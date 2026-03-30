Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение о безопасности, - Зеленский
Сегодня, 30 марта, президент Владимир Зеленский и временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров, находящийся с визитом в Киеве, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Соглашение на 10 лет
"Сегодня мы подписали с премьер-министром Болгарии соглашение о безопасности между нашими странами. Наши команды работали над этим в течение длительного времени. Я очень рад, что у нас есть такое десятилетнее соглашение между нашими государствами", — отметил президент.
Он также сообщил о продолжении военной поддержки Украины со стороны Болгарии.
Совместное производство оружия
"Важный момент, который мы также сегодня обсуждали, — это совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны. И здесь я хочу поблагодарить за то, что мы договорились, что Болгария будет использовать программу SAFE для такой копродукции. Думаю, что это укрепляет обе наши страны", — рассказал президент.
Зелений Султан вже повернувся в Україну?🤭
Mіж урядами України та Болгарії не було укладено договорів про постачання зброї, вся допомога йшла через посередницькі компанії та низку держав - Румунію, Угорщину та Польщу, а звідти до України.
Близько третини ***********, необхідних українській армії на початковому етапі війни, надходили з Болгарії.
Військовий експерт Тагарев, перебуваючи на посаді міністра оборони Болгарії з червня 2023 року по квітень 2024 року, підготував один з наймасштабніших пакетів допомоги Україні, що включав стару радянську зброю, - все це за умов суворої таємниці.
Тююю, це ж вона все підготувала)