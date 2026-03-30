Тимчасовий прем’єр Гюров і кілька міністрів Болгарії прибули з візитом до Києва

У понеділок, 30 березня, до Києва прибули тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гюров і кілька міністрів його уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Novinite.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Андрій Гюров прибув до Києва в рамках офіційного візиту уряду Болгарії", - ідеться в повідомленні.

Його супроводжує делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів:

міністерка закордонних справ Надія Нейнська,

міністр транспорту та зв'язку Корман Ісмаїлов,

міністр оборони Атанас Запрянов,

міністр освіти і науки Сергій Ігнатов та

міністр енергетики Трайчо Трайков.

Також читайте: Болгарія готова підтримати використання заморожених активів РФ для допомоги Україні, - прем’єр Желязков

На залізничному вокзалі столиці болгарських чиновників зустріла заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца.

Під час візиту прем'єр-міністр Болгарії запланував провести низку зустрічей високого рівня з українським керівництвом, зокрема переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко та спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком.

Очікується, що обговорення відбудуться в рамках поточної двосторонньої співпраці між двома країнами.