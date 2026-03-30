686 15

Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение о безопасности, - Зеленский

Сегодня, 30 марта, президент Владимир Зеленский и временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров, находящийся с визитом в Киеве, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Соглашение на 10 лет

"Сегодня мы подписали с премьер-министром Болгарии соглашение о безопасности между нашими странами. Наши команды работали над этим в течение длительного времени. Я очень рад, что у нас есть такое десятилетнее соглашение между нашими государствами", — отметил президент.

Он также сообщил о продолжении военной поддержки Украины со стороны Болгарии.

Совместное производство оружия

"Важный момент, который мы также сегодня обсуждали, — это совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны. И здесь я хочу поблагодарить за то, что мы договорились, что Болгария будет использовать программу SAFE для такой копродукции. Думаю, что это укрепляет обе наши страны", — рассказал президент.

Що толку з цього туалетного папірця? Он в 90 х роках був підписаний аж будапештський меморандум, грубо кажучи за клаптик туалетного паперу віддали 4 ий за обсягом ядерний арсенал у світі.
Ох нікуя собі!😳
Зелений Султан вже повернувся в Україну?🤭
30.03.2026 19:24 Ответить
Що толку з цього туалетного папірця? Он в 90 х роках був підписаний аж будапештський меморандум, грубо кажучи за клаптик туалетного паперу віддали 4 ий за обсягом ядерний арсенал у світі.
30.03.2026 19:24 Ответить
Наша пєсня хараша, начінай сначала. Апять?
30.03.2026 19:25 Ответить
Це вже яка ''угода'' по рахунку, тридцята?
30.03.2026 19:26 Ответить
Залізні гарантії це своя ракетна програма яку потужний успішно просрав в 2019 році за вказівкою фсб..
30.03.2026 19:29 Ответить
Болгари дуже надійні союзники завжди примудрялися зістрибнути при грандізному шухері.
30.03.2026 19:29 Ответить
Болгарія проводила таємні поставки радянських снарядів та палива Україні на ранньому етапі війни, коли Україна відчувала гостру потребу у такій допомозі.

Mіж урядами України та Болгарії не було укладено договорів про постачання зброї, вся допомога йшла через посередницькі компанії та низку держав - Румунію, Угорщину та Польщу, а звідти до України.

Близько третини ***********, необхідних українській армії на початковому етапі війни, надходили з Болгарії.
30.03.2026 19:42 Ответить
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що Болгарія надає третину зброї, яку Європейський Союз постачає Україні від початку повномасштабної російської агресії.
30.03.2026 19:45 Ответить
Софія довго тримала ці поставки в таємниці, побоюючись російських диверсій. Здебільшого техніка та ********** спершу доставлялися до Польщі, часто через захищений системами ППО Patriot аеропорт Жешув на південному сході Польщі, поблизу кордону з Україною.

Військовий експерт Тагарев, перебуваючи на посаді міністра оборони Болгарії з червня 2023 року по квітень 2024 року, підготував один з наймасштабніших пакетів допомоги Україні, що включав стару радянську зброю, - все це за умов суворої таємниці.
30.03.2026 19:48 Ответить
А він послідовний в цих дебільних безпекових угодах. В сортіре ці грамоти вішає?
30.03.2026 19:31 Ответить
Прям фетиш какой-то. С Мальтой ещё можно подписать. Там тоже тепло и море.
30.03.2026 19:58 Ответить
Ну, тепер безпека прийшла. Нарешті! На цілих 10 років!
30.03.2026 20:08 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64103170
Тююю, це ж вона все підготувала)
30.03.2026 20:37 Ответить
Ішак пішов вже по другому колу з своїми "угодами". Мабуть чмо вже забуло, що робило.
30.03.2026 20:45 Ответить
І що тепер? У нас вже 28 таких туалетних папірців підписано, якими можна хіба що дупу підтерти... Це черговий потужний папірець...
30.03.2026 21:04 Ответить
 
 