Временный премьер Гюров и несколько министров Болгарии прибыли с визитом в Киев
В понедельник, 30 марта, в Киев прибыли временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров и несколько министров его правительства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Novinite.
"Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров прибыл в Киев в рамках официального визита правительства Болгарии", - говорится в сообщении.
Его сопровождает делегация, в состав которой входят несколько ключевых министров:
- министр иностранных дел Надежда Нейнская,
- министр транспорта и связи Корман Исмаилов,
- министр обороны Атанас Запрянов,
- министр образования и науки Сергей Игнатов и
- министр энергетики Трайчо Трайков.
На железнодорожном вокзале столицы болгарских чиновников встретила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.
Во время визита премьер-министр Болгарии запланировал провести ряд встреч высокого уровня с украинским руководством, в частности переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком.
Ожидается, что обсуждения пройдут в рамках текущего двустороннего сотрудничества между двумя странами.
