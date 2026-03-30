Временный премьер Гюров и несколько министров Болгарии прибыли с визитом в Киев

В понедельник, 30 марта, в Киев прибыли временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров и несколько министров его правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Novinite.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров прибыл в Киев в рамках официального визита правительства Болгарии", - говорится в сообщении.

Его сопровождает делегация, в состав которой входят несколько ключевых министров:

министр иностранных дел Надежда Нейнская,

министр транспорта и связи Корман Исмаилов,

министр обороны Атанас Запрянов,

министр образования и науки Сергей Игнатов и

министр энергетики Трайчо Трайков.

На железнодорожном вокзале столицы болгарских чиновников встретила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Во время визита премьер-министр Болгарии запланировал провести ряд встреч высокого уровня с украинским руководством, в частности переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком.

Ожидается, что обсуждения пройдут в рамках текущего двустороннего сотрудничества между двумя странами.