Болгария готова поддержать использование замороженных активов РФ для помощи Украине, - премьер Желязков

Болгария поддержит использование замороженных российских активов для финансирования репарационного займа для Украины при условии, что этот шаг будет согласован с другими государствами Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

По словам главы болгарского правительства, позиция Софии соответствует общей цели достижения длительного мира, защиты суверенитета Украины и содействия ее послевоенному восстановлению.

Желязков отметил, что предостережения, которые высказывают отдельные страны ЕС, в частности Бельгия и Италия, являются обоснованными, однако они не означают отсутствия поддержки самой идеи финансовой помощи Украине.

Отмечается, что Болгария, Италия и Мальта вместе с Бельгией обратились к Европейской комиссии и Совету ЕС с просьбой рассмотреть альтернативные механизмы, которые уменьшают юридические и институциональные риски.

В Министерстве иностранных дел Болгарии подтвердили, что в совместной декларации четыре страны подчеркнули необходимость продолжения дискуссий для поиска надежной и предсказуемой финансовой поддержки Украины, которая будет полностью соответствовать законодательству ЕС и международному праву.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

