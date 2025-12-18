Болгарія готова підтримати використання заморожених активів РФ для допомоги Україні, - прем’єр Желязков

Болгарія підтримає використання заморожених російських активів для фінансування репараційної позики для України за умови, що цей крок буде погоджений з іншими державами Європейського Союзу.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.

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За словами глави болгарського уряду, позиція Софії відповідає загальній меті досягнення тривалого миру, захисту суверенітету України та сприяння її післявоєнному відновленню.

Желязков зазначив, що застереження, які висловлюють окремі країни ЄС, зокрема Бельгія та Італія, є обґрунтованими, однак вони не означають відсутності підтримки самої ідеї фінансової допомоги Україні.

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Зазначається, що Болгарія, Італія та Мальта разом із Бельгією звернулися до Європейської комісії та Ради ЄС із проханням розглянути альтернативні механізми, які зменшують юридичні та інституційні ризики.

У Міністерстві закордонних справ Болгарії підтвердили, що у спільній декларації чотири країни наголосили на необхідності продовження дискусій задля пошуку надійної та передбачуваної фінансової підтримки України, яка повністю відповідатиме законодавству ЄС та міжнародному праву.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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