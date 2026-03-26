Усі країни НАТО у 2025 році вперше досягли 2% ВВП на оборону

У 2025 році всі країни-члени НАТО збільшили видатки на оборону та вперше досягли або перевищили цільовий показник оборонних витрат у 2% від ВВП. Це стало історичним досягненням Альянсу.

Про це йдеться у щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

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Збільшення витрат на оборону

Загальні оборонні витрати 32 країн НАТО у 2025 році сягнули $1,4 трлн, що на 6% більше, ніж у 2024 році.

Водночас країни Європи та Канада за період із 2024 до 2025 року збільшили свої видатки на оборону на 19% — до $574 млрд.

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Найменшу частку ВВП — 2% — на фінансування оборони тогоріч витратили Іспанія, Португалія, Албанія, Бельгія та Канада. Найвищий показник — у Польщі (4,3% ВВП).

Литва, Латвія, Естонія та Данія також перевищили рівень у 3%.

Рютте заявив, що раніше європейські союзники по НАТО та Канада значною мірою покладалися на Сполучені Штати у питаннях безпеки, однак тепер активніше інвестують у власну оборону. За його словами, це зміцнює НАТО та підвищує його спроможності.

Генеральний секретар додав, що підтримка цієї тенденції залишатиметься одним із ключових завдань Альянсу. Очікується, що майбутній саміт НАТО в Анкарі у липні цього року сприятиме подальшому розвитку цих результатів.

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Що передувало?

Зазначимо, у 2025 році країни НАТО під тиском американського президента Дональда Трампа домовилися збільшити цільовий показник видатків на оборону до 5% ВВП до 2035 року.