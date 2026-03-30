Тимчасовий прем’єр Гюров і кілька міністрів Болгарії прибули з візитом до Києва
У понеділок, 30 березня, до Києва прибули тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гюров і кілька міністрів його уряду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Novinite.
"Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Андрій Гюров прибув до Києва в рамках офіційного візиту уряду Болгарії", - ідеться в повідомленні.
Його супроводжує делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів:
- міністерка закордонних справ Надія Нейнська,
- міністр транспорту та зв'язку Корман Ісмаїлов,
- міністр оборони Атанас Запрянов,
- міністр освіти і науки Сергій Ігнатов та
- міністр енергетики Трайчо Трайков.
На залізничному вокзалі столиці болгарських чиновників зустріла заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца.
Під час візиту прем'єр-міністр Болгарії запланував провести низку зустрічей високого рівня з українським керівництвом, зокрема переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко та спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком.
Очікується, що обговорення відбудуться в рамках поточної двосторонньої співпраці між двома країнами.
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