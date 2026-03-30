РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10238 посетителей онлайн
Новости Визит болгарских чиновников в Украину Сотрудничество с Болгарией
412 6

Временный премьер Гюров и несколько министров Болгарии прибыли с визитом в Киев

В понедельник, 30 марта, в Киев прибыли временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров и несколько министров его правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Novinite.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров прибыл в Киев в рамках официального визита правительства Болгарии", - говорится в сообщении.

Его сопровождает делегация, в состав которой входят несколько ключевых министров:

  • министр иностранных дел Надежда Нейнская,
  • министр транспорта и связи Корман Исмаилов,
  • министр обороны Атанас Запрянов,
  • министр образования и науки Сергей Игнатов и
  • министр энергетики Трайчо Трайков.

На железнодорожном вокзале столицы болгарских чиновников встретила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Во время визита премьер-министр Болгарии запланировал провести ряд встреч высокого уровня с украинским руководством, в частности переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком.

Ожидается, что обсуждения пройдут в рамках текущего двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Автор: 

Болгария (667) визит (3190)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай хоч переночують!!
показать весь комментарий
30.03.2026 10:53 Ответить
А як там наша сосна послиця?
показать весь комментарий
30.03.2026 11:17 Ответить
Горлова послиця зустріне їх у сауні.
показать весь комментарий
30.03.2026 11:30 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 11:44 Ответить
Ксеня:
Знайомтесь! Вікторія Якимова, новий Почесний консул України в Домініканській Республіці.
показать весь комментарий
30.03.2026 11:46 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 11:47 Ответить
 
 