороны Болгарии.

Читайте также: Временный премьер Гюров и несколько министров Болгарии прибыли с визитом в Киев

Совместное производство оружия

"Важный момент, который мы также сегодня обсуждали, — это совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны. И здесь я хочу поблагодарить за то, что мы договорились, что Болгария будет использовать программу SAFE для такой копродукции. Думаю, что это укрепляет обе наши страны", — рассказал президент.

Читайте также: Украина и Болгария планируют запустить железнодорожное сообщение в тестовом режиме